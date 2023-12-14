https://ukraina.ru/20231214/1052092849.html

Зеленская пожаловалась на удары по Киеву и разгневала пользователей Сети

Зеленская пожаловалась на удары по Киеву и разгневала пользователей Сети - 14.12.2023 Украина.ру

Зеленская пожаловалась на удары по Киеву и разгневала пользователей Сети

Жена президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на удары по Киеву, но пользователи соцсети X (бывший Twitter) возмутились в комментариях под постом

2023-12-14T10:23

2023-12-14T10:23

2023-12-14T10:23

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елена зеленская

владимир зеленский

пво

ракеты

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"Мои соболезнования тем, кто пострадал от этого ужаса", — написала она.Читатели напомнили Зеленской о регулярных бомбардировках Донбасса с 2014 года. Помимо этого, они отметили, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракеты были сбиты системой ПВО, а все разрушения связаны с падением обломков ракет."Поговори со своим мужем, военным-преступником", — предложил пользователь соцсети X."Сколько детей погибло на Донбассе из-за нацистского киевского режима в 2014-2022 годах?" — поинтересовался другой."Нужно воспользоваться советом Порошенко и прятаться в подвалах. Думаю, надо было не отказываться от мирного соглашения по наводке Бориса Клоуна в апреле 2022 года или соблюдать Минск 1 и Минск 2", — отметил читатель.Один из пользователей припомнил Зеленской дорогостоящие покупки и потому спросил: "Как это повлияет на твой шоппинг?"

https://ukraina.ru/20231010/1050056978.html

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новости, украина, киев, елена зеленская, владимир зеленский, пво, ракеты