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Нарышкин: на Украине нет силы, способной на бунт против Зеленского

Нарышкин: на Украине нет силы, способной на бунт против Зеленского - 14.12.2023 Украина.ру

Нарышкин: на Украине нет силы, способной на бунт против Зеленского

На Украине нет политической силы, способной на бунт против режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал 14 декабря директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передают РИА Новости.

2023-12-14T12:49

2023-12-14T12:49

2023-12-14T12:49

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"Украинское общество очень сильно запугано репрессиями. Пока я не вижу каких-то сил, тем более политических сил внутри украинского общества, которые готовы и способны пойти на бунт, к сожалению", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.Нарышкин добавил, что Киев по-прежнему не намерен вести мирный диалог с Россией, несмотря на провал наступления ВСУ.Россия будет добиваться ликвидации угроз своей безопасности военным способом, если Киев не готов к переговорам, подчеркнул глава Службы внешней разведки РФ.Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе пресс-конференции "Итоги года" заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей в СВО. "Не хотят договариваться, мы вынуждены принимать другие, в том числе военные меры", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20231214/1052056599.html

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новости, сергей нарышкин, украина, россия, владимир зеленский