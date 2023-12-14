https://ukraina.ru/20231214/1052109887.html

Позицию России поддерживают в Европе и США — Путин

Позицию России поддерживают в Европе и США — Путин - 14.12.2023 Украина.ру

Позицию России поддерживают в Европе и США — Путин

Многие люди на Западе поддерживают Россию. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции

2023-12-14T14:15

2023-12-14T14:15

2023-12-14T14:15

владимир путин

единая россия

сша

зарубежье

поддержка

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"Во многих... городах Европы и в США... очень многие люди считают, что мы делаем все правильно. Мы не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие при этом”, - подчеркнул российский лидер.Он добавил, что у России также огромное количество сторонников в мире по защите традиционных ценностей.

https://ukraina.ru/20231214/1052108724.html

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2023

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владимир путин, единая россия, сша, зарубежье, поддержка