Политолог раскрыл, как Россия готовит Украине новый Сталинград и гнет на фронте "подковы" для ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру
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Политолог раскрыл, как Россия готовит Украине новый Сталинград и гнет на фронте "подковы" для ВСУ
Политолог раскрыл, как Россия готовит Украине новый Сталинград и гнет на фронте "подковы" для ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру
Политолог раскрыл, как Россия готовит Украине новый Сталинград и гнет на фронте "подковы" для ВСУ
Чтобы удерживать линию фронта, Украине нужны огромные ресурсы, которых у нее нет. Поэтому рано или поздно на одном из участков произойдет разрыв и возникнет цепь полукотлов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-12-14T05:50
2023-12-14T05:50
новости
украина
россия
всу
наступление
оборона
резервы
вс рф
фронт
ресурсы
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Ресурсов у ВСУ осталось немного и они пытаются ими лавировать, перебрасывая по всей линии фронта. Но часто это не получается, потому что российские войска прерывают ротацию противника, рассказал политолог.Но линия фронта очень хорошо просматривается. Заметно любое перемещение техники, и даже отдельных военных. Это затрудняет Генштабу подготовку прорывных точек, добавил эксперт.Это означает, что на каком-то участке фронта произойдет надлом и тогда линия фронта превратиться в очаговые боестолкновения, возникнет цепь "полукотлов", напоминающих подковы. Такой сценарий обернется катастрофой для ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231213/1052005623.html
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новости, украина, россия, всу, наступление, оборона, резервы, вс рф, фронт, ресурсы, сталинград, окружение
Новости, Украина, Россия, ВСУ, наступление, оборона, резервы, ВС РФ, фронт, ресурсы, Сталинград, окружение

Политолог раскрыл, как Россия готовит Украине новый Сталинград и гнет на фронте "подковы" для ВСУ

05:50 14.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Чтобы удерживать линию фронта, Украине нужны огромные ресурсы, которых у нее нет. Поэтому рано или поздно на одном из участков произойдет разрыв и возникнет цепь полукотлов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Ресурсов у ВСУ осталось немного и они пытаются ими лавировать, перебрасывая по всей линии фронта. Но часто это не получается, потому что российские войска прерывают ротацию противника, рассказал политолог.
Но линия фронта очень хорошо просматривается. Заметно любое перемещение техники, и даже отдельных военных. Это затрудняет Генштабу подготовку прорывных точек, добавил эксперт.
"Такая ситуация долго продолжаться не может. Для этого нужно иметь невероятные ресурсы, у Украины таких ресурсов нет. Скорее всего, где-то произойдет разрыв, линия фронта очень натянута и где-то может случиться "Сталинград", - указал Суздальцев.
Это означает, что на каком-то участке фронта произойдет надлом и тогда линия фронта превратиться в очаговые боестолкновения, возникнет цепь "полукотлов", напоминающих подковы. Такой сценарий обернется катастрофой для ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Вчера, 02:35
Богдан Безпалько: Британия ударит "морским" кулаком, чтобы спасти ВСУ, но Россия заберет Харьков и ОдессуНАТО может заявить, что готов вступить в конфликт, но это крайне маловероятно. Если до этого дойдет, финны и итальянцы ощутят легкий запах бомб, которые взрывали на полигоне Новая Земля, считает политолог Богдан Безпалько
 
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