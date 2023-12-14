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Кандидат в президенты США признал, что деньгами Украине не помочь
Кандидат в президенты США признал, что деньгами Украине не помочь - 14.12.2023 Украина.ру
Кандидат в президенты США признал, что деньгами Украине не помочь
Разрешение украинского конфликта заключается не в очередной военной помощи, а в дипломатии. Таким мнением поделился кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе встречи с избирателями, передает телеканал CNN
2023-12-14T07:41
2023-12-14T07:41
2023-12-14T07:41
сша
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новости
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деньги
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"Я не думаю, что решение в отправке очередных денег, решение - в дипломатии", - заверил Рамасвами.Он назвал закономерными сомнения тех, кто не понимает, чего США смогут добиться отправкой очередных 60 миллиардов долларов, чего не добились предыдущими средствами.Рамасвами подчеркнул, что США должны придерживаться обещания о нерасширении НАТО, и он на посту президента гарантировал бы, что Украину не примут в альянс в обмен на отказ РФ от союза с Китаем.Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект.Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой. В Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
https://ukraina.ru/20231213/1052016695.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, новости, зарубежье, президент, дипломатия, деньги
США, Украина, Новости, Зарубежье, президент, дипломатия, деньги
Кандидат в президенты США признал, что деньгами Украине не помочь
Разрешение украинского конфликта заключается не в очередной военной помощи, а в дипломатии. Таким мнением поделился кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе встречи с избирателями, передает телеканал CNN
"Я не думаю, что решение в отправке очередных денег, решение - в дипломатии", - заверил Рамасвами.
Он назвал закономерными сомнения тех, кто не понимает, чего США смогут добиться отправкой очередных 60 миллиардов долларов, чего не добились предыдущими средствами.
Рамасвами подчеркнул, что США должны придерживаться обещания о нерасширении НАТО, и он на посту президента гарантировал бы, что Украину не примут в альянс в обмен на отказ РФ от союза с Китаем.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект.
Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой. В Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.