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"Американцы заслуживают ответов": Джонсон заявил о фактах получения Байденами денег от иностранцев

"Американцы заслуживают ответов": Джонсон заявил о фактах получения Байденами денег от иностранцев - 14.12.2023 Украина.ру

"Американцы заслуживают ответов": Джонсон заявил о фактах получения Байденами денег от иностранцев

Показания свидетелей и банковские документы указывают на миллионы долларов, которые поступили членам семьи президента США Джо Байдена от иностранцев. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон

2023-12-14T03:45

2023-12-14T03:45

2023-12-14T03:45

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"Мы видели показания свидетелей, выписки из банков, показывающие миллионы долларов, поступающие семье Байденов от иностранных противников. Свидетели говорили о множестве случаев взаимодействия президента с иностранными клиентами его семьи. Президент и Белый дом регулярно вводят общественность в заблуждение, блокируют наше расследование", - говорится в заявлении спикера.По словам Джонсона, прокомментировавшего принятие Палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдена, законодатели сделали критически важный шаг, формально запустив расследование."Пока Байден блокирует законные повестки конгрессменов, сегодняшнее решение ставит нас в сильную позицию, открывая возможность принуждать к их исполнению через суд", - подчеркнул он.Джонсон также отметил, что у конгрессменов нет предубеждения против Байдена, "но существуют доказательства, которые невозможно игнорировать"."Американцы заслуживают ответов", - добавил он.Расследование, инициированное ранее республиканцами, касается обвинений президента Байдена в причастности к сомнительным зарубежным деловым инициативам его сына Хантера Байдена. Рассматривается период президентства Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента США. Все обвинения в адрес президента Белым домом решительно отвергаются.Законодатели имеют право вызывать свидетелей на слушания в Конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь для уклонившегося серьёзные юридические последствия и рассматриваться, как неуважение к власти.Напомним, что расследование против американского президента в Палате представителей начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, запустившего процедуру в обход голосования, необязательного на этом этапе.

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новости, сша, конгресс сша, президент сша, джонсон, джо байден, хантер байден, импичмент