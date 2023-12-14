Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США - 14.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231214/1052090988.html
Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США
Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США - 14.12.2023 Украина.ру
Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Айова заявил, что его преемник Джо Байден является самым коррумпированным американским лидером в истории
2023-12-14T08:50
2023-12-14T09:03
джо байден
коррупция
сша
дональд трамп
зарубежье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048940398_0:208:624:559_1920x0_80_0_0_625ea53897c6d6b865908ff3592ac1a5.jpg
"Джо Байден - человек с низким уровнем интеллекта, он худший, самый некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории США", - отметил Трамп.Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон прокомментировал принятие резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдену. Он заявил, что свидетельские показания и документы указывают на миллионы долларов, поступившие членам семьи Байдена, от иностранцев, а также о взаимодействии президента с иностранными клиентами его семьи. Байден назвал действия оппонентов "атакой, основанной на лжи", а расследование - "безосновательным политическим трюком", на который теряют время законодатели.
https://ukraina.ru/20231214/1052087171.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048940398_0:149:624:617_1920x0_80_0_0_43c04220d38a32fdac11043aa12fbc06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
джо байден, коррупция, сша, дональд трамп, зарубежье, новости
Джо Байден, коррупция, США, Дональд Трамп, Зарубежье, Новости

Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США

08:50 14.12.2023 (обновлено: 09:03 14.12.2023)
 
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Читать в
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Айова заявил, что его преемник Джо Байден является самым коррумпированным американским лидером в истории
"Джо Байден - человек с низким уровнем интеллекта, он худший, самый некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории США", - отметил Трамп.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон прокомментировал принятие резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдену. Он заявил, что свидетельские показания и документы указывают на миллионы долларов, поступившие членам семьи Байдена, от иностранцев, а также о взаимодействии президента с иностранными клиентами его семьи.
Байден назвал действия оппонентов "атакой, основанной на лжи", а расследование - "безосновательным политическим трюком", на который теряют время законодатели.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
05:09
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке"Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, начавшие расследование против него в рамках процедуры импичмента, организовали основанный на лжи "политический трюк"
 
Джо БайденкоррупцияСШАДональд ТрампЗарубежьеНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:29Путин подведет итоги года и ответит на вопросы россиян
10:23Зеленская пожаловалась на удары по Киеву и разгневала пользователей Сети
10:21Керченская паромная переправа из-за тумана приостановила работу – минтранс
10:07В Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
09:57Анджей Дуда, биография
09:55Силы ПВО за сутки сбили 26 украинских БПЛА и три снаряда HIMARS – МО
09:52Дональд Туск, биография
09:50Атака беспилотников, Буданов в розыске. Главное на Украине на утро 14 декабря
09:45Ллойд Остин, биография
09:37Яна Поплавская: кто она
09:34Армения теряет, Азербайджан приобретает. С чем Закавказье входит в новый год
09:24Как на Западе пытаются превратить Балтику во внутреннее море НАТО
09:23Российские военные уничтожили склады вооружения ВСУ
09:22Запад вынудил ВСУ самоубийственно атаковать русские укрепления – Маск
08:51Ударная группа вертолётов уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
08:50Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США
08:39Остановит ли "Австро-Венгрия" движение Украины в ЕС
08:33Миномётчики ВСУ погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом – Марочко
08:17Песков прокомментировал снижение западной помощи Украине
08:14Ведущая Fox News в прямом эфире назвала Зеленского мошенником
Лента новостейМолния