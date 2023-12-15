https://ukraina.ru/20231215/1052096187.html

Военный эксперт о том, почему Россия должна взять Одессу и Очаков, пока "Гарпун" не ударил по Евпатории

Военный эксперт о том, почему Россия должна взять Одессу и Очаков, пока "Гарпун" не ударил по Евпатории - 15.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему Россия должна взять Одессу и Очаков, пока "Гарпун" не ударил по Евпатории

Чтобы американские противокорабельные ракеты "Гарпун" ВСУ не ударили по Крыму, армии РФ необходимо освободить Одессу и Очаков. Киев будет продолжать устраивать диверсии на объектах на территории РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян

2023-12-15T05:20

2023-12-15T05:20

2023-12-15T05:20

новости

евпатория

крым

ракеты

всу

украина

россия

одесса

измаил

румыния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102453/54/1024535414_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_9963cb32169cea8ac591c2c8baf9e8b8.jpg

Чтобы экзистенциально обезопасить Крым, армии РФ необходимо взять Одессу и Очаков. Также нужно отрезать Измаил и другие порты на Дунае от границы с Румынией, рассказал эксперт.Если этого не произойдет, то теоретически можно ожидать, что противокорабельные ракеты "Гарпун" ВСУ, которые бьют на 280 километров, прилетят по Евпатории, добавил он.Поэтому у киевского режима остался единственный способ подбодрить свой националистический электорат — это атаковать российскую инфраструктуру (мосты, электросети, подводные магистрали) и устраивать диверсии на военных объектах в глубине территории, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231214/1052081390.html

работино

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евпатория, крым, ракеты, всу, украина, россия, одесса, измаил, румыния, работино, диверсия, атака