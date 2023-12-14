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Сенатор США препятствует ускоренному принятию оборонного бюджета

Сенатор США препятствует ускоренному принятию оборонного бюджета - 14.12.2023 Украина.ру

Сенатор США препятствует ускоренному принятию оборонного бюджета

Американский сенатор-демократ Майкл Беннет (штат Колорадо) заблокировал ускоренное рассмотрение проекта оборонного бюджета на 2024 год, рассчитывая выиграть время для завершения межпартийных дискуссий по вопросам безопасности южной границы и, как следствие, вопросу о выделении нового финансирования для Украины. Об этом сообщает издание Politico

2023-12-14T01:25

2023-12-14T01:25

2023-12-14T01:25

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сенат

конгресс сша

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финансирование

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В частности, сенатора беспокоит, что Конгресс может уйти на каникулы, не завершив обсуждение вопросов безопасности границ США. Эта тема является ключевой в планировании украинского финансирования – представители Республиканской партии блокируют дополнительные средства для Киева без ужесточения мер по охране государственных границ. Без согласия всех 100 сенаторов голосование по проекту оборонного бюджета на 2024 год состоится около полуночи. Беннет также рассматривает возможность затягивания процесса рассмотрения ряда других инициатив, если это потребуется. Сенатор в своем посте, опубликованном в соцсети X, подчеркнул, что политический истеблишмент США "не может повернуться спиной к Украине в этот решающий момент", указав, что "слишком многое поставлено на карту". Ранее народный депутат Украины Александра Устинова, которая находится в США сообщила, что для того, чтобы в Конгрессе успели согласовать финансирование Киева на 2024 год, законодателям сократили новогодние каникулы. Для Украины ещё "не всё пропало", так как сенаторам объявили о продлении работы Конгресса до 21 декабря, хотя они должны были уйти на каникулы уже в эту пятницу, 15 декабря.

https://ukraina.ru/20231213/1052073315.html

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новости, украина, сенат, конгресс сша, военная помощь, безопасность, государственная граница, сша, сво, финансирование