Сенатор США препятствует ускоренному принятию оборонного бюджета - 14.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231214/1052085677.html
Сенатор США препятствует ускоренному принятию оборонного бюджета
Сенатор США препятствует ускоренному принятию оборонного бюджета - 14.12.2023 Украина.ру
Сенатор США препятствует ускоренному принятию оборонного бюджета
Американский сенатор-демократ Майкл Беннет (штат Колорадо) заблокировал ускоренное рассмотрение проекта оборонного бюджета на 2024 год, рассчитывая выиграть время для завершения межпартийных дискуссий по вопросам безопасности южной границы и, как следствие, вопросу о выделении нового финансирования для Украины. Об этом сообщает издание Politico
2023-12-14T01:25
2023-12-14T01:25
новости
украина
сенат
конгресс сша
военная помощь
безопасность
государственная граница
сша
сво
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047132365_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_93b0977c4e2019bb7c7f1cb4a870745f.jpg
В частности, сенатора беспокоит, что Конгресс может уйти на каникулы, не завершив обсуждение вопросов безопасности границ США. Эта тема является ключевой в планировании украинского финансирования – представители Республиканской партии блокируют дополнительные средства для Киева без ужесточения мер по охране государственных границ. Без согласия всех 100 сенаторов голосование по проекту оборонного бюджета на 2024 год состоится около полуночи. Беннет также рассматривает возможность затягивания процесса рассмотрения ряда других инициатив, если это потребуется. Сенатор в своем посте, опубликованном в соцсети X, подчеркнул, что политический истеблишмент США "не может повернуться спиной к Украине в этот решающий момент", указав, что "слишком многое поставлено на карту". Ранее народный депутат Украины Александра Устинова, которая находится в США сообщила, что для того, чтобы в Конгрессе успели согласовать финансирование Киева на 2024 год, законодателям сократили новогодние каникулы. Для Украины ещё "не всё пропало", так как сенаторам объявили о продлении работы Конгресса до 21 декабря, хотя они должны были уйти на каникулы уже в эту пятницу, 15 декабря.
https://ukraina.ru/20231213/1052073315.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047132365_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_56b0de3efc67267cff0304db93c6eb59.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сенат, конгресс сша, военная помощь, безопасность, государственная граница, сша, сво, финансирование
Новости, Украина, сенат, Конгресс США, военная помощь, безопасность, государственная граница, США, СВО, финансирование

Сенатор США препятствует ускоренному принятию оборонного бюджета

01:25 14.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Американский сенатор-демократ Майкл Беннет (штат Колорадо) заблокировал ускоренное рассмотрение проекта оборонного бюджета на 2024 год, рассчитывая выиграть время для завершения межпартийных дискуссий по вопросам безопасности южной границы и, как следствие, вопросу о выделении нового финансирования для Украины. Об этом сообщает издание Politico
В частности, сенатора беспокоит, что Конгресс может уйти на каникулы, не завершив обсуждение вопросов безопасности границ США. Эта тема является ключевой в планировании украинского финансирования – представители Республиканской партии блокируют дополнительные средства для Киева без ужесточения мер по охране государственных границ.
Без согласия всех 100 сенаторов голосование по проекту оборонного бюджета на 2024 год состоится около полуночи. Беннет также рассматривает возможность затягивания процесса рассмотрения ряда других инициатив, если это потребуется.
Сенатор в своем посте, опубликованном в соцсети X, подчеркнул, что политический истеблишмент США "не может повернуться спиной к Украине в этот решающий момент", указав, что "слишком многое поставлено на карту".
"Ни Сенат, ни Палата представителей не могут позволить себе уйти на каникулы, не разрешив этот вопрос", – заявил он.
Ранее народный депутат Украины Александра Устинова, которая находится в США сообщила, что для того, чтобы в Конгрессе успели согласовать финансирование Киева на 2024 год, законодателям сократили новогодние каникулы. Для Украины ещё "не всё пропало", так как сенаторам объявили о продлении работы Конгресса до 21 декабря, хотя они должны были уйти на каникулы уже в эту пятницу, 15 декабря.
Зеленский Байден
Вчера, 16:02
"Америка сдалась". Эксперты о визите Зеленского в ВашингтонИтоги визита Зеленского в США оказались для него совсем не так радужны, как он ожидал. Об этом пишут западные СМИ, отмечая, что время красных дорожек и оваций проходит
 
НовостиУкраинасенатКонгресс СШАвоенная помощьбезопасностьгосударственная границаСШАСВОфинансирование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:49В Одесской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
02:36Киевские каратели за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:04Главу ГУР Украины Буданова разыскивает МВД России
01:52В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ
01:25Сенатор США препятствует ускоренному принятию оборонного бюджета
01:05Зеленский посоветовал американцам не плакать и думать о войне
00:44Путин в подведёт итоги 2023 года со всей Россией
00:29Украинец не дал снести памятник советскому воину во Львовской области
00:09США располагает $1 млрд на помощь Украине – Белый дом
23:51В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины
23:30Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ
23:08Американский генерал посмеялся над просьбой Залужного поставить ВСУ F-16
22:48МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных
22:28It’s a match*: Зеленский запросил встречу с новым премьером Польши
22:09Нардеп сообщила о продлении работы Конгресса США ради Киева
21:50Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами
21:30Судьба Украины висит на волоске – The Washington Post
20:59Для восполнения потерь ВСУ Украине придётся мобилизовывать по 20 тыс. человек ежемесячно – NYT
20:34В Раде предложили ввести ответственность за унижение по языковому принципу
20:11Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы
Лента новостейМолния