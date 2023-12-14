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Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США
Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США - 14.12.2023 Украина.ру
Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Айова заявил, что его преемник Джо Байден является самым коррумпированным американским лидером в истории
2023-12-14T08:50
2023-12-14T08:50
2023-12-14T09:03
джо байден
коррупция
сша
дональд трамп
зарубежье
новости
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"Джо Байден - человек с низким уровнем интеллекта, он худший, самый некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории США", - отметил Трамп.Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон прокомментировал принятие резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдену. Он заявил, что свидетельские показания и документы указывают на миллионы долларов, поступившие членам семьи Байдена, от иностранцев, а также о взаимодействии президента с иностранными клиентами его семьи. Байден назвал действия оппонентов "атакой, основанной на лжи", а расследование - "безосновательным политическим трюком", на который теряют время законодатели.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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джо байден, коррупция, сша, дональд трамп, зарубежье, новости
Джо Байден, коррупция, США, Дональд Трамп, Зарубежье, Новости
Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США
08:50 14.12.2023 (обновлено: 09:03 14.12.2023)
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Айова заявил, что его преемник Джо Байден является самым коррумпированным американским лидером в истории
"Джо Байден - человек с низким уровнем интеллекта, он худший, самый некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории США", - отметил Трамп.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон прокомментировал принятие резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдену. Он заявил, что свидетельские показания и документы указывают на миллионы долларов, поступившие членам семьи Байдена, от иностранцев, а также о взаимодействии президента с иностранными клиентами его семьи.
Байден назвал действия оппонентов "атакой, основанной на лжи", а расследование - "безосновательным политическим трюком", на который теряют время законодатели.