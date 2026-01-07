https://ukraina.ru/20260107/pavel-danilin-o-vvode-voysk-nato-na-ukrainu-budem-voevat-otkryto-s-londonom-otvetim-na-ikh-terakty-1074047134.html

Павел Данилин о вводе войск НАТО на Украину: Будем воевать открыто с Лондоном, ответим на их теракты

Павел Данилин о вводе войск НАТО на Украину: Будем воевать открыто с Лондоном, ответим на их теракты - 07.01.2026 Украина.ру

Павел Данилин о вводе войск НАТО на Украину: Будем воевать открыто с Лондоном, ответим на их теракты

Декларация о намерениях развернуть многонациональные силы на Украине дезавуирует все усилия Трампа на мирном треке. Если он хочет говорить об урегулировании конфликта мирным путем, то придется через колено сломать европейцев и украинцев — Россия ничего подобного подписывать не собирается.

2026-01-07T14:36

2026-01-07T14:36

2026-01-07T14:38

интервью

украина

лондон

россия

дональд трамп

эммануэль макрон

владимир путин

нато

войска

оккупация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043352660_79:0:865:442_1920x0_80_0_0_80c683bf7c8def3b16304fb5c8ab8b7f.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.Франция, Великобритания и Украина по итогам встречи "коалиции желающих" подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил на Украине, сообщило 6 января агентство Reuters.— Павел Викторович, что значит такое соглашение и о чем говорят личности его подписантов? — Здесь вопрос в том, как относиться к данному соглашению. Если рассматривать его как путь к миру, то оно совершенно несерьезное. Потому что в соответствии с данной парижской декларацией "коалиции желающих" движение к мирному урегулированию украинского конфликта полностью перекрывается. Это еще один шаг к войне до последнего украинца.Я напомню, что мы начинали специальную военную операцию (СВО) как раз для того, чтобы на Украине не было войск НАТО, чтобы Украина перестала быть враждебной для нас и наших союзников страной. И что мы видим в указанном документе? То самое присутствие войск НАТО на территории Украины, при этом наличие огромной армии (кстати говоря, в три раза больше, чем она была до 2022 года), готовой нанести удар по Российской Федерации.Конечно, подобный договор с Украиной России совершенно не нужен.— А какова роль США в этой истории?— США участвовали в переговорах, но соглашение не подписывали. А так, да, конечно, эта декларация дезавуирует все усилия Трампа на мирном треке по Украине. Если Трамп хочет говорить об урегулировании конфликта мирным путем, то ему придется, как говорится, через колено сломать европейцев и украинцев — мы ничего подобного подписывать не собираемся.— Параллельно с этим Макрон заявил, что намерен в самое ближайшее время установить контакт с Путиным и начать переговоры по миру на Украине. Как это понимать с учетом вышесказанного?— Макрон в целом любит петушиться, показывать, что он такой весь из себя мини-наполеончик: здесь может что-то обсудить, там побеседовать. Но Москве не о чем с ним разговаривать. Более того, он является одним из двух драйверов в "коалиции желающих": именно он и Лондон хотят вводить войска на Украину — в отличие от Италии или Германии, которые говорят, что их армий на указанной территории не будет.— Насколько реально то, что НАТО или отдельные страны Евросоюза введут войска на Украину в этом году?— Если страны это сделают, у нас с ними начнется военный конфликт. Они должны это понимать. Никакого пятого пункта статьи НАТО тут быть не может, потому что они сами ввяжутся в военный конфликт с нами.— А как вы считаете, мы готовы к такому конфликту экономически и военном плане?— Я не вижу никакой проблемы, мы и так с ним воюем на Украине. Там и продолжится конфликт — будем воевать открыто с Лондоном, и это даже лучше и удобнее. Потому что сейчас они устраивают у нас теракты при помощи украинцев, а мы им [британцам] вообще никак и ничем ответить не можем.Помимо всего прочего Запад, который живет без царя в голове, постарался сделать Украину территорией Эпштейна, где нет никаких нравственных и юридических законов, а также нет религиозных запретов. Об этом в интервью Дмитрий Выдрин: Украина перестала быть православной, потому что Запад превратил ее в остров Эпштейна.

https://ukraina.ru/20230214/1043537095.html

украина

лондон

россия

европа

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, лондон, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, нато, войска, оккупация, всу, европа, британия, теракт, терроризм, переговоры, коалиция