В Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу - 14.12.2023 Украина.ру
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В Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу - 14.12.2023 Украина.ру
В Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 09:50 мск 14 декабря
2023-12-14T10:07
2023-12-14T10:07
новости
украина
киев
воздушная тревога
ракеты
сво
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"Киев, наблюдатели сообщают о движении ракеты или фальш-цели в направлении города", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, воздушная тревога, ракеты, сво
Новости, Украина, Киев, воздушная тревога, ракеты, СВО

В Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

10:07 14.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
В Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 09:50 мск 14 декабря
"Киев, наблюдатели сообщают о движении ракеты или фальш-цели в направлении города", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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