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Путин: работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку
Путин: работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку - 14.12.2023 Украина.ру
Путин: работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку
Работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
2023-12-14T14:21
2023-12-14T14:21
2023-12-14T14:34
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"Работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку", - заявил Путин. Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В состав организации с 1 января 2024 года будут включены Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Заявки на вступление в БРИКС подали ещё более 20 стран.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, владимир путин, брикс
Путин: работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку
14:21 14.12.2023 (обновлено: 14:34 14.12.2023)
Работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции