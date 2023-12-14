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Путин в подведёт итоги 2023 года со всей Россией

Путин в подведёт итоги 2023 года со всей Россией - 14.12.2023 Украина.ру

Путин в подведёт итоги 2023 года со всей Россией

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин подведёт итоги года в формате большой пресс-конференции, которая будет объединена с прямой линией. Об этом сообщает РИА Новости

2023-12-14T00:44

2023-12-14T00:44

2023-12-14T00:44

новости

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

итоги

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Владимир Путин в 12.00 ответит в прямом эфире на вопросы россиян и журналистов. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента, позвонить главе государства сможет даже глава киевского режима Владимир Зеленский. Практику проведения больших пресс-конференций Владимир Путин ввёл в 2001 году во время первого президентского срока. В 2022-ом российский лидер не проводил ежегодную пресс-конференцию, как и прямую линию, ограничившись встречей с пулом журналистов в конце года.Планы Путина на этот год касательно двух крупных событий были неизвестны вплоть до конца осени. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 ноября объявил, что в 2023-м оба формата будут объединены и пройдут 14 декабря.

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2023

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новости, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, итоги