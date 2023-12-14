https://ukraina.ru/20231214/1052108724.html
Путин рассказал о знакомых, отдавших жизнь за страну
Путин рассказал о знакомых, отдавших жизнь за страну - 14.12.2023 Украина.ру
Путин рассказал о знакомых, отдавших жизнь за страну
Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил, что среди его знакомых есть люди, служившие в частных военных компаниях (ЧВК)
2023-12-14T14:01
2023-12-14T14:01
2023-12-14T14:01
владимир путин
новости
чвк
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"Я знаю этих людей (бойцов ЧВК) не понаслышке - у меня и среди моих близких, близких моих связей дети воевали в частных военных компаниях. У меня вот среди тех людей, которые меня окружают и работают, вот рядом со мной тоже там есть и были близкие люди", - сказал президент.Он добавил, что некоторые люди из его окружения, воевавшие в составе ЧВК, "ушли из жизни, отдали жизнь за Родину".По его словам, их права "должны быть восстановлены".
https://ukraina.ru/20231214/1052100535.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, чвк, сво, россия
Владимир Путин, Новости, ЧВК, СВО, Россия
Путин рассказал о знакомых, отдавших жизнь за страну
Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил, что среди его знакомых есть люди, служившие в частных военных компаниях (ЧВК)