https://ukraina.ru/20231213/1052035057.html

Юрий Зверев: Даже если США расчехлят для ВСУ все запасы Abrams и F-16, Россия победит в затяжной войне

Юрий Зверев: Даже если США расчехлят для ВСУ все запасы Abrams и F-16, Россия победит в затяжной войне - 13.12.2023 Украина.ру

Юрий Зверев: Даже если США расчехлят для ВСУ все запасы Abrams и F-16, Россия победит в затяжной войне

На Западе среди политиков встречаются неадекватные люди, но не похоже, что в элитах преобладает желание вступить в ядерную войну с Россией, считает главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев

2023-12-13T11:35

2023-12-13T11:35

2023-12-13T11:35

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The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что командования США и Украины ищут новую стратегию ведения войны с Россией, которой Киев мог бы придерживаться в начале 2024 годаОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Юрий Михайлович, на какое оружие собираются сделать ставку Пентагон в войне против России, если США продолжат поддержку Украины?- Ничего принципиально нового они не смогут поставить. Украина сейчас хочет военно-транспортные самолёты. Но это хорошая мишень для ракет "воздух-воздух" и "земля-воздух". Противоракетные системы THAAD американцам самим могут пригодиться на том же Тайване, который находится в зоне поражения ракет Народно-освободительной армии Китая. США очень дозированно поставляют оружие на Украину, чтобы проверить его в боевых условиях. Вспомним, к примеру, поставки одного батальона танков "Абрамс" - аж целых 31 штуки. При том, что в Калифорнии на хранении таких танков стоит тысячи две, можно вооружить не одну танковую армию. И то поставленные Украине "Абрамсы" пока не попали на линию боевого соприкосновения, чтобы не получилась нехорошая реклама в виде фоток сгоревших американских танков.Немецкие "Леопарды" такую дурную рекламу получили еще в Сирии в рядах турецкой армии, на Украине это повторилось. Самолеты F-16 тоже не вундерваффе, о чем на Западе говорят некоторые вменяемые военные и политики. Не вижу оружия, которое может принципиально переломить ход боевых действий. Вопрос не только в качестве вооружений, но и в их количестве, а также в людях, которые их применяют.- Но ведь это правило работает в обе стороны. И мы, и противник обладаем примерно одинаковыми видами вооружения. Как России достичь превосходства на поле боя?- Продолжение военных действий объективно пока в пользу России, потому что у нас больше запасов боеприпасов и вооружений, доставшихся в наследство от СССР. Плюс в несколько раз выросла производительность ВПК. Чтобы ни говорили про развал промышленности в 90-х, основные военные заводы у нас все-таки сохранились. У нас есть ресурс и в виде союзников, что-то поставляют Иран и КНДР, хотя официально это не подтверждается. А вот Западу свою военно-промышленную базу придется расширять. И когда говорят о сроках, речь идет про 2025-2030-е годы.И не забудьте про рыночные отношения. Сегодня западные корпорации построят эти заводы, но, когда боевые действия закончатся, встанет вопрос, что с ними делать. В годы Второй мировой этот вопрос решался просто. Военные заводы в США строились на государственные деньги и за символическую плату передавались в эксплуатацию военно-промышленным корпорациям. После войны эти заводы или закрыли, или оставили в аренде у военно-промышленных фирм или продали частному бизнесу, приспособив под гражданские нужды. Сейчас Америка вряд ли в состоянии вбухать такие деньги в массовое строительство военных заводов.Тактика ВС РФ была выбрана в стиле Курской дуги 1943 года. Причем ВСУ не добились даже таких небольших успехов, как немцы в 43-м, до своей "Прохоровки" они так и не добрались (напомню, что немцам удалось прорвать фронт на этом направлении на глубину около 35 км). Объявленных целей ВСУ не достигли, и у них образовался серьезный дефицит боеприпасов. Это создаёт условия для российского наступления.- В ФРГ звучат противоречивые заявления. Шольц призывает "Россию не надеяться на прекращение помощи Украине", а генеральный инспектор бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер утверждает, что бундесвер не готов к обороне собственной страны. На что рассчитывает Германия, обещая безграничную помощь Киеву?- Немецким военным в этом плане я доверяю больше, чем немецким политикам. Если в годы Холодной войны у ФРГ было около 5 тысяч танков, то сейчас осталось около 320, и неясно, все ли на ходу. Например, в Литву собираются отправлять танковый батальон, но 14 танков "Леопард 2А6" из него отдали Украине. А "Леопард 2А8" в лучшем случае в этом батальоне появятся только в 2025 году, потому что их еще и в серию не запустили.А когда шведы стали укреплять остров Готланд против мифического российского вторжения, то они свои противокорабельные ракетные установки были вынуждены доставать из музеев, потому что уже нет производства. Датчане все свои 19 самоходных гаубиц "Цезар" отдали Украине, в результате в Дании на некоторое время осталась совсем без полевой артиллерии.- Тем временем Еврокомиссия утвердила предложения по использованию доходов от замороженных активов российского Центробанка.- Деньги без наличия производственных мощностей и кадров ничего не решают, не говоря уже о том, что на эту незаконную акцию последуют ответные меры. Европейских компаний в России еще хватает. Хотят лишиться остатков собственности – пусть лишаются.- Утверждают, что именно ВПК станет локомотивом для экономики ЕС и Германии.- Приведу простой пример. В Германии в годы Первой и Второй мировых войн существовала мощная авиационная промышленность. Мы имели несчастье в годы войны познакомится с продукцией "Юнкерса", "Хейнкеля", "Мессершмитта", "Фоке-Вульфа". После войны немецкую авиапромышленность прикрыли. Разве сейчас она чем-то славится? А если кто-то вспомнит Eurofighter Typhoon, то это самолет, который производят на заводах в нескольких странах, в том числе в Германии, а не чисто немецкий. То есть утратить базу и компетенции в военной сфере легко, восстановить – сложно.- То есть в военном отношении ни Европа, ни блок НАТО России не угрожают?- Если они расчехлят все свои оставшиеся запасы и будут поставлять не десятки, а сотни танков, самолетов и так далее, нам будет не просто, но это не значит, что Россия потерпит поражение. У нас растущие, набирающие мощь и боевой опыт обычные вооруженные силы, к тому же мы одна из двух ведущих в мире ядерных держав. Конечно, на Западе среди политиков встречаются, судя по их заявлениям, неадекватные люди, но не похоже, что в элитах, которые принимают решения, при всей русофобии, преобладает желание вступить в ядерную войну с Россией. Хотя бы из простого инстинкта самосохранения.

https://ukraina.ru/20231213/1052025161.html

https://ukraina.ru/20231213/1052016454.html

https://ukraina.ru/20231213/1051935430.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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