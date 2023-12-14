Песков прокомментировал снижение западной помощи Украине - 14.12.2023 Украина.ру
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Песков прокомментировал снижение западной помощи Украине
Песков прокомментировал снижение западной помощи Украине - 14.12.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал снижение западной помощи Украине
Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США. Об этом завил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью "Известиям
2023-12-14T08:17
2023-12-14T08:25
сша
зарубежье
поддержка
украина
новости
дмитрий песков
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"В Белом доме Байден весьма гордо рассказал, что он подписал указ на 200 миллионов долларов. Весьма скромная по их понятиям сумма. Это, конечно, ставит киевский режим в сложное положение, но мы с интересом будем за этим наблюдать, и главное - будем продолжать специальную военную операцию", - сказал Песков.Ранее республиканцы заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты Конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. В Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
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сша, зарубежье, поддержка, украина, новости, дмитрий песков
США, Зарубежье, поддержка, Украина, Новости, Дмитрий Песков

Песков прокомментировал снижение западной помощи Украине

08:17 14.12.2023 (обновлено: 08:25 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США. Об этом завил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью "Известиям
"В Белом доме Байден весьма гордо рассказал, что он подписал указ на 200 миллионов долларов. Весьма скромная по их понятиям сумма. Это, конечно, ставит киевский режим в сложное положение, но мы с интересом будем за этим наблюдать, и главное - будем продолжать специальную военную операцию", - сказал Песков.
Ранее республиканцы заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект.
Утвердить запрос должны обе палаты Конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. В Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
07:41
Кандидат в президенты США признал, что деньгами Украине не помочьРазрешение украинского конфликта заключается не в очередной военной помощи, а в дипломатии. Таким мнением поделился кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе встречи с избирателями, передает телеканал CNN
 
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