https://ukraina.ru/20231214/1052114423.html
Reuters: хрупкие F-16 нельзя эксплуатировать на поврежденных аэродромах Украины
Reuters: хрупкие F-16 нельзя эксплуатировать на поврежденных аэродромах Украины - 14.12.2023 Украина.ру
Reuters: хрупкие F-16 нельзя эксплуатировать на поврежденных аэродромах Украины
Использование американских истребителей F-16 на взлетно-посадочных полосах Украины создаст большие проблемы, пишет 14 декабря агентство Reuters.
2023-12-14T15:38
2023-12-14T15:38
2023-12-14T15:38
новости
f-16
украина
аэродромы
всу
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Поврежденные, а иногда и самодельные взлетно-посадочные полосы Украины не предназначены для этих самолетов, отмечает агентство."F-16 (...) хрупкий. Этому самолету нужна длинная взлетно-посадочная полоса и очень гладкая. Но они (истребители — Ред.) будут находиться в среде, где (пилоты ВСУ) будут выполнять операции в суровых условиях. Это не тот самолет, который может это сделать", — подчеркнула в комментарии агентству эксперт Келли Грико.В материале отмечается, что МиГ-29 и многие истребители советской эпохи предназначались для работы в трудных условиях взлетно-посадочной полосы и имели опускающиеся жалюзи над воздухозаборниками, чтобы предотвратить засасывание в двигатели обломков, когда самолет находится на земле, однако нижний воздухозаборник F-16 не имеет такой защиты и не предназначен для работы в суровых условиях.Ранее российская сторона заявила, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине.
https://ukraina.ru/20231214/1052109105.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, f-16, украина, аэродромы, всу
Новости, F-16, Украина, аэродромы, ВСУ
Reuters: хрупкие F-16 нельзя эксплуатировать на поврежденных аэродромах Украины
Использование американских истребителей F-16 на взлетно-посадочных полосах Украины создаст большие проблемы, пишет 14 декабря агентство Reuters.
Поврежденные, а иногда и самодельные взлетно-посадочные полосы Украины не предназначены для этих самолетов, отмечает агентство.
"F-16 (...) хрупкий. Этому самолету нужна длинная взлетно-посадочная полоса и очень гладкая. Но они (истребители — Ред.) будут находиться в среде, где (пилоты ВСУ) будут выполнять операции в суровых условиях. Это не тот самолет, который может это сделать", — подчеркнула в комментарии агентству эксперт Келли Грико.
В материале отмечается, что МиГ-29 и многие истребители советской эпохи предназначались для работы в трудных условиях взлетно-посадочной полосы и имели опускающиеся жалюзи над воздухозаборниками, чтобы предотвратить засасывание в двигатели обломков, когда самолет находится на земле, однако нижний воздухозаборник F-16 не имеет такой защиты и не предназначен для работы в суровых условиях.
Ранее российская сторона заявила, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине.