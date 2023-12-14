Кандидат в президенты США объяснил, чем Киеву придется поступиться для решения конфликта - 14.12.2023 Украина.ру
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Кандидат в президенты США объяснил, чем Киеву придется поступиться для решения конфликта
Кандидат в президенты США объяснил, чем Киеву придется поступиться для решения конфликта - 14.12.2023 Украина.ру
Кандидат в президенты США объяснил, чем Киеву придется поступиться для решения конфликта
Украинское урегулирование потребует от Киева уступить восточные части страны. Таким мнением поделился кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе встречи с избирателями, передает телеканал CNN
2023-12-14T07:28
2023-12-14T07:31
сша
президент
конфликт
украина
территория
новости
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"Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов, где проживает русскоговорящее население. И обязательство о том, что Украину не примут в НАТО, но только, если (президент РФ Владимир) Путин выйдет из военного союза с Китаем", - сказал Рамасвами.Политик подчеркнул, что конфликт вокруг Украины не продвигает интересы США и увеличивает риски мировой войны.
https://ukraina.ru/20231207/1051812444.html
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сша, президент, конфликт, украина, территория, новости
США, президент, конфликт, Украина, территория, Новости

Кандидат в президенты США объяснил, чем Киеву придется поступиться для решения конфликта

07:28 14.12.2023 (обновлено: 07:31 14.12.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Украинское урегулирование потребует от Киева уступить восточные части страны. Таким мнением поделился кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе встречи с избирателями, передает телеканал CNN
"Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов, где проживает русскоговорящее население. И обязательство о том, что Украину не примут в НАТО, но только, если (президент РФ Владимир) Путин выйдет из военного союза с Китаем", - сказал Рамасвами.
Политик подчеркнул, что конфликт вокруг Украины не продвигает интересы США и увеличивает риски мировой войны.
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Кандидат в президенты США считает события на Украине "бессмысленной войной"Кандидат в американские лидеры Вивек Рамасвами назвал конфликт на Украине "бессмысленной войной"
 
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