https://ukraina.ru/20231214/1052110357.html

Путин: работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку

Путин: работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку - 14.12.2023 Украина.ру

Путин: работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку

Работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции

2023-12-14T14:21

2023-12-14T14:21

2023-12-14T14:34

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"Работа России в рамках председательства в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку", - заявил Путин. Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В состав организации с 1 января 2024 года будут включены Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Заявки на вступление в БРИКС подали ещё более 20 стран.

https://ukraina.ru/20231207/1051834903.html

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новости, россия, владимир путин, брикс