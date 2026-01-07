Павел Данилин о вводе войск НАТО на Украину: Будем воевать открыто с Лондоном, ответим на их теракты - 07.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260107/pavel-danilin-o-vvode-voysk-nato-na-ukrainu-budem-voevat-otkryto-s-londonom-otvetim-na-ikh-terakty-1074047134.html
Павел Данилин о вводе войск НАТО на Украину: Будем воевать открыто с Лондоном, ответим на их теракты
Павел Данилин о вводе войск НАТО на Украину: Будем воевать открыто с Лондоном, ответим на их теракты - 07.01.2026 Украина.ру
Павел Данилин о вводе войск НАТО на Украину: Будем воевать открыто с Лондоном, ответим на их теракты
Декларация о намерениях развернуть многонациональные силы на Украине дезавуирует все усилия Трампа на мирном треке. Если он хочет говорить об урегулировании конфликта мирным путем, то придется через колено сломать европейцев и украинцев — Россия ничего подобного подписывать не собирается.
2026-01-07T14:36
2026-01-07T14:38
интервью
украина
лондон
россия
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир путин
нато
войска
оккупация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043352660_79:0:865:442_1920x0_80_0_0_80c683bf7c8def3b16304fb5c8ab8b7f.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.Франция, Великобритания и Украина по итогам встречи "коалиции желающих" подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил на Украине, сообщило 6 января агентство Reuters.— Павел Викторович, что значит такое соглашение и о чем говорят личности его подписантов? — Здесь вопрос в том, как относиться к данному соглашению. Если рассматривать его как путь к миру, то оно совершенно несерьезное. Потому что в соответствии с данной парижской декларацией "коалиции желающих" движение к мирному урегулированию украинского конфликта полностью перекрывается. Это еще один шаг к войне до последнего украинца.Я напомню, что мы начинали специальную военную операцию (СВО) как раз для того, чтобы на Украине не было войск НАТО, чтобы Украина перестала быть враждебной для нас и наших союзников страной. И что мы видим в указанном документе? То самое присутствие войск НАТО на территории Украины, при этом наличие огромной армии (кстати говоря, в три раза больше, чем она была до 2022 года), готовой нанести удар по Российской Федерации.Конечно, подобный договор с Украиной России совершенно не нужен.— А какова роль США в этой истории?— США участвовали в переговорах, но соглашение не подписывали. А так, да, конечно, эта декларация дезавуирует все усилия Трампа на мирном треке по Украине. Если Трамп хочет говорить об урегулировании конфликта мирным путем, то ему придется, как говорится, через колено сломать европейцев и украинцев — мы ничего подобного подписывать не собираемся.— Параллельно с этим Макрон заявил, что намерен в самое ближайшее время установить контакт с Путиным и начать переговоры по миру на Украине. Как это понимать с учетом вышесказанного?— Макрон в целом любит петушиться, показывать, что он такой весь из себя мини-наполеончик: здесь может что-то обсудить, там побеседовать. Но Москве не о чем с ним разговаривать. Более того, он является одним из двух драйверов в "коалиции желающих": именно он и Лондон хотят вводить войска на Украину — в отличие от Италии или Германии, которые говорят, что их армий на указанной территории не будет.— Насколько реально то, что НАТО или отдельные страны Евросоюза введут войска на Украину в этом году?— Если страны это сделают, у нас с ними начнется военный конфликт. Они должны это понимать. Никакого пятого пункта статьи НАТО тут быть не может, потому что они сами ввяжутся в военный конфликт с нами.— А как вы считаете, мы готовы к такому конфликту экономически и военном плане?— Я не вижу никакой проблемы, мы и так с ним воюем на Украине. Там и продолжится конфликт — будем воевать открыто с Лондоном, и это даже лучше и удобнее. Потому что сейчас они устраивают у нас теракты при помощи украинцев, а мы им [британцам] вообще никак и ничем ответить не можем.Помимо всего прочего Запад, который живет без царя в голове, постарался сделать Украину территорией Эпштейна, где нет никаких нравственных и юридических законов, а также нет религиозных запретов. Об этом в интервью Дмитрий Выдрин: Украина перестала быть православной, потому что Запад превратил ее в остров Эпштейна.
https://ukraina.ru/20230214/1043537095.html
украина
лондон
россия
европа
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043352660_150:0:785:476_1920x0_80_0_0_eee2f4d38d407bcb4da921392e8331ea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, лондон, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, нато, войска, оккупация, всу, европа, британия, теракт, терроризм, переговоры, коалиция
Интервью, Украина, Лондон, Россия, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО, войска, оккупация, ВСУ, Европа, Британия, теракт, терроризм, переговоры, коалиция

Павел Данилин о вводе войск НАТО на Украину: Будем воевать открыто с Лондоном, ответим на их теракты

14:36 07.01.2026 (обновлено: 14:38 07.01.2026)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаПавел Данилин интервью
Павел Данилин интервью - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Декларация о намерениях развернуть многонациональные силы на Украине дезавуирует все усилия Трампа на мирном треке. Если он хочет говорить об урегулировании конфликта мирным путем, то придется через колено сломать европейцев и украинцев — Россия ничего подобного подписывать не собирается.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Франция, Великобритания и Украина по итогам встречи "коалиции желающих" подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил на Украине, сообщило 6 января агентство Reuters.
— Павел Викторович, что значит такое соглашение и о чем говорят личности его подписантов?
— Здесь вопрос в том, как относиться к данному соглашению. Если рассматривать его как путь к миру, то оно совершенно несерьезное. Потому что в соответствии с данной парижской декларацией "коалиции желающих" движение к мирному урегулированию украинского конфликта полностью перекрывается. Это еще один шаг к войне до последнего украинца.
Я напомню, что мы начинали специальную военную операцию (СВО) как раз для того, чтобы на Украине не было войск НАТО, чтобы Украина перестала быть враждебной для нас и наших союзников страной. И что мы видим в указанном документе? То самое присутствие войск НАТО на территории Украины, при этом наличие огромной армии (кстати говоря, в три раза больше, чем она была до 2022 года), готовой нанести удар по Российской Федерации.
Конечно, подобный договор с Украиной России совершенно не нужен.
Павел Данилин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля 2023, 06:14
Павел Данилин: кто онДиректор Центра политического анализа
— А какова роль США в этой истории?
— США участвовали в переговорах, но соглашение не подписывали. А так, да, конечно, эта декларация дезавуирует все усилия Трампа на мирном треке по Украине. Если Трамп хочет говорить об урегулировании конфликта мирным путем, то ему придется, как говорится, через колено сломать европейцев и украинцев — мы ничего подобного подписывать не собираемся.
— Параллельно с этим Макрон заявил, что намерен в самое ближайшее время установить контакт с Путиным и начать переговоры по миру на Украине. Как это понимать с учетом вышесказанного?
— Макрон в целом любит петушиться, показывать, что он такой весь из себя мини-наполеончик: здесь может что-то обсудить, там побеседовать. Но Москве не о чем с ним разговаривать. Более того, он является одним из двух драйверов в "коалиции желающих": именно он и Лондон хотят вводить войска на Украину — в отличие от Италии или Германии, которые говорят, что их армий на указанной территории не будет.
— Насколько реально то, что НАТО или отдельные страны Евросоюза введут войска на Украину в этом году?
— Если страны это сделают, у нас с ними начнется военный конфликт. Они должны это понимать. Никакого пятого пункта статьи НАТО тут быть не может, потому что они сами ввяжутся в военный конфликт с нами.
— А как вы считаете, мы готовы к такому конфликту экономически и военном плане?
— Я не вижу никакой проблемы, мы и так с ним воюем на Украине. Там и продолжится конфликт — будем воевать открыто с Лондоном, и это даже лучше и удобнее. Потому что сейчас они устраивают у нас теракты при помощи украинцев, а мы им [британцам] вообще никак и ничем ответить не можем.
Помимо всего прочего Запад, который живет без царя в голове, постарался сделать Украину территорией Эпштейна, где нет никаких нравственных и юридических законов, а также нет религиозных запретов. Об этом в интервью Дмитрий Выдрин: Украина перестала быть православной, потому что Запад превратил ее в остров Эпштейна.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаЛондонРоссияДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ПутинНАТОвойскаоккупацияВСУЕвропаБританиятеракттерроризмпереговорыкоалиция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Василий Стус: поэт, ставший жертвой борьбы Брежнева и Шелеста
15:38Сценарий "Интервенция": исторический опыт против авантюры Макрона и Страмера
15:35Светлый праздник Рождества Христова в Туле
15:24Юридическая хитрость: украинский прокурор, грозивший "ухилянтам", сам ушел на пенсию в 30 лет
15:05ВСУ "роют норы" в Торецком, на Украине уже не будет добровольной мобилизации. Главное к этому часу
15:02После подписания Парижского соглашения: Макрон вновь заговорил о диалоге с Путиным
14:54Сценарий Венесуэлы не повторится: Рубио о возможности военного вторжения США в Гренландию
14:36Павел Данилин о вводе войск НАТО на Украину: Будем воевать открыто с Лондоном, ответим на их теракты
14:23Гарантии безопасности или гарантии провокации? Западные СМИ об итогах встречи "коалиции желающих"
14:11В Липецкой области не выявлено превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе — власти
13:58"Кладбище": Алексей Кулеба нашел то, что объединяет всю Украину. Главные новости
13:34Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО
13:32Для отхода у ВСУ осталось узкое горло в Константиновке, успехи ВС РФ под Волчанском. Сводка к этому часу
13:20Бельгия намерена предоставить свой флот и авиацию Украине. Важные новости к этому часу
13:18"Крови прольётся ещё немало": немецкое издание о назначении Буданова*
13:17Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января
12:56WSJ: Россия направила подлодку для сопровождения танкера, прорвавшего блокаду Венесуэлы
12:52Перестановки в Киеве: сколько власти достанется Буданову*?
12:41Швеция передаст Киеву истребители Gripen только при достижении мирного соглашения — Кристерссон
12:24Россия не принимает ценности Запада, Мадуро получил травмы во время операции США. Главное к этому часу
Лента новостейМолния