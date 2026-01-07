https://ukraina.ru/20260107/wsj-rossiya-napravila-podlodku-dlya-soprovozhdeniya-tankera-prorvavshego-blokadu-venesuely-1074043390.html

WSJ: Россия направила подлодку для сопровождения танкера, прорвавшего блокаду Венесуэлы

По данным американской газеты The Wall Street Journal, Россия якобы "направила" подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения танкера Marinera, который прорвал американскую морскую блокаду у берегов Венесуэлы

венесуэла

россия

сша

николас мадуро

the wall street journal

cnn

украина.ру

танкер

флот

блокада

По информации издания, Россия якобы "направила" подлодку и другие военно-морские силы для сопровождения танкера Marinera, который американцы пытались захватить близ Венесуэлы. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника, танкер Marinera стал "новой горячей точкой в российско-американских отношениях". Судно, изначально называвшееся Bella 1, ранее нарисовало на борту флаг России для защиты от американских военных. Береговая охрана США попыталась перехватить танкер в Карибском море, установив, что оно ходит под недействительным национальным флагом.По информации издания, танкер Marinera прорвал американскую морскую блокаду Венесуэлы и сейчас направляется в сторону Северного моря. Как ранее сообщал телеканал CNN, американские военные обсуждали возможность захвата этого судна, предположительно занимающегося перевозкой нефти из Венесуэлы и Ирана.В свою очередь, Министерство иностранных дел России ранее заявляло, что внимательно следит за ситуацией. В ведомстве выразили надежду, что страны Запада будут соблюдать принципы свободы судоходства в открытом море.Больше новостей дня в публикации: "Россия не принимает ценности Запада, Мадуро получил травмы во время операции США. Главное к этому часу" на сайте Украина.ру.

венесуэла, россия, сша, николас мадуро, the wall street journal, cnn, украина.ру, танкер, флот, блокада, главные новости