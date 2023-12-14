"Права ветеранов ЧВК должны быть восстановлены, они должны получить выплаты" – Путин - 14.12.2023 Украина.ру
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"Права ветеранов ЧВК должны быть восстановлены, они должны получить выплаты" – Путин
"Права ветеранов ЧВК должны быть восстановлены, они должны получить выплаты" – Путин - 14.12.2023 Украина.ру
"Права ветеранов ЧВК должны быть восстановлены, они должны получить выплаты" – Путин
Президент пояснил, что причина проблем с выплатами и соцгарантиями – отсутствие по формальным признакам ЧВК в России
2023-12-14T13:34
2023-12-14T13:46
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В ходе пресс-конференции "Итоги года" к президенту Владимиру Путину обратился Сергей Соболев из Новосибирской области. Он рассказал, что служил в частной военной компании (ЧВК), но по возвращении спустя полгода получил отказ на выдачу удостоверения ветерана боевых действий.При этом президент добавил, что хорошо знаком с этой проблемой и считает, что военнослужащие ЧВК имеют право на поддержку со стороны государства."У меня среди близких знакомых есть те, кто воевали в ЧВК. Были близкие люди, некоторые отдали жизнь за Родину, воюя в ЧВК. Их [военнослужащих ЧВК] права должны быть восстановлены. Они имеют право на все социальные льготы, любую форму поддержи со стороны государства, которыми пользуются другие участники СВО. Нужно это сделать. Минобороны, правительство знают об этом", – сказал Путин.Президент добавил, что этот вопрос будет проработан в ближайшее время правительством России. В соответствующий закон будут внесены изменения.
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россия, новости, сво, во свобода
Россия, Новости, СВО, ВО Свобода

"Права ветеранов ЧВК должны быть восстановлены, они должны получить выплаты" – Путин

13:34 14.12.2023 (обновлено: 13:46 14.12.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент пояснил, что причина проблем с выплатами и соцгарантиями – отсутствие по формальным признакам ЧВК в России
В ходе пресс-конференции "Итоги года" к президенту Владимиру Путину обратился Сергей Соболев из Новосибирской области. Он рассказал, что служил в частной военной компании (ЧВК), но по возвращении спустя полгода получил отказ на выдачу удостоверения ветерана боевых действий.
"Проблема есть. Я думаю, это пробелы, которые не должны были быть допущены Минобороны. В чем проблема? Формально, юридически ЧВК в России нет, они не предусмотрены законом. Второе: контракты с ЧВК государством не заключались. В тех или иных договорных отношениях с военными находились командиры ЧВК, выплаты осуществлялись наличными. Сейчас трудно восстановить список личного состава", – пояснил Путин.
При этом президент добавил, что хорошо знаком с этой проблемой и считает, что военнослужащие ЧВК имеют право на поддержку со стороны государства.
"У меня среди близких знакомых есть те, кто воевали в ЧВК. Были близкие люди, некоторые отдали жизнь за Родину, воюя в ЧВК. Их [военнослужащих ЧВК] права должны быть восстановлены. Они имеют право на все социальные льготы, любую форму поддержи со стороны государства, которыми пользуются другие участники СВО. Нужно это сделать. Минобороны, правительство знают об этом", – сказал Путин.
Президент добавил, что этот вопрос будет проработан в ближайшее время правительством России. В соответствующий закон будут внесены изменения.
 
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