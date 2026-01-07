https://ukraina.ru/20260107/ukraina-ne-tolko-ne-rossiya-no-dazhe-ne-venesuela-tramp-gotovit-starmeru-mnogo-novykh-momentov-1074049390.html

Украина не только не Россия, но даже не Венесуэла. Трамп готовит Стармеру много новых "моментов ситуаций"

Не в силах скрыть истинные причины и мотивы военного вторжения в Венесуэлу и захвата действующего президента страны Николаса Мадуро, американцы и их вассалы начали информационную операцию прикрытия, используя тактику "нормализации" применения силы в обход международного права и "размывания ответственности".

Для этого западные политтехнологи начали настойчиво внедрять в инфополе тезис о том, что специальная операция России на Украине и вторжение на Венесуэлу – практически одно и то же, и в обоих случаях речь идет об "играх больших парней", то есть – "ребята, это вообще отдельная тема, там свои терки, расходимся!". Насколько убедительно у них это получается, мы разобрали в предыдущей статье "А нас за что? Главным пострадавшим из-за Венесуэлы стала Украина".О коренных причинах СВО было много раз сказано и написано как в России, так и за рубежом, где независимые аналитики единодушно сходятся в главном:- СВО было начато в строгом соответствии с законными основаниями члена организации ООН - России, отраженными в статье 51 части 7 Устава ООН, что было озвучено в обращении Президента РФ Владимира Владимировича Путина от 24 февраля 2022 года. После официального объявления независимости ДНР и ЛНР и в соответствии с договором о дружбе между РФ и молодыми республиками на фоне многолетней военной агрессии и фактического геноцида со стороны киевского режима было принято юридически обязывающее решение, направленное на защиту законных прав русскоязычных граждан, многие из которых имели гражданство РФ;- Расширение целей и задач СВО (денацификация и демилитаризация Украины) произошло из-за устойчивых устремлений западных "партнеров" Киева сделать Украину военным плацдармом против России и членом НАТО, что являлось и является для нас экзистенциальной угрозой. Одновременно с этим на Украине под нацистскими лозунгами был официально объявлен курс на уничтожение всего русского – начиная с канонического православия, истории, культуры и языка, и заканчивая насильственной украинизацией исконно русского населения. Красноречивые примеры: буквально вчера "мовный обмудсмен" Украины Ивановская заявила, что русскоязычные жители Украины – не люди, а в польской газете Gazeta Prawna появилось заявление, что "в интересах Польши подстрекать дальнейшее взаимное истребление русских и украинцев, на это не жалко тратить деньги из бюджета для поддержки ВСУ".Что же касается венесуэльской авантюры Трампа, то об этом живописно и точно высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: "Главная мотивация дядьки Сэма всегда была проста: чужие запасы".Американцы долгое время пытались сформулировать претензии к Венесуэле, но поскольку белых ниток для этих оправданий не хватало, пришлось перейти на желтые:- Венесуэла представляет опасность национальной безопасности США, потому что "атакует Америку наркотиками", и вообще Мадуро плотно сотрудничает с крупнейшими наркокартелями. Госсекретарь США Рубио даже не моргнул: "Мы воюем против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а не против Венесуэлы".- Венесуэла "украла" американскую нефть, и ее нужно вернуть обратно.Однако нестыковки здесь настолько велики, что не помогут даже "Союз" и "Аполлон".Во-первых, совет национальной разведки США не ранее как в апреле прошлого года обнародовал свой доклад, согласно которому "великий наркоторговец" Мадуро на самом деле не имеет никакого отношения к деятельности международных наркокланов, и что якобы невероятный поток наркотиков из Венесуэлы в США находится на уровне статистической погрешности.Во-вторых, если под "грабежом" американской нефти понимать национализацию венесуэльских нефтяных месторождений в 1975 году, то американским компаниям даже выплатили миллиардные компенсации, хотя это было делать совершенно необязательно.Впрочем, сразу после захвата Мадуро Трамп решил, что притворяться больше не надо, и открыто заявил, что США будут "управлять" Венесуэлой, причем главная цель - контроль над нефтяными ресурсами страны.Буквально только что ресурс ABC News со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщил, что "США требуют от Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией и Китаем, чтобы в нефтяной сфере страна сотрудничала только с Соединенными Штатами", а также оставляют за собой право распоряжаться доходами от реализации венесуэльской нефти.Никаких упоминаний о нависающей над Америкой смертельной угрозе, попранной демократии, всесильных наркобаронах, секретных тюрьмах для инакомыслящих теперь уже, конечно, нет.А есть заявление сенатора Теда Круза: "У Венесуэлы колоссальные природные ресурсы. Как вы упомянули, у неё крупнейшие в мире доказанные запасы нефти. Кроме того, у неё крупнейшие в мире запасы золота. Это необычайно благословенная страна!". Как случайно (или нет?) проговорился госсекретарь Рубио, цель США в Венесуэле — "добиться таких изменений в Венесуэле, которые в первую очередь будут выгодны Соединённым Штатам".На этом фоне чрезвычайно забавляет ответ британского премьера Стармера на вопрос, чем отличается ввод российских войск на Украину и военная операция США против Венесуэлы:- "[Вы неоднократно и недвусмысленно заявляли, что нападение Владимира Путина на суверенную Украину было неправильным. А как насчёт нападения президента Трампа на суверенную Венесуэлу?]- В настоящий момент ситуация быстро меняется. Есть ещё многое, чего мы не знаем.Нет сомнений, что Стармера со товарищи ждет огромное количество увлекательных открытий и озарений.

