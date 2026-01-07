Сценарий Венесуэлы не повторится: Рубио о возможности военного вторжения США в Гренландию

https://ukraina.ru/20260107/stsenariy-venesuely-ne-povtoritsya-rubio-o-vozmozhnosti-voennogo-vtorzheniya-ssha-v-grenlandiyu--1074047879.html
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию. Об этом 7 января сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро
По его словам, накануне он провел телефонный разговор с Рубио, в ходе которого политики коснулись будущего Гренландии. По словам французского министра, Рубио исключил повторение в Гренландии сценария, реализованного в Венесуэле.Сегодня, 7 января, британская газета The Times написала о том, что Вашингтон может рассматривать четыре способа присоединения Гренландии к США. По данным издания, первый сценарий предполагает вторжение на остров и его оккупацию.Вторым способом может стать принуждение. В публикации говорится, что президент США Дональд Трамп в этом случае предложит выкупить Гренландию у Дании, а местному населению пообещает крупные инвестиции в экономику острова.Третьим вариантом издание называет заключение Договора о свободной ассоциации. К примеру, у Соединенных Штатов уже есть подобные соглашения с небольшими государствами в Тихом океане — Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау.Согласно документам, Вашингтон гарантирует этим странам финансовую поддержку, а они, в свою очередь, передают ему решение вопросов обороны с сохранением внутреннего самоуправления.Четвертым способом автор статьи называет сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением военного присутствия США на острове.3 января Соединенные Штаты осуществили военную операцию на территории Венесуэлы, в результате которой были задержаны и вывезены в Нью-Йорк президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям."Они десятилетиями отравляли нашу страну и угрожали нашей безопасности. Справедливость восторжествует", — добавил американский лидер.На первом заседании в федеральном суде Нью-Йорка Николас Мадуро и Силия Флорес отвергли все предъявленные обвинения и заявили о своей полной невиновности. Их адвокаты охарактеризовали произошедшее как "незаконный акт государственного похищения и агрессии", нарушающий все нормы международного права.О других событиях к сегодняшнему полудню — в ежедневном обзоре Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января.
По его словам, накануне он провел телефонный разговор с Рубио, в ходе которого политики коснулись будущего Гренландии.
"Рубио подтвердил, что это (идея вторжения в Гренландию - Ред.) не тот подход, которого придерживаются Соединенные Штаты", — заявил Барро в эфире радиостанции Radio France.
По словам французского министра, Рубио исключил повторение в Гренландии сценария, реализованного в Венесуэле.
Сегодня, 7 января, британская газета The Times написала о том, что Вашингтон может рассматривать четыре способа присоединения Гренландии к США. По данным издания, первый сценарий предполагает вторжение на остров и его оккупацию.
Вторым способом может стать принуждение. В публикации говорится, что президент США Дональд Трамп в этом случае предложит выкупить Гренландию у Дании, а местному населению пообещает крупные инвестиции в экономику острова.
Третьим вариантом издание называет заключение Договора о свободной ассоциации. К примеру, у Соединенных Штатов уже есть подобные соглашения с небольшими государствами в Тихом океане — Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау.
Согласно документам, Вашингтон гарантирует этим странам финансовую поддержку, а они, в свою очередь, передают ему решение вопросов обороны с сохранением внутреннего самоуправления.
Четвертым способом автор статьи называет сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением военного присутствия США на острове.
3 января Соединенные Штаты осуществили военную операцию на территории Венесуэлы, в результате которой были задержаны и вывезены в Нью-Йорк президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес.
Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
"Они десятилетиями отравляли нашу страну и угрожали нашей безопасности. Справедливость восторжествует", — добавил американский лидер.
На первом заседании в федеральном суде Нью-Йорка Николас Мадуро и Силия Флорес отвергли все предъявленные обвинения и заявили о своей полной невиновности. Их адвокаты охарактеризовали произошедшее как "незаконный акт государственного похищения и агрессии", нарушающий все нормы международного права.