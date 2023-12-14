Позицию России поддерживают в Европе и США — Путин - 14.12.2023 Украина.ру
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Позицию России поддерживают в Европе и США — Путин
Позицию России поддерживают в Европе и США — Путин - 14.12.2023 Украина.ру
Позицию России поддерживают в Европе и США — Путин
Многие люди на Западе поддерживают Россию. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
2023-12-14T14:15
2023-12-14T14:15
владимир путин
единая россия
сша
зарубежье
поддержка
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"Во многих... городах Европы и в США... очень многие люди считают, что мы делаем все правильно. Мы не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие при этом”, - подчеркнул российский лидер.Он добавил, что у России также огромное количество сторонников в мире по защите традиционных ценностей.
https://ukraina.ru/20231214/1052108724.html
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владимир путин, единая россия, сша, зарубежье, поддержка
Владимир Путин, Единая Россия, США, Зарубежье, поддержка

Позицию России поддерживают в Европе и США — Путин

14:15 14.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Многие люди на Западе поддерживают Россию. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
"Во многих... городах Европы и в США... очень многие люди считают, что мы делаем все правильно. Мы не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие при этом”, - подчеркнул российский лидер.
Он добавил, что у России также огромное количество сторонников в мире по защите традиционных ценностей.
"И их число кратно увеличивается. Растет в геометрической прогрессии", - заверил Путин.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
14:01
Путин рассказал о знакомых, отдавших жизнь за странуПрезидент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил, что среди его знакомых есть люди, служившие в частных военных компаниях (ЧВК)
 
Владимир ПутинЕдиная РоссияСШАЗарубежьеподдержка
 
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