Нардеп сообщила о продлении работы Конгресса США ради Киева

Конец "зеленому шапито". Сколько стоил визит Зеленского в США? И зачем он туда поехал?

Редчайший случай, но нельзя не согласиться с депутатом украинской Рады Алексеем Гончаренко, который указал на мелкую, но очень выразительную деталь.