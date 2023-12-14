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Тимошенко призвала власти Украины начать переговоры по списанию долгов

Тимошенко призвала власти Украины начать переговоры по списанию долгов - 14.12.2023 Украина.ру

Тимошенко призвала власти Украины начать переговоры по списанию долгов

Экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко, призвала украинские власти начать переговоры с кредиторами о списании внутренних и внешних долгов страны. Об этом Тимошенко заявила в эфире национального телемарафона 14 декабря.

2023-12-14T12:14

2023-12-14T12:14

2023-12-14T12:14

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Политик полагает, что обстоятельства, в которых оказалась Украина, предоставляют политические и юридические основания для списания ее долгов.По ее словам, процесс списания долгов необходимо начать немедленно, вне применения реструктуризации.Ранее министерство финансов Украины заявило о росте государственного и гарантированного государством долга страны. По их данным, долг достиг нового исторического рекорда в 136,35 млрд долларов к окончанию октября. Доля государственного долга Украины составила 93,54% от общей суммы, а внешний — 62,98%, или $85,88 млрд, а внутренний — 30,56%, или $41,67 млрд.Гарантированный государством долг украинской стороны составил 6,46%, или $8,8 млрд, при этом внешний долг составил 5,06%, или $6,9 млрд, а внутренний — 1,40%, или $1,9 млрд.

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новости, украина, госдолги, юлия тимошенко