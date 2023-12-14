https://ukraina.ru/20231214/1052088668.html
Кандидат в президенты США объяснил, чем Киеву придется поступиться для решения конфликта
Кандидат в президенты США объяснил, чем Киеву придется поступиться для решения конфликта - 14.12.2023 Украина.ру
Кандидат в президенты США объяснил, чем Киеву придется поступиться для решения конфликта
Украинское урегулирование потребует от Киева уступить восточные части страны. Таким мнением поделился кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе встречи с избирателями, передает телеканал CNN
2023-12-14T07:28
2023-12-14T07:28
2023-12-14T07:31
сша
президент
конфликт
украина
территория
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f8e8f99b541b81e1cc1ad823fa2e71b4.jpg
"Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов, где проживает русскоговорящее население. И обязательство о том, что Украину не примут в НАТО, но только, если (президент РФ Владимир) Путин выйдет из военного союза с Китаем", - сказал Рамасвами.Политик подчеркнул, что конфликт вокруг Украины не продвигает интересы США и увеличивает риски мировой войны.
https://ukraina.ru/20231207/1051812444.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_0e3a0d6045a1fc7fce3ec7f6fdccd560.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, президент, конфликт, украина, территория, новости
США, президент, конфликт, Украина, территория, Новости
Кандидат в президенты США объяснил, чем Киеву придется поступиться для решения конфликта
07:28 14.12.2023 (обновлено: 07:31 14.12.2023)
Украинское урегулирование потребует от Киева уступить восточные части страны. Таким мнением поделился кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе встречи с избирателями, передает телеканал CNN