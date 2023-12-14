https://ukraina.ru/20231214/1052088564.html
Суд на Сахалине приговорил военного за кражу и дезертирство к 13 годам колонии
Суд на Сахалине приговорил военного за кражу и дезертирство к 13 годам колонии - 14.12.2023 Украина.ру
Суд на Сахалине приговорил военного за кражу и дезертирство к 13 годам колонии
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего за кражу и дезертирство во время мобилизации к 13 годам колонии строгого режима. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба суда
2023-12-14T07:27
2023-12-14T07:27
2023-12-14T07:27
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сахалин
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мобилизация
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"За совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. Ранее, в сентябре 2023 года, военнослужащий был осужден военным судом за совершение преступления, предусмотренного пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Поэтому окончательное наказание военнослужащему назначено путём частичного сложения наказания, назначенного по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 сентября 2023 года, к назначенному наказанию в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда.В ходе судебного заседания было установлено, что осужденный в октябре 2022 года решил уклониться от прохождения службы в период мобилизации и самовольно оставил воинскую часть в Южно-Сахалинске. Затем дезертир устроился работать на севере Сахалина. Он был задержан полицией в сентябре 2023 года при попытке заменить паспорт.
https://ukraina.ru/20231214/1052087800.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сахалин, суд, мобилизация, сво, кража, уклонисты, приговор
Новости, Россия, Сахалин, Суд, мобилизация, СВО, кража, уклонисты, приговор
Суд на Сахалине приговорил военного за кражу и дезертирство к 13 годам колонии
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего за кражу и дезертирство во время мобилизации к 13 годам колонии строгого режима. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба суда