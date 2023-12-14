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Зеленский посоветовал американцам не плакать и думать о войне

Зеленский посоветовал американцам не плакать и думать о войне - 14.12.2023 Украина.ру

Зеленский посоветовал американцам не плакать и думать о войне

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала Fox News дал рекомендации американцам: не путешествуйте, не стройте дороги, не плачьте, но думайте о войне и покупайте оружие. Видеозапись эфира опубликовал телеграм-канал Klymenko Time

2023-12-14T01:05

2023-12-14T01:05

2023-12-14T01:05

новости

владимир зеленский

украина

финансирование

сво

сша

конгресс сша

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всу

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Таким образом Зеленский намеревался переубедить тех, кто скептически относится к финансированию США Украины. Критиков глава киевского режима призвал чаще бывать на передовой, чтобы "спрашивать у людей как солдат ВСУ, что им нужно". По словам украинского президента, сегодня боевики киевского режима "действительно защищают демократию и свободу". В среду, 13 декабря, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США остался всего один миллиард долларов на помощь Киеву, причём 96% от этой суммы уже освоены Пентагоном, остальные четыре процента будут направлены Украине до конца года. Этому предшествовал визит президента Украины Владимира Зеленского в США, где он пытался убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева, которое направила администрация президента США Джо Байдена. Комментируя итоги встречи, западные СМИ констатировали его безрезультативность. Агентство Bloomberg сообщало, что визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США провалился, так как ему не удалось добиться выделения необходимой финансовой помощи. Британская газета The Guardian писала, что сенаторов-республиканцев не тронул призыв Зеленского о помощи. Издание Politico отметило, что "Байден не смог дать Зеленскому того, чего он хотел: твердого, как скала, обещания".

https://ukraina.ru/20231213/1052059783.html

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новости, владимир зеленский, украина, финансирование, сво, сша, конгресс сша, джо байден, всу