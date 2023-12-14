https://ukraina.ru/20231214/1052093679.html

В Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу - 14.12.2023 Украина.ру

В Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 09:50 мск 14 декабря

2023-12-14T10:07

2023-12-14T10:07

2023-12-14T10:07

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"Киев, наблюдатели сообщают о движении ракеты или фальш-цели в направлении города", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231214/1052090480.html

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новости, украина, киев, воздушная тревога, ракеты, сво