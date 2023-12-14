Зеленская пожаловалась на удары по Киеву и разгневала пользователей Сети - 14.12.2023 Украина.ру
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Зеленская пожаловалась на удары по Киеву и разгневала пользователей Сети
Зеленская пожаловалась на удары по Киеву и разгневала пользователей Сети - 14.12.2023 Украина.ру
Зеленская пожаловалась на удары по Киеву и разгневала пользователей Сети
Жена президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на удары по Киеву, но пользователи соцсети X (бывший Twitter) возмутились в комментариях под постом
2023-12-14T10:23
2023-12-14T10:23
новости
украина
киев
елена зеленская
владимир зеленский
пво
ракеты
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"Мои соболезнования тем, кто пострадал от этого ужаса", — написала она.Читатели напомнили Зеленской о регулярных бомбардировках Донбасса с 2014 года. Помимо этого, они отметили, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракеты были сбиты системой ПВО, а все разрушения связаны с падением обломков ракет."Поговори со своим мужем, военным-преступником", — предложил пользователь соцсети X."Сколько детей погибло на Донбассе из-за нацистского киевского режима в 2014-2022 годах?" — поинтересовался другой."Нужно воспользоваться советом Порошенко и прятаться в подвалах. Думаю, надо было не отказываться от мирного соглашения по наводке Бориса Клоуна в апреле 2022 года или соблюдать Минск 1 и Минск 2", — отметил читатель.Один из пользователей припомнил Зеленской дорогостоящие покупки и потому спросил: "Как это повлияет на твой шоппинг?"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, елена зеленская, владимир зеленский, пво, ракеты
Новости, Украина, Киев, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, ПВО, ракеты

Зеленская пожаловалась на удары по Киеву и разгневала пользователей Сети

10:23 14.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Жена президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на удары по Киеву, но пользователи соцсети X (бывший Twitter) возмутились в комментариях под постом
"Мои соболезнования тем, кто пострадал от этого ужаса", — написала она.
Читатели напомнили Зеленской о регулярных бомбардировках Донбасса с 2014 года. Помимо этого, они отметили, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракеты были сбиты системой ПВО, а все разрушения связаны с падением обломков ракет.
"Твой муж только что написал, что это был результат работы украинской ПВО. Разве ты с ним ничего не обговариваешь прежде, чем написать в соцсети Х?" — задался вопросом один из читателей.
"Поговори со своим мужем, военным-преступником", — предложил пользователь соцсети X.
"Сколько детей погибло на Донбассе из-за нацистского киевского режима в 2014-2022 годах?" — поинтересовался другой.
"Нужно воспользоваться советом Порошенко и прятаться в подвалах. Думаю, надо было не отказываться от мирного соглашения по наводке Бориса Клоуна в апреле 2022 года или соблюдать Минск 1 и Минск 2", — отметил читатель.
Один из пользователей припомнил Зеленской дорогостоящие покупки и потому спросил: "Как это повлияет на твой шоппинг?"
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября, 16:27
Барыня у "Картье". Действительно ли Елена Зеленская за час потратила миллион долларовСловами "фейк!", "пропаганда", "ложь!" встретил украинский сегмент интернета сообщение о шопинге первой леди Украины в Нью-Йорке
 
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Заголовок открываемого материала
10:29Путин подведет итоги года и ответит на вопросы россиян
10:23Зеленская пожаловалась на удары по Киеву и разгневала пользователей Сети
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