Reuters: хрупкие F-16 нельзя эксплуатировать на поврежденных аэродромах Украины

Далеко от боевых действий, но надо проанализировать - Путин об открытии аэропорта в Краснодаре

При возобновлении работы закрытых аэропортов главный критерий - безопасность пассажиров, это касается и воздушной гавани в Краснодаре, заявил президент России Владимир Путин