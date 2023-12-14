Политолог раскрыл, как Россия готовит Украине новый Сталинград и гнет на фронте "подковы" для ВСУ
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Чтобы удерживать линию фронта, Украине нужны огромные ресурсы, которых у нее нет. Поэтому рано или поздно на одном из участков произойдет разрыв и возникнет цепь полукотлов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Ресурсов у ВСУ осталось немного и они пытаются ими лавировать, перебрасывая по всей линии фронта. Но часто это не получается, потому что российские войска прерывают ротацию противника, рассказал политолог.
Но линия фронта очень хорошо просматривается. Заметно любое перемещение техники, и даже отдельных военных. Это затрудняет Генштабу подготовку прорывных точек, добавил эксперт.
"Такая ситуация долго продолжаться не может. Для этого нужно иметь невероятные ресурсы, у Украины таких ресурсов нет. Скорее всего, где-то произойдет разрыв, линия фронта очень натянута и где-то может случиться "Сталинград", - указал Суздальцев.
Это означает, что на каком-то участке фронта произойдет надлом и тогда линия фронта превратиться в очаговые боестолкновения, возникнет цепь "полукотлов", напоминающих подковы. Такой сценарий обернется катастрофой для ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.
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