Суд на Сахалине приговорил военного за кражу и дезертирство к 13 годам колонии - 14.12.2023 Украина.ру
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Суд на Сахалине приговорил военного за кражу и дезертирство к 13 годам колонии
Суд на Сахалине приговорил военного за кражу и дезертирство к 13 годам колонии - 14.12.2023 Украина.ру
Суд на Сахалине приговорил военного за кражу и дезертирство к 13 годам колонии
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего за кражу и дезертирство во время мобилизации к 13 годам колонии строгого режима. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба суда
2023-12-14T07:27
2023-12-14T07:27
новости
россия
сахалин
суд
мобилизация
сво
кража
уклонисты
приговор
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"За совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. Ранее, в сентябре 2023 года, военнослужащий был осужден военным судом за совершение преступления, предусмотренного пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Поэтому окончательное наказание военнослужащему назначено путём частичного сложения наказания, назначенного по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 сентября 2023 года, к назначенному наказанию в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда.В ходе судебного заседания было установлено, что осужденный в октябре 2022 года решил уклониться от прохождения службы в период мобилизации и самовольно оставил воинскую часть в Южно-Сахалинске. Затем дезертир устроился работать на севере Сахалина. Он был задержан полицией в сентябре 2023 года при попытке заменить паспорт.
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новости, россия, сахалин, суд, мобилизация, сво, кража, уклонисты, приговор
Новости, Россия, Сахалин, Суд, мобилизация, СВО, кража, уклонисты, приговор

Суд на Сахалине приговорил военного за кражу и дезертирство к 13 годам колонии

07:27 14.12.2023
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего за кражу и дезертирство во время мобилизации к 13 годам колонии строгого режима. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба суда
"За совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. Ранее, в сентябре 2023 года, военнослужащий был осужден военным судом за совершение преступления, предусмотренного пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Поэтому окончательное наказание военнослужащему назначено путём частичного сложения наказания, назначенного по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 сентября 2023 года, к назначенному наказанию в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда.
В ходе судебного заседания было установлено, что осужденный в октябре 2022 года решил уклониться от прохождения службы в период мобилизации и самовольно оставил воинскую часть в Южно-Сахалинске. Затем дезертир устроился работать на севере Сахалина. Он был задержан полицией в сентябре 2023 года при попытке заменить паспорт.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
06:20
Новосибирский суд заключил под стражу обвиняемого в попытке подрыва военкоматаЖелезнодорожный районный суд Новосибирска 14 декабря заключил под стражу 27-летнего обвиняемого в попытке совершения теракта у одного из новосибирских военкоматов. Об этом сообщается на сайте суда
 
НовостиРоссияСахалинСудмобилизацияСВОкражауклонистыприговор
 
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07:27Суд на Сахалине приговорил военного за кражу и дезертирство к 13 годам колонии
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