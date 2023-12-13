Нардеп сообщила о продлении работы Конгресса США ради Киева
© Public domain
© Public domain
Для того, чтобы в Конгрессе успели согласовать финансирование Киева на 2024 год, законодателям сократили новогодние каникулы. Об этом сообщила народный депутат Украины Александра Устинова, которая находится в США
В сети она написала, что для Украины ещё "не всё пропало", так как сенаторам объявили о продлении работы Конгресса до 21 декабря, хотя они должны были уйти на каникулы уже в эту пятницу, 15 декабря.
"У нас есть ещё неделя, поэтому держим кулачки, чтобы договорились. Похоже, демократы готовы идти на уступки, учитывая, что сенатор Мерфи, который был переговорщиком от демократов, отстранён, и сейчас переговоры ведёт глава демократов в Сенате сенатор Шумер. Говорят, Байден после встречи с Зеленским тоже сказал идти на уступки", – отметила Устинова.
Пока официально о таком решении не объявлялось.
Ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщил, что предложил нижней палате Конгресса отложить каникулы для согласования дополнительной помощи Украине.
До этого лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом для Украины. По его словам, без изменений в пограничной политике США финансовая поддержка Украине не поступит. Сегодня приоритет следует отдать подготовке вооруженных сил США к сдерживанию и защите от китайской агрессии, считает Макконелл.