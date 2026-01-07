https://ukraina.ru/20260107/krovi-proltsya-esch-nemalo-nemetskoe-izdanie-o-naznachenii-budanova-1074044348.html
"Крови прольётся ещё немало": немецкое издание о назначении Буданова*
"Крови прольётся ещё немало": немецкое издание о назначении Буданова* - 07.01.2026 Украина.ру
"Крови прольётся ещё немало": немецкое издание о назначении Буданова*
Недавно назначенного главой ОП Кирилла Буданова* ранее не ловили на коррупционных преступлениях, но при этом он очень кровожадный, говорится в публикации немецкого издания Junge Welt
2026-01-07T13:18
2026-01-07T13:18
2026-01-07T13:18
новости
украина
киев
россия
кирилл буданов
владимир зеленский
андрей ермак
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_273:0:992:405_1920x0_80_0_0_b896a2b9f39ca47442e8f2565b40da02.jpg
Как пишет Junge Welt, новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* уже давно зарекомендовал себя крайне кровожадными высказываниями и подходами.В публикации отмечается, что в отличие от многих других фигур киевского режима Буданова пока не ловили на взяточничестве — его "липкие пальцы" в коррупционных схемах киевского болота обнаружить не удалось. Зато, подчёркивает колумнист, он давно и открыто ассоциируется с кровью.В статье говорится, что в пятницу, за два дня до своего 40-летия, начальник ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Буданов принял "подарок" от Владимира Зеленского — предложение возглавить Офис президента, о чём он сам сообщил в своём телеграм-канале. Таким образом он стал преемником Андрея Ермака, который ушёл в отставку 28 ноября после обыска в его квартире антикоррупционными органами. Речь шла, по данным издания, о схеме на 100 миллионов долларов взяток, в которой участвовали министры, депутаты и давние соратники Зеленского.Автор подчёркивает иронию: главным критерием выбора нового главы Офиса стало именно умение тщательно скрывать незаконные доходы. В этом смысле Буданов — фигура "чистая" по меркам киевской коррупционной среды, зато давно и громко "окровавленная".В публикации особо выделяются несколько его одиозных заявлений. Так, ещё 8 мая 2023 года он открыто говорил: "Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских по всему миру до полной победы Украины". А 13 июля 2024 года на украинском телевидении Буданов заявил, что его служба разработала планы по физическому устранению Владимира Путина, неоднократно пыталась их реализовать, но пока безуспешно — "работа продолжается".Как отмечает Junge Welt, Буданов относится к тому типу военных, которые вместо поиска мира охотно идут на риск ядерной войны. В статье также упоминается, что ещё в июне 2006 года он публично признавался в почитании "бессмертного командира" Степана Бандеры.Сам Зеленский объяснил назначение Буданова тем, что тот "обладает особым опытом" в сфере безопасности и имеет "необходимую силу, чтобы добиваться результатов". В заключение колумнист делает мрачный вывод: "Крови ещё прольётся немало".* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Перестановки в Киеве: сколько власти достанется Буданову*?
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_248:0:992:558_1920x0_80_0_0_e2a33421a96a0d3bc46f4255862548c8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, кирилл буданов, владимир зеленский, андрей ермак, офис президента
Новости, Украина, Киев, Россия, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис президента
"Крови прольётся ещё немало": немецкое издание о назначении Буданова*
Недавно назначенного главой ОП Кирилла Буданова* ранее не ловили на коррупционных преступлениях, но при этом он очень кровожадный, говорится в публикации немецкого издания Junge Welt
Как пишет Junge Welt, новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* уже давно зарекомендовал себя крайне кровожадными высказываниями и подходами.
В публикации отмечается, что в отличие от многих других фигур киевского режима Буданова пока не ловили на взяточничестве — его "липкие пальцы" в коррупционных схемах киевского болота обнаружить не удалось. Зато, подчёркивает колумнист, он давно и открыто ассоциируется с кровью.
В статье говорится, что в пятницу, за два дня до своего 40-летия, начальник ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Буданов принял "подарок" от Владимира Зеленского — предложение возглавить Офис президента, о чём он сам сообщил в своём телеграм-канале. Таким образом он стал преемником Андрея Ермака, который ушёл в отставку 28 ноября после обыска в его квартире антикоррупционными органами. Речь шла, по данным издания, о схеме на 100 миллионов долларов взяток, в которой участвовали министры, депутаты и давние соратники Зеленского.
Автор подчёркивает иронию: главным критерием выбора нового главы Офиса стало именно умение тщательно скрывать незаконные доходы. В этом смысле Буданов — фигура "чистая" по меркам киевской коррупционной среды, зато давно и громко "окровавленная".
В публикации особо выделяются несколько его одиозных заявлений. Так, ещё 8 мая 2023 года он открыто говорил: "Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских по всему миру до полной победы Украины". А 13 июля 2024 года на украинском телевидении Буданов заявил, что его служба разработала планы по физическому устранению Владимира Путина, неоднократно пыталась их реализовать, но пока безуспешно — "работа продолжается".
Как отмечает Junge Welt, Буданов относится к тому типу военных, которые вместо поиска мира охотно идут на риск ядерной войны. В статье также упоминается, что ещё в июне 2006 года он публично признавался в почитании "бессмертного командира" Степана Бандеры.
Сам Зеленский объяснил назначение Буданова тем, что тот "обладает особым опытом" в сфере безопасности и имеет "необходимую силу, чтобы добиваться результатов". В заключение колумнист делает мрачный вывод: "Крови ещё прольётся немало".
* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористов