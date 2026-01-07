"Крови прольётся ещё немало": немецкое издание о назначении Буданова* - 07.01.2026 Украина.ру
"Крови прольётся ещё немало": немецкое издание о назначении Буданова*
"Крови прольётся ещё немало": немецкое издание о назначении Буданова*
Недавно назначенного главой ОП Кирилла Буданова* ранее не ловили на коррупционных преступлениях, но при этом он очень кровожадный, говорится в публикации немецкого издания Junge Welt
Как пишет Junge Welt, новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* уже давно зарекомендовал себя крайне кровожадными высказываниями и подходами.В публикации отмечается, что в отличие от многих других фигур киевского режима Буданова пока не ловили на взяточничестве — его "липкие пальцы" в коррупционных схемах киевского болота обнаружить не удалось. Зато, подчёркивает колумнист, он давно и открыто ассоциируется с кровью.В статье говорится, что в пятницу, за два дня до своего 40-летия, начальник ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Буданов принял "подарок" от Владимира Зеленского — предложение возглавить Офис президента, о чём он сам сообщил в своём телеграм-канале. Таким образом он стал преемником Андрея Ермака, который ушёл в отставку 28 ноября после обыска в его квартире антикоррупционными органами. Речь шла, по данным издания, о схеме на 100 миллионов долларов взяток, в которой участвовали министры, депутаты и давние соратники Зеленского.Автор подчёркивает иронию: главным критерием выбора нового главы Офиса стало именно умение тщательно скрывать незаконные доходы. В этом смысле Буданов — фигура "чистая" по меркам киевской коррупционной среды, зато давно и громко "окровавленная".В публикации особо выделяются несколько его одиозных заявлений. Так, ещё 8 мая 2023 года он открыто говорил: "Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских по всему миру до полной победы Украины". А 13 июля 2024 года на украинском телевидении Буданов заявил, что его служба разработала планы по физическому устранению Владимира Путина, неоднократно пыталась их реализовать, но пока безуспешно — "работа продолжается".Как отмечает Junge Welt, Буданов относится к тому типу военных, которые вместо поиска мира охотно идут на риск ядерной войны. В статье также упоминается, что ещё в июне 2006 года он публично признавался в почитании "бессмертного командира" Степана Бандеры.Сам Зеленский объяснил назначение Буданова тем, что тот "обладает особым опытом" в сфере безопасности и имеет "необходимую силу, чтобы добиваться результатов". В заключение колумнист делает мрачный вывод: "Крови ещё прольётся немало".* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Перестановки в Киеве: сколько власти достанется Буданову*?
ДзенTelegram
Недавно назначенного главой ОП Кирилла Буданова* ранее не ловили на коррупционных преступлениях, но при этом он очень кровожадный, говорится в публикации немецкого издания Junge Welt
Как пишет Junge Welt, новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* уже давно зарекомендовал себя крайне кровожадными высказываниями и подходами.
В публикации отмечается, что в отличие от многих других фигур киевского режима Буданова пока не ловили на взяточничестве — его "липкие пальцы" в коррупционных схемах киевского болота обнаружить не удалось. Зато, подчёркивает колумнист, он давно и открыто ассоциируется с кровью.
В статье говорится, что в пятницу, за два дня до своего 40-летия, начальник ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Буданов принял "подарок" от Владимира Зеленского — предложение возглавить Офис президента, о чём он сам сообщил в своём телеграм-канале. Таким образом он стал преемником Андрея Ермака, который ушёл в отставку 28 ноября после обыска в его квартире антикоррупционными органами. Речь шла, по данным издания, о схеме на 100 миллионов долларов взяток, в которой участвовали министры, депутаты и давние соратники Зеленского.
Автор подчёркивает иронию: главным критерием выбора нового главы Офиса стало именно умение тщательно скрывать незаконные доходы. В этом смысле Буданов — фигура "чистая" по меркам киевской коррупционной среды, зато давно и громко "окровавленная".
В публикации особо выделяются несколько его одиозных заявлений. Так, ещё 8 мая 2023 года он открыто говорил: "Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских по всему миру до полной победы Украины". А 13 июля 2024 года на украинском телевидении Буданов заявил, что его служба разработала планы по физическому устранению Владимира Путина, неоднократно пыталась их реализовать, но пока безуспешно — "работа продолжается".
Как отмечает Junge Welt, Буданов относится к тому типу военных, которые вместо поиска мира охотно идут на риск ядерной войны. В статье также упоминается, что ещё в июне 2006 года он публично признавался в почитании "бессмертного командира" Степана Бандеры.
Сам Зеленский объяснил назначение Буданова тем, что тот "обладает особым опытом" в сфере безопасности и имеет "необходимую силу, чтобы добиваться результатов". В заключение колумнист делает мрачный вывод: "Крови ещё прольётся немало".
* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористов
Читайте также: Перестановки в Киеве: сколько власти достанется Буданову*?
