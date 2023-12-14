https://ukraina.ru/20231214/1052116355.html

Путин: "Учебник истории должен быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы"

Путин: "Учебник истории должен быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы" - 14.12.2023 Украина.ру

Путин: "Учебник истории должен быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы"

Президент России объяснил, почему был обновлен школьный учебник истории

2023-12-14T15:27

2023-12-14T15:27

2023-12-14T15:30

новости

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

учебник

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052112509_0:132:3232:1950_1920x0_80_0_0_560a84e2c07c766e8cf9f85b5f1e4654.jpg

В рамках прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал появление нового учебника истории для старших классов.Глава государства отметил, что до этого года историю в российских школах преподавали по шести десяткам различных учебников, и далеко не каждый охватывал все важные этапы Великой Отечественной войны. В частности, некоторые подробно описывали важность открытия второго фронта, но при этом не придавали большого значения битве под Сталинградом.Президент добавил, что он знает о том, что учебник вызывает вопросы и критику. Для решения проблемы он предложил подключить педагогическое сообщество вместе с родительской общественностью. Они могут высказать свои предложения, но "с учетом мягкого доброжелательного подхода к сложностям исторического характера". "Но: все учебники должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы", – подытожил Путин.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, учебник, история