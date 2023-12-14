"Американцы заслуживают ответов": Джонсон заявил о фактах получения Байденами денег от иностранцев - 14.12.2023 Украина.ру
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"Американцы заслуживают ответов": Джонсон заявил о фактах получения Байденами денег от иностранцев
"Американцы заслуживают ответов": Джонсон заявил о фактах получения Байденами денег от иностранцев - 14.12.2023 Украина.ру
"Американцы заслуживают ответов": Джонсон заявил о фактах получения Байденами денег от иностранцев
Показания свидетелей и банковские документы указывают на миллионы долларов, которые поступили членам семьи президента США Джо Байдена от иностранцев. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон
2023-12-14T03:45
2023-12-14T03:45
новости
сша
конгресс сша
президент сша
джонсон
джо байден
хантер байден
импичмент
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"Мы видели показания свидетелей, выписки из банков, показывающие миллионы долларов, поступающие семье Байденов от иностранных противников. Свидетели говорили о множестве случаев взаимодействия президента с иностранными клиентами его семьи. Президент и Белый дом регулярно вводят общественность в заблуждение, блокируют наше расследование", - говорится в заявлении спикера.По словам Джонсона, прокомментировавшего принятие Палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдена, законодатели сделали критически важный шаг, формально запустив расследование."Пока Байден блокирует законные повестки конгрессменов, сегодняшнее решение ставит нас в сильную позицию, открывая возможность принуждать к их исполнению через суд", - подчеркнул он.Джонсон также отметил, что у конгрессменов нет предубеждения против Байдена, "но существуют доказательства, которые невозможно игнорировать"."Американцы заслуживают ответов", - добавил он.Расследование, инициированное ранее республиканцами, касается обвинений президента Байдена в причастности к сомнительным зарубежным деловым инициативам его сына Хантера Байдена. Рассматривается период президентства Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента США. Все обвинения в адрес президента Белым домом решительно отвергаются.Законодатели имеют право вызывать свидетелей на слушания в Конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь для уклонившегося серьёзные юридические последствия и рассматриваться, как неуважение к власти.Напомним, что расследование против американского президента в Палате представителей начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, запустившего процедуру в обход голосования, необязательного на этом этапе.
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новости, сша, конгресс сша, президент сша, джонсон, джо байден, хантер байден, импичмент
Новости, США, Конгресс США, президент США, Джонсон, Джо Байден, Хантер Байден, импичмент

"Американцы заслуживают ответов": Джонсон заявил о фактах получения Байденами денег от иностранцев

03:45 14.12.2023
 
Майк Джонсон
Майк Джонсон
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Показания свидетелей и банковские документы указывают на миллионы долларов, которые поступили членам семьи президента США Джо Байдена от иностранцев. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон
"Мы видели показания свидетелей, выписки из банков, показывающие миллионы долларов, поступающие семье Байденов от иностранных противников. Свидетели говорили о множестве случаев взаимодействия президента с иностранными клиентами его семьи. Президент и Белый дом регулярно вводят общественность в заблуждение, блокируют наше расследование", - говорится в заявлении спикера.
По словам Джонсона, прокомментировавшего принятие Палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдена, законодатели сделали критически важный шаг, формально запустив расследование.
"Пока Байден блокирует законные повестки конгрессменов, сегодняшнее решение ставит нас в сильную позицию, открывая возможность принуждать к их исполнению через суд", - подчеркнул он.
Джонсон также отметил, что у конгрессменов нет предубеждения против Байдена, "но существуют доказательства, которые невозможно игнорировать".
"Американцы заслуживают ответов", - добавил он.
Расследование, инициированное ранее республиканцами, касается обвинений президента Байдена в причастности к сомнительным зарубежным деловым инициативам его сына Хантера Байдена. Рассматривается период президентства Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента США. Все обвинения в адрес президента Белым домом решительно отвергаются.
Законодатели имеют право вызывать свидетелей на слушания в Конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь для уклонившегося серьёзные юридические последствия и рассматриваться, как неуважение к власти.
Напомним, что расследование против американского президента в Палате представителей начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, запустившего процедуру в обход голосования, необязательного на этом этапе.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Вчера, 13:20
Спасти президента Байдена. Как с помощью Зеленского демократы в США решают свои проблемыКак и подметил когда-то непревзойденный Конфуций, в США опять правили символы и знаки, которые и предопределяли новые законы общения с фюрером украинского народа Владимиром Зеленским, прибывшим в Вашингтон с неизменными просьбами
 
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