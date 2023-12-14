Путин в подведёт итоги 2023 года со всей Россией - 14.12.2023 Украина.ру
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Путин в подведёт итоги 2023 года со всей Россией
Путин в подведёт итоги 2023 года со всей Россией - 14.12.2023 Украина.ру
Путин в подведёт итоги 2023 года со всей Россией
В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин подведёт итоги года в формате большой пресс-конференции, которая будет объединена с прямой линией. Об этом сообщает РИА Новости
2023-12-14T00:44
2023-12-14T00:44
новости
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
итоги
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Владимир Путин в 12.00 ответит в прямом эфире на вопросы россиян и журналистов. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента, позвонить главе государства сможет даже глава киевского режима Владимир Зеленский. Практику проведения больших пресс-конференций Владимир Путин ввёл в 2001 году во время первого президентского срока. В 2022-ом российский лидер не проводил ежегодную пресс-конференцию, как и прямую линию, ограничившись встречей с пулом журналистов в конце года.Планы Путина на этот год касательно двух крупных событий были неизвестны вплоть до конца осени. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 ноября объявил, что в 2023-м оба формата будут объединены и пройдут 14 декабря.
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новости, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, итоги
Новости, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, итоги

Путин в подведёт итоги 2023 года со всей Россией

00:44 14.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин подведёт итоги года в формате большой пресс-конференции, которая будет объединена с прямой линией. Об этом сообщает РИА Новости
Владимир Путин в 12.00 ответит в прямом эфире на вопросы россиян и журналистов. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента, позвонить главе государства сможет даже глава киевского режима Владимир Зеленский.
Практику проведения больших пресс-конференций Владимир Путин ввёл в 2001 году во время первого президентского срока. В 2022-ом российский лидер не проводил ежегодную пресс-конференцию, как и прямую линию, ограничившись встречей с пулом журналистов в конце года.
Планы Путина на этот год касательно двух крупных событий были неизвестны вплоть до конца осени. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 ноября объявил, что в 2023-м оба формата будут объединены и пройдут 14 декабря.
 
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