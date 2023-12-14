Нарышкин: на Украине нет силы, способной на бунт против Зеленского - 14.12.2023 Украина.ру
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Нарышкин: на Украине нет силы, способной на бунт против Зеленского
Нарышкин: на Украине нет силы, способной на бунт против Зеленского - 14.12.2023 Украина.ру
Нарышкин: на Украине нет силы, способной на бунт против Зеленского
На Украине нет политической силы, способной на бунт против режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал 14 декабря директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передают РИА Новости.
2023-12-14T12:49
2023-12-14T12:49
новости
сергей нарышкин
украина
россия
владимир зеленский
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"Украинское общество очень сильно запугано репрессиями. Пока я не вижу каких-то сил, тем более политических сил внутри украинского общества, которые готовы и способны пойти на бунт, к сожалению", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.Нарышкин добавил, что Киев по-прежнему не намерен вести мирный диалог с Россией, несмотря на провал наступления ВСУ.Россия будет добиваться ликвидации угроз своей безопасности военным способом, если Киев не готов к переговорам, подчеркнул глава Службы внешней разведки РФ.Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе пресс-конференции "Итоги года" заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей в СВО. "Не хотят договариваться, мы вынуждены принимать другие, в том числе военные меры", - сказал Путин.
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новости, сергей нарышкин, украина, россия, владимир зеленский
Новости, Сергей Нарышкин, Украина, Россия, Владимир Зеленский

Нарышкин: на Украине нет силы, способной на бунт против Зеленского

12:49 14.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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На Украине нет политической силы, способной на бунт против режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал 14 декабря директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передают РИА Новости.
"Украинское общество очень сильно запугано репрессиями. Пока я не вижу каких-то сил, тем более политических сил внутри украинского общества, которые готовы и способны пойти на бунт, к сожалению", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Нарышкин добавил, что Киев по-прежнему не намерен вести мирный диалог с Россией, несмотря на провал наступления ВСУ.
Россия будет добиваться ликвидации угроз своей безопасности военным способом, если Киев не готов к переговорам, подчеркнул глава Службы внешней разведки РФ.
Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе пресс-конференции "Итоги года" заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей в СВО. "Не хотят договариваться, мы вынуждены принимать другие, в том числе военные меры", - сказал Путин.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
05:00
Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на УкраинеЗеленский боится проиграть президентские выборы, потому что это вопрос его жизни. Потому что на Украине произошло такое кровопролитие, которое ему никто никогда не забудет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
 
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