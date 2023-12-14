На русских точат "зуб дракона". Черниговская область строит оборонительные рубежи - 14.12.2023 Украина.ру
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На русских точат "зуб дракона". Черниговская область строит оборонительные рубежи
На русских точат "зуб дракона". Черниговская область строит оборонительные рубежи - 14.12.2023 Украина.ру
На русских точат "зуб дракона". Черниговская область строит оборонительные рубежи
Украина строит оборонные рубежи в Черниговской области, граничащей с российской Брянской областью и Гомельской областью Белоруссии. Об этом сообщил командующий ВСУ Сергей Наев в видео, опубликованном 14 декабря в его телеграм-канале
2023-12-14T11:19
2023-12-14T11:19
новости
черниговская область
сергей наев
оборона
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По его словам, ситуация на Черниговщине, как и во всей Северной операционной зоне Украины, стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны, отметил Наев."Мы готовимся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимаем меры по усилению нашей обороны", - рассказал Наев в видео, в котором показано, как краны устанавливают бетонные заграждения, так называемые зубы дракона.Командующий ВСУ добавил, что в случае нарастания угрозы, "на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации".Ранее генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что украинское командование готовится к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны.
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новости, черниговская область, сергей наев, оборона
Новости, Черниговская область, Сергей Наев, оборона

На русских точат "зуб дракона". Черниговская область строит оборонительные рубежи

11:19 14.12.2023
 
© Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкСтроительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах
Строительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах
© Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
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Украина строит оборонные рубежи в Черниговской области, граничащей с российской Брянской областью и Гомельской областью Белоруссии. Об этом сообщил командующий ВСУ Сергей Наев в видео, опубликованном 14 декабря в его телеграм-канале
По его словам, ситуация на Черниговщине, как и во всей Северной операционной зоне Украины, стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны, отметил Наев.
"Мы готовимся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимаем меры по усилению нашей обороны", - рассказал Наев в видео, в котором показано, как краны устанавливают бетонные заграждения, так называемые зубы дракона.
Командующий ВСУ добавил, что в случае нарастания угрозы, "на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации".
Ранее генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что украинское командование готовится к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны.
Пожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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Военный политолог раскрыл, когда ВСУ начнут бомбить города РФ, ожидая наступление на Киев и ЧерниговЗападу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
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