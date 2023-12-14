https://ukraina.ru/20231214/1052106120.html

"Права ветеранов ЧВК должны быть восстановлены, они должны получить выплаты" – Путин

"Права ветеранов ЧВК должны быть восстановлены, они должны получить выплаты" – Путин - 14.12.2023 Украина.ру

"Права ветеранов ЧВК должны быть восстановлены, они должны получить выплаты" – Путин

Президент пояснил, что причина проблем с выплатами и соцгарантиями – отсутствие по формальным признакам ЧВК в России

2023-12-14T13:34

2023-12-14T13:34

2023-12-14T13:46

россия

новости

сво

во свобода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052104342_0:247:3010:1940_1920x0_80_0_0_e6f060e9497e2d74398805fc19e8fdff.jpg

В ходе пресс-конференции "Итоги года" к президенту Владимиру Путину обратился Сергей Соболев из Новосибирской области. Он рассказал, что служил в частной военной компании (ЧВК), но по возвращении спустя полгода получил отказ на выдачу удостоверения ветерана боевых действий.При этом президент добавил, что хорошо знаком с этой проблемой и считает, что военнослужащие ЧВК имеют право на поддержку со стороны государства."У меня среди близких знакомых есть те, кто воевали в ЧВК. Были близкие люди, некоторые отдали жизнь за Родину, воюя в ЧВК. Их [военнослужащих ЧВК] права должны быть восстановлены. Они имеют право на все социальные льготы, любую форму поддержи со стороны государства, которыми пользуются другие участники СВО. Нужно это сделать. Минобороны, правительство знают об этом", – сказал Путин.Президент добавил, что этот вопрос будет проработан в ближайшее время правительством России. В соответствующий закон будут внесены изменения.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новости, сво, во свобода