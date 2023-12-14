Путин: работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку - 14.12.2023 Украина.ру
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Путин: работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку
Путин: работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку - 14.12.2023 Украина.ру
Путин: работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку
Работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
2023-12-14T14:21
2023-12-14T14:34
новости
россия
владимир путин
брикс
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"Работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку", - заявил Путин. Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В состав организации с 1 января 2024 года будут включены Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Заявки на вступление в БРИКС подали ещё более 20 стран.
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новости, россия, владимир путин, брикс
Новости, Россия, Владимир Путин, БРИКС

Путин: работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку

14:21 14.12.2023 (обновлено: 14:34 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
Президент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
"Работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку", - заявил Путин.
Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В состав организации с 1 января 2024 года будут включены Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Заявки на вступление в БРИКС подали ещё более 20 стран.
Визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
7 декабря, 17:02
"Россия троллит". Западные медиа возмущены визитом Путина на Ближний ВостокБлижневосточный визит президента России Владимира Путина, посетившего вчера Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, вызвал множество разносторонних откликов в мировой прессе.
 
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