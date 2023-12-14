https://ukraina.ru/20231214/1052088668.html

Кандидат в президенты США объяснил, чем Киеву придется поступиться для решения конфликта

Кандидат в президенты США объяснил, чем Киеву придется поступиться для решения конфликта - 14.12.2023 Украина.ру

Кандидат в президенты США объяснил, чем Киеву придется поступиться для решения конфликта

Украинское урегулирование потребует от Киева уступить восточные части страны. Таким мнением поделился кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе встречи с избирателями, передает телеканал CNN

2023-12-14T07:28

2023-12-14T07:28

2023-12-14T07:31

сша

президент

конфликт

украина

территория

новости

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"Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов, где проживает русскоговорящее население. И обязательство о том, что Украину не примут в НАТО, но только, если (президент РФ Владимир) Путин выйдет из военного союза с Китаем", - сказал Рамасвами.Политик подчеркнул, что конфликт вокруг Украины не продвигает интересы США и увеличивает риски мировой войны.

https://ukraina.ru/20231207/1051812444.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, президент, конфликт, украина, территория, новости