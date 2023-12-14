Путин: "Учебник истории должен быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы" - 14.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231214/1052116355.html
Путин: "Учебник истории должен быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы"
Путин: "Учебник истории должен быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы" - 14.12.2023 Украина.ру
Путин: "Учебник истории должен быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы"
Президент России объяснил, почему был обновлен школьный учебник истории
2023-12-14T15:27
2023-12-14T15:30
новости
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
учебник
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052112509_0:132:3232:1950_1920x0_80_0_0_560a84e2c07c766e8cf9f85b5f1e4654.jpg
В рамках прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал появление нового учебника истории для старших классов.Глава государства отметил, что до этого года историю в российских школах преподавали по шести десяткам различных учебников, и далеко не каждый охватывал все важные этапы Великой Отечественной войны. В частности, некоторые подробно описывали важность открытия второго фронта, но при этом не придавали большого значения битве под Сталинградом.Президент добавил, что он знает о том, что учебник вызывает вопросы и критику. Для решения проблемы он предложил подключить педагогическое сообщество вместе с родительской общественностью. Они могут высказать свои предложения, но "с учетом мягкого доброжелательного подхода к сложностям исторического характера". "Но: все учебники должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы", – подытожил Путин.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052112509_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_9876e55b43b80466228ab5aca83d244e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, учебник, история
Новости, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, учебник, История

Путин: "Учебник истории должен быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы"

15:27 14.12.2023 (обновлено: 15:30 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России объяснил, почему был обновлен школьный учебник истории
В рамках прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал появление нового учебника истории для старших классов.
Глава государства отметил, что до этого года историю в российских школах преподавали по шести десяткам различных учебников, и далеко не каждый охватывал все важные этапы Великой Отечественной войны. В частности, некоторые подробно описывали важность открытия второго фронта, но при этом не придавали большого значения битве под Сталинградом.

"Нужна была государственная фундаментальная версия, которая должна доведена до всех, кто читает учебник. Сегодня – ребенок, завтра – гражданин", – сказал Путин.

Президент добавил, что он знает о том, что учебник вызывает вопросы и критику. Для решения проблемы он предложил подключить педагогическое сообщество вместе с родительской общественностью. Они могут высказать свои предложения, но "с учетом мягкого доброжелательного подхода к сложностям исторического характера".
"Но: все учебники должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы", – подытожил Путин.
 
НовостиВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром ПутинымучебникИстория
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45"Верить в великий народ России": Путин рассказал, какое напутствие дал бы себе в 2000 году
16:28Цели СВО, будет ли новая мобилизация, почему ВСУ не выбивают из Крынок. Итоги года от Владимира Путина
16:15Путин рассказал, что незаметно побывал в Луганске: уверен, победа будет за нами
16:14Украина продолжает потреблять российский газ – Владимир Путин
16:05СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНР
16:02Мигранты должны уважать традиции и законы РФ - Путин
16:02Горькая правда. Что теперь ждёт Украину: мнения экспертов
15:41Волонтёров по всей России необходимо уравнять в правах - Путин
15:39Нужно поддержать создание особой экономической зоны в Шебекино" – Путин
15:38Reuters: хрупкие F-16 нельзя эксплуатировать на поврежденных аэродромах Украины
15:35Военный документалист Макс Фадеев о работе под пулями и настоящих фильмах о войне
15:27Путин: "Учебник истории должен быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы"
15:20"Почётное место": Украина заняла место беднейшей страны Европы вместо Молдавии - Путин
15:08Каких зайцев убьют США, ликвидировав Зеленского, и почему шансы на это очень высоки - Матвейчев
15:00Генштаб ВСУ закупился "величайшими святынями РПЦ", шахматами и хрусталем
15:00Гэй и Бегбедер. Главные рождественские скандалы на Западе
14:53Путин заверил, что не потерпит русофобии в РФ
14:49"На нет и суда нет": Путин рассказал о нежелании Макрона поддерживать отношения с Россией
14:43Путин назвал Россию и Китай гарантами стабильности в мире
14:39Путин ответил на вопрос о стрессе из-за попыток давления на РФ
Лента новостейМолния