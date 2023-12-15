Военный эксперт о том, почему Россия должна взять Одессу и Очаков, пока "Гарпун" не ударил по Евпатории - 15.12.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему Россия должна взять Одессу и Очаков, пока "Гарпун" не ударил по Евпатории
Военный эксперт о том, почему Россия должна взять Одессу и Очаков, пока "Гарпун" не ударил по Евпатории - 15.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему Россия должна взять Одессу и Очаков, пока "Гарпун" не ударил по Евпатории
Чтобы американские противокорабельные ракеты "Гарпун" ВСУ не ударили по Крыму, армии РФ необходимо освободить Одессу и Очаков. Киев будет продолжать устраивать диверсии на объектах на территории РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
2023-12-15T05:20
2023-12-15T05:20
новости
евпатория
крым
ракеты
всу
украина
россия
одесса
измаил
румыния
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Чтобы экзистенциально обезопасить Крым, армии РФ необходимо взять Одессу и Очаков. Также нужно отрезать Измаил и другие порты на Дунае от границы с Румынией, рассказал эксперт.Если этого не произойдет, то теоретически можно ожидать, что противокорабельные ракеты "Гарпун" ВСУ, которые бьют на 280 километров, прилетят по Евпатории, добавил он.Поэтому у киевского режима остался единственный способ подбодрить свой националистический электорат — это атаковать российскую инфраструктуру (мосты, электросети, подводные магистрали) и устраивать диверсии на военных объектах в глубине территории, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231214/1052081390.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, евпатория, крым, ракеты, всу, украина, россия, одесса, измаил, румыния, работино, диверсия, атака
Новости, Евпатория, Крым, ракеты, ВСУ, Украина, Россия, Одесса, Измаил, Румыния, Работино, диверсия, атака

Военный эксперт о том, почему Россия должна взять Одессу и Очаков, пока "Гарпун" не ударил по Евпатории

05:20 15.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / RoyKabanlit
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© commons.wikimedia.org / RoyKabanlit
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Чтобы американские противокорабельные ракеты "Гарпун" ВСУ не ударили по Крыму, армии РФ необходимо освободить Одессу и Очаков. Киев будет продолжать устраивать диверсии на объектах на территории РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Чтобы экзистенциально обезопасить Крым, армии РФ необходимо взять Одессу и Очаков. Также нужно отрезать Измаил и другие порты на Дунае от границы с Румынией, рассказал эксперт.
Если этого не произойдет, то теоретически можно ожидать, что противокорабельные ракеты "Гарпун" ВСУ, которые бьют на 280 километров, прилетят по Евпатории, добавил он.
"Контрнаступ" затрещал по всем швам еще с 4 июня. За все эти месяцы потери ВСУ (по моей инсайдерской информации из нашей 810-й бригады морской пехоты) в районе Работино и Крынок оцениваются как 1:8. Это катастрофа", - отметил Ераносян.
Поэтому у киевского режима остался единственный способ подбодрить свой националистический электорат — это атаковать российскую инфраструктуру (мосты, электросети, подводные магистрали) и устраивать диверсии на военных объектах в глубине территории, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Бородай интервью
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Александр Бородай: Россия после Мариьнки дождется ледяного дождя и снега, чтобы обрушить весь фронт ВСУМарьинка — это определенный результат. Это весьма укрепленный узел обороны ВСУ. Ради контроля над этим узлом обороны мы пролили немало крови. Это результат. Но это результат неидеальный. До победы еще придется прошагать, считает депутат Госдумы России, глава "Союза добровольцев Донбасса" (СДД) Александр Бородай
 
НовостиЕвпаторияКрымракетыВСУУкраинаРоссияОдессаИзмаилРумынияРаботинодиверсияатака
 
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