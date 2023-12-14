Путин рассказал о знакомых, отдавших жизнь за страну - 14.12.2023 Украина.ру
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Путин рассказал о знакомых, отдавших жизнь за страну
Путин рассказал о знакомых, отдавших жизнь за страну - 14.12.2023 Украина.ру
Путин рассказал о знакомых, отдавших жизнь за страну
Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил, что среди его знакомых есть люди, служившие в частных военных компаниях (ЧВК)
2023-12-14T14:01
2023-12-14T14:01
владимир путин
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"Я знаю этих людей (бойцов ЧВК) не понаслышке - у меня и среди моих близких, близких моих связей дети воевали в частных военных компаниях. У меня вот среди тех людей, которые меня окружают и работают, вот рядом со мной тоже там есть и были близкие люди", - сказал президент.Он добавил, что некоторые люди из его окружения, воевавшие в составе ЧВК, "ушли из жизни, отдали жизнь за Родину".По его словам, их права "должны быть восстановлены".
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владимир путин, новости, чвк, сво, россия
Владимир Путин, Новости, ЧВК, СВО, Россия

Путин рассказал о знакомых, отдавших жизнь за страну

14:01 14.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил, что среди его знакомых есть люди, служившие в частных военных компаниях (ЧВК)
"Я знаю этих людей (бойцов ЧВК) не понаслышке - у меня и среди моих близких, близких моих связей дети воевали в частных военных компаниях. У меня вот среди тех людей, которые меня окружают и работают, вот рядом со мной тоже там есть и были близкие люди", - сказал президент.
Он добавил, что некоторые люди из его окружения, воевавшие в составе ЧВК, "ушли из жизни, отдали жизнь за Родину".
По его словам, их права "должны быть восстановлены".

"Они имеют право на все соцльготы, любую форму поддержи со стороны государства, которыми пользуются другие участники СВО. Нужно это сделать", - указал российский лидер.

Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
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