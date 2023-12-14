https://ukraina.ru/20231214/1052088782.html

Кандидат в президенты США признал, что деньгами Украине не помочь

Кандидат в президенты США признал, что деньгами Украине не помочь - 14.12.2023 Украина.ру

Кандидат в президенты США признал, что деньгами Украине не помочь

Разрешение украинского конфликта заключается не в очередной военной помощи, а в дипломатии. Таким мнением поделился кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе встречи с избирателями, передает телеканал CNN

2023-12-14T07:41

2023-12-14T07:41

2023-12-14T07:41

сша

украина

новости

зарубежье

президент

дипломатия

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102371/78/1023717845_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_be59c7951cec592249665e1a434f663d.jpg

"Я не думаю, что решение в отправке очередных денег, решение - в дипломатии", - заверил Рамасвами.Он назвал закономерными сомнения тех, кто не понимает, чего США смогут добиться отправкой очередных 60 миллиардов долларов, чего не добились предыдущими средствами.Рамасвами подчеркнул, что США должны придерживаться обещания о нерасширении НАТО, и он на посту президента гарантировал бы, что Украину не примут в альянс в обмен на отказ РФ от союза с Китаем.Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект.Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой. В Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

https://ukraina.ru/20231213/1052016695.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, новости, зарубежье, президент, дипломатия, деньги