По информации издания, Россия якобы "направила" подлодку и другие военно-морские силы для сопровождения танкера Marinera, который американцы пытались захватить близ Венесуэлы. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника, танкер Marinera стал "новой горячей точкой в российско-американских отношениях". Судно, изначально называвшееся Bella 1, ранее нарисовало на борту флаг России для защиты от американских военных. Береговая охрана США попыталась перехватить танкер в Карибском море, установив, что оно ходит под недействительным национальным флагом.По информации издания, танкер Marinera прорвал американскую морскую блокаду Венесуэлы и сейчас направляется в сторону Северного моря. Как ранее сообщал телеканал CNN, американские военные обсуждали возможность захвата этого судна, предположительно занимающегося перевозкой нефти из Венесуэлы и Ирана.В свою очередь, Министерство иностранных дел России ранее заявляло, что внимательно следит за ситуацией. В ведомстве выразили надежду, что страны Запада будут соблюдать принципы свободы судоходства в открытом море.Больше новостей дня в публикации: "Россия не принимает ценности Запада, Мадуро получил травмы во время операции США. Главное к этому часу" на сайте Украина.ру.
WSJ: Россия направила подлодку для сопровождения танкера, прорвавшего блокаду Венесуэлы
12:56 07.01.2026 (обновлено: 13:38 07.01.2026)
По данным американской газеты The Wall Street Journal, Россия якобы "направила" подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения танкера Marinera, который прорвал американскую морскую блокаду у берегов Венесуэлы
По информации издания, Россия якобы "направила" подлодку и другие военно-морские силы для сопровождения танкера Marinera, который американцы пытались захватить близ Венесуэлы.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника, танкер Marinera стал "новой горячей точкой в российско-американских отношениях". Судно, изначально называвшееся Bella 1, ранее нарисовало на борту флаг России для защиты от американских военных.
Береговая охрана США попыталась перехватить танкер в Карибском море, установив, что оно ходит под недействительным национальным флагом.
По информации издания, танкер Marinera прорвал американскую морскую блокаду Венесуэлы и сейчас направляется в сторону Северного моря. Как ранее сообщал телеканал CNN, американские военные обсуждали возможность захвата этого судна, предположительно занимающегося перевозкой нефти из Венесуэлы и Ирана.
В свою очередь, Министерство иностранных дел России ранее заявляло, что внимательно следит за ситуацией. В ведомстве выразили надежду, что страны Запада будут соблюдать принципы свободы судоходства в открытом море.