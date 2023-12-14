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Путин: "Учебник истории должен быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы"
Путин: "Учебник истории должен быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы" - 14.12.2023 Украина.ру
Путин: "Учебник истории должен быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы"
Президент России объяснил, почему был обновлен школьный учебник истории
2023-12-14T15:27
2023-12-14T15:27
2023-12-14T15:30
новости
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
учебник
история
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В рамках прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал появление нового учебника истории для старших классов.Глава государства отметил, что до этого года историю в российских школах преподавали по шести десяткам различных учебников, и далеко не каждый охватывал все важные этапы Великой Отечественной войны. В частности, некоторые подробно описывали важность открытия второго фронта, но при этом не придавали большого значения битве под Сталинградом.Президент добавил, что он знает о том, что учебник вызывает вопросы и критику. Для решения проблемы он предложил подключить педагогическое сообщество вместе с родительской общественностью. Они могут высказать свои предложения, но "с учетом мягкого доброжелательного подхода к сложностям исторического характера". "Но: все учебники должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы", – подытожил Путин.
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Украина.ру
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
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новости, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, учебник, история
Новости, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, учебник, История
Путин: "Учебник истории должен быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы"
15:27 14.12.2023 (обновлено: 15:30 14.12.2023)
Президент России объяснил, почему был обновлен школьный учебник истории
В рамках прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал появление нового учебника истории для старших классов.
Глава государства отметил, что до этого года историю в российских школах преподавали по шести десяткам различных учебников, и далеко не каждый охватывал все важные этапы Великой Отечественной войны. В частности, некоторые подробно описывали важность открытия второго фронта, но при этом не придавали большого значения битве под Сталинградом.
"Нужна была государственная фундаментальная версия, которая должна доведена до всех, кто читает учебник. Сегодня – ребенок, завтра – гражданин", – сказал Путин.
Президент добавил, что он знает о том, что учебник вызывает вопросы и критику. Для решения проблемы он предложил подключить педагогическое сообщество вместе с родительской общественностью. Они могут высказать свои предложения, но "с учетом мягкого доброжелательного подхода к сложностям исторического характера".
"Но: все учебники должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы", – подытожил Путин.