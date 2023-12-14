https://ukraina.ru/20231214/1052088564.html

Суд на Сахалине приговорил военного за кражу и дезертирство к 13 годам колонии

Суд на Сахалине приговорил военного за кражу и дезертирство к 13 годам колонии - 14.12.2023 Украина.ру

Суд на Сахалине приговорил военного за кражу и дезертирство к 13 годам колонии

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего за кражу и дезертирство во время мобилизации к 13 годам колонии строгого режима. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба суда

2023-12-14T07:27

2023-12-14T07:27

2023-12-14T07:27

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"За совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. Ранее, в сентябре 2023 года, военнослужащий был осужден военным судом за совершение преступления, предусмотренного пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Поэтому окончательное наказание военнослужащему назначено путём частичного сложения наказания, назначенного по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 сентября 2023 года, к назначенному наказанию в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда.В ходе судебного заседания было установлено, что осужденный в октябре 2022 года решил уклониться от прохождения службы в период мобилизации и самовольно оставил воинскую часть в Южно-Сахалинске. Затем дезертир устроился работать на севере Сахалина. Он был задержан полицией в сентябре 2023 года при попытке заменить паспорт.

https://ukraina.ru/20231214/1052087800.html

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новости, россия, сахалин, суд, мобилизация, сво, кража, уклонисты, приговор