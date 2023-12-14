https://ukraina.ru/20231214/1052119820.html

"Происходит то, чего больше всего боялись". Евросоюзу нечего предложить Украине, она стала чёрной дырой

"Происходит то, чего больше всего боялись". Евросоюзу нечего предложить Украине, она стала чёрной дырой - 14.12.2023 Украина.ру

"Происходит то, чего больше всего боялись". Евросоюзу нечего предложить Украине, она стала чёрной дырой

Открывшийся в Брюсселе саммит Евросоюза будет иметь определяющее значение для стран, претендующих на членство в сообществе. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон

2023-12-14T16:56

2023-12-14T16:56

2023-12-14T16:56

эксклюзив

ес

украина

саммит

членство

финансовая помощь

венгрия

германия

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Еврокомиссия месяц назад выступила с инициативой запустить на этом саммите переговорный процесс с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС, утверждая, что они выполнили все условия. В свою очередь депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге 13 декабря высказались за установление чётких сроков завершения переговоров о вступлении стран-кандидатов в ЕС к концу этого 10-летия, а также назначение в следующем составе Еврокомиссии отдельного комиссара по вопросам расширения, который будет заниматься только вопросами приёма новых членов.Председатель Евросовета Шарль Мишель призвал участников саммита ЕС проявить готовность к компромиссу и принимать смелые решения. Ожидаемо дискуссия о расширении сообщества будет очень напряжённой, ведь позиции ряда стран диаметрально противоположны по этому вопросу.Например, премьер-министр Испании Педро Санчес надеется на принятие решения о начале переговоров с Украиной, пока его страна выполняет роль председателя Совета ЕС, то есть до 31 декабря 2023 года. А во втором полугодии 2024-го эта функция перейдёт государству, которое активнее остальных приёму Украины в сообщество – Венгрии (с 1 января – Бельгии).Приём Украины дорого обойдётся ЕвросоюзуПо словам премьер-министра страны Виктора Орбана, время для вступления Украина в Евросоюз ещё не пришло, а начинать переговоры на эту тему сейчас было бы "абсурдными, смешными и несерьёзными", поэтому даже выносить этот вопрос на нынешний саммит не стоило бы.Как подчёркивает Орбан, во-первых, Евросоюз должным образом не проанализировал последствия присоединения Украины, во-вторых, сама Украина не выполнила не то что 4 из 7 предварительных условий, необходимых для вступления, как утверждает Еврокомисссия, она не выполнила вообще ни одного: ни по обеспечению независимости судебной системы, ни по соблюдению прав национальных меньшинств и свободы печати, ни в борьбе с коррупцией и олигархией.Глава венгерского правительства предупреждает, что быстрое вступление Украины в ЕС повлечёт за собой непредсказуемые последствия для сообщества – мало того, что никогда ранее Евросоюз не принимал в свой состав государство, находящееся в состоянии вооружённого конфликта, так сейчас невозможно точно оценить численность населения и территорию Украины.В случае её присоединения в частности огромный ущерб будет нанесён агропромышленному сектору ЕС, говорит Орбан. Даже на примере украинского зерна видно, что эти опасения не беспочвенны. На прошедшем накануне саммита совещании министров сельского хозяйств государств ЕС вопрос о последствиях возможного присоединения Украины обсуждался по инициативе Польши – соседа Украины, ранее её самого верного союзника в Европе, которому пришлось запретить ввоз украинских зерновых из-за демпинга цен и плохого качества продукции.После вступления в ЕС Украина сможет претендовать на сельскохозяйственные субсидии, превышающие те, что получает Франция."Согласно докладу Немецкого экономического института, опубликованному 11 декабря, 17% совместного бюджета Европейского союза уйдёт непосредственно на Украину, если та получит членство в блоке. По нынешнему 7-летнему бюджету ЕС, эти 17% составят €190 млрд. При этом порядка €70–90 млрд поступят из фонда общей сельскохозяйственной политики, ещё €50–70 млрд — из т.н. фонда сплочения (его ещё называют фондом солидарности) на поддержку слабой экономики Украины. Это означает, что почти все остальные страны-члены ЕС станут чистыми донорами, а Украина станет основным бенефициаром в ЕС", – пишет издание European Conservative.Для понимания, Венгрия за 7 лет получила бы из фондов восстановления и сплочения ЕС, по оценке будапештского исследовательского центра Nezopont, в 5 раз меньше средств, чем Украина за аналогичный период.Эксперты того же института обращают внимание на такой момент: большинство вопросов в ЕС решается путём голосования (только те, что касаются безопасности, обороны, иностранных дел и налогообложения, требуют консенсуса), на котором страны наделяются разным количеством голосов пропорционально численности населения."По имеющимся оценкам, население Украины составляет сейчас 37 млн человек, и вес Украины при голосовании составил бы около 8%, что сделало бы её 6-й по влиянию страной в ЕС, в то время как её экономические показатели были бы самыми слабыми в сообществе. По данным Национального банка Украины, её валовой внешний долг во II квартале 2023 года достиг $148,6 млрд, что составляет 92,7% ВВП. За последние 2 года этот показатель увеличился почти на 30%. [Речь идёт о] движении к банкротству", – говорится в докладе Nezopont.Таким образом, предупреждают авторы исследования, "Украина, находящаяся в зависимости от других стран из-за своих долгов, легко может стать при ключевых голосованиях орудием неевропейских сил в борьбе против Европы и федералистских сил – против сторонников суверенитета". Объём внешних средств, привлечённых для финансирования государства, вызывает особую тревогу в свете того факта, что Украина уже в значительной степени полагается на международных доноров, предоставляющих гранты в дополнение к кредитам, добавляют они. По сведениям Кильского института (Германия), в период с января 2022 по октябрь 2023 года Украина получила финансовую помощь в размере $132,69 млрд, гуманитарную помощь – на $16,66 млрд и военную помощь – на $97,75 млрд.Европейские чиновники наперебой клеймят Венгрию позором, дескать, как она может выступать против приёма Украины, даже депутаты Европарламента в Страсбурге 13 декабря осудили позицию республики.Однако в частном порядке многие европейские чиновники признают, что война – больше не главный приоритет в повседневной жизни большинства лидеров ЕС, пишет издание Politico."Сомнения растут. Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько ещё денег мы вольём в эту чёрную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы", – сказал один из источников.В свете предстоящих выборов ряд европейских политиков опасаются отдавать предпочтение украинскому вопросу нежели делам сообщества во избежание критики, и 7 государств ЕС выступают за то, чтобы выделение средств Киеву было связаны с финансированием других приоритетных проектов, например, борьбой с миграцией."Теперь мы видим новую группу стран, которые иногда выглядят так, будто они передумали по поводу вступления Украины в ЕС", – сказал высокопоставленный дипломат на условиях анонимности, приведя в пример Австрию.Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, выступая перед комитетом по делам Евросоюза Национального совета (нижней палаты парламента), заявил депутатам от оппозиционной Австрийской партии свободы, что Вена не согласится на переговоры о вступлении с Украиной в нынешних условиях. По словам Нехаммера, не должно быть никакого фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая также ведёт переговоры о вступлении в ЕС, и никакой ускоренной процедуры получения членства.Зато премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный как противник оказания помощи Киеву, объявил, что его страна поддержит начало переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС, "несмотря на то, что она к этому шагу не готова".Взять и просто выложить больше денег на Украину – это не про европейцевЕсли вопрос о членстве новых государств – история долгоиграющая (пример Турции, получившей статус кандидата аж в 1987 году, – самое яркое тому подтверждение), то вопрос с выделением до €50 млрд Украине в рамках бюджета ЕС на 2024-2027 годы нужно решать как можно оперативнее. Для утверждения программы бюджетной помощи Киеву государства-члены сообщества по призыву Еврокомиссии должны внести дополнительные взносы, однако на октябрьском саммите ряд стран заблокировал эту инициативу, в частности Бельгия и уже упомянутые Венгрия и Словакия, соответственно, программы до сих пор не приняты."В Евросоюзе действуют изначальные ограничители: нельзя по образцу США увеличить ранее согласованный бюджет, поэтому любые дополнительные ассигнования должны идти сверх бюджета. А откуда у ЕС средства сверх бюджета? От стран-членов, естественно. Чтобы предать этой помощи режима Зеленского видимость легитимности, используется такой механизм, как Европейский фонд мира. Но это прям по Джорджу Оруэллу – миром называется война", – сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Сенатор в период работы в Брюсселе спросил у европейских чиновников, как так получилось, и те объяснили, что этот фонд создали несколько лет назад совсем в других целях – ЕС собирался помогать странам Сахеля (пояс 5 стран южнее Сахары – Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад – которые сталкивались с проблемами терроризма, миграции)."Из этого мало что получилось. Из процесса вышли 3 из 5 стран, эксперимент не удался, зато деньги быстренько использовали в интересах Киева, а потом ещё туда подбросили и пытаются сделать то же самое. Но если ещё несколько месяцев назад в Брюсселе говорили о €20 млрд на военную помощь в расчёте на период до 2027 года, поняв, что такую сумму никто не даст, они поделили на ежегодные взносы по €5 млрд. Но и пяти нет, потому что нет консенсуса", – продолжил Чижов.Не согласится на пересмотр Австрия, поскольку сумма хоть и была снижена, всё равно остаётся слишком большой для республики и других государств-доноров, объявил Нехаммер.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает важным дальнейшую поддержку Украины, но пересматривать бюджет ЕС исключительно ради изыскания средств для этой страны не согласна. Она настаивает на выделении больших ресурсов на преодоление миграционной проблемы и укрепление европейской промышленности за счёт применения технологий.А Германия, наоборот, готова сделать дополнительные взносы, но только на пакет помощи Украине.Что Европа может дать Украине в контексте конфликта с РФОднако вскоре поток денег может сократиться."Путин ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчёт может сработать", — признал канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге 13 декабря.Внутриполитические споры в США завели в тупик обсуждение вопроса о выделении средств Украине, ни демократы, ни республиканцы уступать не готовы, а Конгресс уходит на рождественские каникулы до начала января. Американцы и рады бы переложить бремя украинского кризиса на европейцев, которые тоже глубоко втянуты в эту историюВероятность того, что американцы обрежут Украине любую помощь, увы, невелика, сказал Чижов, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру, но если таковое произойдёт, то европейские страны в том экономическом и военном положении, в котором они сейчас находятся, заменить США не могут. Оборонно-промышленный комплекс стран Евросоюза за годы после окончания холодной войны сократился в разы, и резко восстановить производство у них, естественно, не получается. Тем более речь идёт о рыночных экономиках, где нужно подключение частного сектора, отметил сенатор."Вот такой пример. Евросоюз обязался поставить Украине 1 млн снарядов 155-го калибра до конца года. довольно быстро стало ясно, что эта задача нереальна. Тогда, не отказываясь от цифры 1 млн, уж больно цифра соблазнительная, они сказали: "Вообще-то мы имели ввиду конец марта". Но и до конца марта не получается. На сегодняшний день, по последним данным, 400 с небольшим тысяч поставлено, сколько из них уже израсходовано, - это уже другой вопрос", – продолжил Чижов.Что касается самолётов, киевский режим спит и видит получить F-16. Это не последнее слово техники – первая модификация F-16 была принята на вооружение в США в 1982 году, это лёгкий истребитель, не бомбардировщик, с одним двигателем, одноместный, обратил внимание первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. По его словам, это сравнительно недорогой по американскому прейскуранту самолёт, находится на вооружении более 40 стран, и обучить пилотов управлению им проще, чем более современными и тяжёлыми самолётами, но это ничего не меняет."В Европе некоторые страны F-16 имеют, но отдать свои – значит ждать, когда американцы поставят новые, если поставят, поэтому Европа до сих пор в основном занималась избавлением от того наследия, которое досталось от Советского союза, Варшавского договора, и до сих пор какие-то МиГ-29 ещё есть. Но ведь для господства в воздухе нужны не только самолёты и обученные пилоты, нужны аэродромы, которых на территории Украины осталось очень немного. Если же самолёты будут прилетать с территории соседних государств, будь то Польша или Румыния, то они, как подчёркивает наше министерство обороны, будут для нас законной целью и неважно, кто сидит в кабине. Ну и, разумеется, посылать своих солдат на Украину не готовы ни США, ни европейские страны", – подытожил Чижов."Европейские союзники Украины подводят её". С таким заголовком выпустил статью телеканал CNN.Трудности с выделением очередного пакета помощи и запуском переговорного процесса о вступлении в ЕС стали для украинских и западных чиновников стали "последним свидетельством того, что то, чего они боялись больше всего, наконец-то происходит – усталость от Украины", гласит публикация."Трудно отделаться от ощущения, что западные союзники Украины теряют интерес к тому, что когда-то было их главным приоритетом. И если даже европейцы теряют интерес к сухопутной войне на своём континенте, что должен думать остальной мир?" – задаётся вопросом CNN.Скрытое воровство Евросоюза у РоссииРаз скидываться на помощь Украине члены ЕС не хотят, они ищут иные способы финансирования Киева, желательно за счёт России, конечно. Самый большой соблазн – передать замороженные активы РФ на сумму около $300 млрд (из них $180 млрд заблокированы на международной площадке Euroclear в Бельгии), но это незаконно, поэтому подорвёт репутацию институтов ЕС. А Европейский Центробанк предупреждает о системных рисках для евро и его роли мировой резервной валюты.В связи с этим придумали другой вариант: передать Киеву доходы от реинвестирования замороженных суверенных активов России. На первом этапе финансовые площадки, где находятся такие активы, обязаны переводить доходы от их рефинансирования на отдельный счёт, на втором этапе такие доходы будут обложены специальным налогом в размере примерно 100%, а распоряжаться поступлениями будет Еврокомиссия, она-то и направит затем собранные средства на поддержку Украины.Однако, как подчёркивает газета Financial Times, доходы от реинвестиции активов – это тоже собственностью РФ, поэтому даже такая облегчённая и схема конфискации российских средств представляет серьёзные системные риски. По словам Чижова, с юридической точки зрения это не откровенное воровство, но скрытое.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, ес, украина, саммит, членство, финансовая помощь, венгрия, германия