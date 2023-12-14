https://ukraina.ru/20231214/1052086089.html
Киевские каратели за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 14.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 41 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-14T02:36
2023-12-14T02:36
2023-12-14T02:36
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Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 135 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксирован 41 факт ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском 25 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка.В результате сбросов ВОП с БПЛА ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 10 раз. Всего было выпущено 34 единицы различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231213/1052080743.html
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сцкк, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СЦКК, СВО
Киевские каратели за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 41 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 135 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксирован 41 факт ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском 25 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка.
В результате сбросов ВОП с БПЛА ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 10 раз. Всего было выпущено 34 единицы различных боеприпасов.