https://ukraina.ru/20231214/1052092849.html
Зеленская пожаловалась на удары по Киеву и разгневала пользователей Сети
Зеленская пожаловалась на удары по Киеву и разгневала пользователей Сети - 14.12.2023 Украина.ру
Зеленская пожаловалась на удары по Киеву и разгневала пользователей Сети
Жена президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на удары по Киеву, но пользователи соцсети X (бывший Twitter) возмутились в комментариях под постом
2023-12-14T10:23
2023-12-14T10:23
2023-12-14T10:23
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украина
киев
елена зеленская
владимир зеленский
пво
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"Мои соболезнования тем, кто пострадал от этого ужаса", — написала она.Читатели напомнили Зеленской о регулярных бомбардировках Донбасса с 2014 года. Помимо этого, они отметили, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракеты были сбиты системой ПВО, а все разрушения связаны с падением обломков ракет."Поговори со своим мужем, военным-преступником", — предложил пользователь соцсети X."Сколько детей погибло на Донбассе из-за нацистского киевского режима в 2014-2022 годах?" — поинтересовался другой."Нужно воспользоваться советом Порошенко и прятаться в подвалах. Думаю, надо было не отказываться от мирного соглашения по наводке Бориса Клоуна в апреле 2022 года или соблюдать Минск 1 и Минск 2", — отметил читатель.Один из пользователей припомнил Зеленской дорогостоящие покупки и потому спросил: "Как это повлияет на твой шоппинг?"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, киев, елена зеленская, владимир зеленский, пво, ракеты
Новости, Украина, Киев, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, ПВО, ракеты
Зеленская пожаловалась на удары по Киеву и разгневала пользователей Сети
Жена президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на удары по Киеву, но пользователи соцсети X (бывший Twitter) возмутились в комментариях под постом
"Мои соболезнования тем, кто пострадал от этого ужаса", — написала она.
Читатели напомнили Зеленской о регулярных бомбардировках Донбасса с 2014 года. Помимо этого, они отметили, что президент Украины Владимир Зеленский
сообщил, что ракеты были сбиты системой ПВО, а все разрушения связаны с падением обломков ракет.
"Твой муж только что написал, что это был результат работы украинской ПВО. Разве ты с ним ничего не обговариваешь прежде, чем написать в соцсети Х?" — задался вопросом один из читателей.
"Поговори со своим мужем, военным-преступником", — предложил пользователь соцсети X.
"Сколько детей погибло на Донбассе из-за нацистского киевского режима в 2014-2022 годах?" — поинтересовался другой.
"Нужно воспользоваться советом Порошенко и прятаться в подвалах. Думаю, надо было не отказываться от мирного соглашения по наводке Бориса Клоуна в апреле 2022 года или соблюдать Минск 1 и Минск 2", — отметил читатель.
Один из пользователей припомнил Зеленской дорогостоящие покупки и потому спросил: "Как это повлияет на твой шоппинг?"