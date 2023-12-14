https://ukraina.ru/20231214/1052096990.html

На русских точат "зуб дракона". Черниговская область строит оборонительные рубежи

На русских точат "зуб дракона". Черниговская область строит оборонительные рубежи - 14.12.2023 Украина.ру

На русских точат "зуб дракона". Черниговская область строит оборонительные рубежи

Украина строит оборонные рубежи в Черниговской области, граничащей с российской Брянской областью и Гомельской областью Белоруссии. Об этом сообщил командующий ВСУ Сергей Наев в видео, опубликованном 14 декабря в его телеграм-канале

2023-12-14T11:19

2023-12-14T11:19

2023-12-14T11:19

новости

черниговская область

сергей наев

оборона

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По его словам, ситуация на Черниговщине, как и во всей Северной операционной зоне Украины, стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны, отметил Наев."Мы готовимся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимаем меры по усилению нашей обороны", - рассказал Наев в видео, в котором показано, как краны устанавливают бетонные заграждения, так называемые зубы дракона.Командующий ВСУ добавил, что в случае нарастания угрозы, "на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации".Ранее генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что украинское командование готовится к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны.

https://ukraina.ru/20231202/1051670271.html

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новости, черниговская область, сергей наев, оборона