https://ukraina.ru/20231214/1052089576.html

Песков прокомментировал снижение западной помощи Украине

Песков прокомментировал снижение западной помощи Украине - 14.12.2023 Украина.ру

Песков прокомментировал снижение западной помощи Украине

Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США. Об этом завил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью "Известиям

2023-12-14T08:17

2023-12-14T08:17

2023-12-14T08:25

сша

зарубежье

поддержка

украина

новости

дмитрий песков

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"В Белом доме Байден весьма гордо рассказал, что он подписал указ на 200 миллионов долларов. Весьма скромная по их понятиям сумма. Это, конечно, ставит киевский режим в сложное положение, но мы с интересом будем за этим наблюдать, и главное - будем продолжать специальную военную операцию", - сказал Песков.Ранее республиканцы заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты Конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. В Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

https://ukraina.ru/20231214/1052088782.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, зарубежье, поддержка, украина, новости, дмитрий песков