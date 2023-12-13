Нардеп сообщила о продлении работы Конгресса США ради Киева - 13.12.2023 Украина.ру
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Нардеп сообщила о продлении работы Конгресса США ради Киева
Нардеп сообщила о продлении работы Конгресса США ради Киева - 13.12.2023 Украина.ру
Нардеп сообщила о продлении работы Конгресса США ради Киева
Для того, чтобы в Конгрессе успели согласовать финансирование Киева на 2024 год, законодателям сократили новогодние каникулы. Об этом сообщила народный депутат Украины Александра Устинова, которая находится в США
2023-12-13T22:09
2023-12-13T22:09
новости
украина
конгресс сша
сша
финансирование
военная помощь
киев
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В сети она написала, что для Украины ещё "не всё пропало", так как сенаторам объявили о продлении работы Конгресса до 21 декабря, хотя они должны были уйти на каникулы уже в эту пятницу, 15 декабря. Пока официально о таком решении не объявлялось. Ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщил, что предложил нижней палате Конгресса отложить каникулы для согласования дополнительной помощи Украине. До этого лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом для Украины. По его словам, без изменений в пограничной политике США финансовая поддержка Украине не поступит. Сегодня приоритет следует отдать подготовке вооруженных сил США к сдерживанию и защите от китайской агрессии, считает Макконелл.
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новости, украина, конгресс сша, сша, финансирование, военная помощь, киев, всу, сво
Новости, Украина, Конгресс США, США, финансирование, военная помощь, Киев, ВСУ, СВО

Нардеп сообщила о продлении работы Конгресса США ради Киева

22:09 13.12.2023
 
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© Public domain
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Для того, чтобы в Конгрессе успели согласовать финансирование Киева на 2024 год, законодателям сократили новогодние каникулы. Об этом сообщила народный депутат Украины Александра Устинова, которая находится в США
В сети она написала, что для Украины ещё "не всё пропало", так как сенаторам объявили о продлении работы Конгресса до 21 декабря, хотя они должны были уйти на каникулы уже в эту пятницу, 15 декабря.

"У нас есть ещё неделя, поэтому держим кулачки, чтобы договорились. Похоже, демократы готовы идти на уступки, учитывая, что сенатор Мерфи, который был переговорщиком от демократов, отстранён, и сейчас переговоры ведёт глава демократов в Сенате сенатор Шумер. Говорят, Байден после встречи с Зеленским тоже сказал идти на уступки", – отметила Устинова.

Пока официально о таком решении не объявлялось.
Ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщил, что предложил нижней палате Конгресса отложить каникулы для согласования дополнительной помощи Украине.
До этого лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом для Украины. По его словам, без изменений в пограничной политике США финансовая поддержка Украине не поступит. Сегодня приоритет следует отдать подготовке вооруженных сил США к сдерживанию и защите от китайской агрессии, считает Макконелл.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
16:33
Конец "зеленому шапито". Сколько стоил визит Зеленского в США? И зачем он туда поехал?Редчайший случай, но нельзя не согласиться с депутатом украинской Рады Алексеем Гончаренко, который указал на мелкую, но очень выразительную деталь.
 
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22:09Нардеп сообщила о продлении работы Конгресса США ради Киева
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