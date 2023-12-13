https://ukraina.ru/20231213/1052018102.html

"Никакая ДРГ не проникнет": офицер рассказал о попытках украинских диверсантов проникнуть на ЗАЭС

"Никакая ДРГ не проникнет": офицер рассказал о попытках украинских диверсантов проникнуть на ЗАЭС - 13.12.2023 Украина.ру

"Никакая ДРГ не проникнет": офицер рассказал о попытках украинских диверсантов проникнуть на ЗАЭС

Российские военнослужащие регулярно пресекают попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), рассказал командир антидиверсионной группы ВС РФ, сообщили журналисты РИА Новости

2023-12-13T09:09

2023-12-13T09:09

2023-12-13T09:10

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Российские подразделения, которые обороняют берег Каховского водохранилища в Запорожской области, начали активные занятия по антидиверсионной работе. Это связано со снижением температуры и обледенением остатков воды в чаше Каховского водохранилища.Командир рассказал, что задача его взвода заключается в обеспечении безопасности стратегического объекта - Запорожской атомной электростанции - от прорыва противника со стороны Никополя. Никополь расположен на берегу Каховского водохранилища и находится под контролем ВСУ.Издание приводит слова и командира другого подразделения. Он рассказал, что бойцы активно применяют навыки, которые они получили в ходе подготовки к антидиверсионной работе на полигоне под руководством инструкторов.Командир отметил актуальность антидиверсионных действий, так как после падения уровня воды в Каховском водохранилище рельеф благоприятствует действиям диверсантов противника."Наблюдаем в тепловизор маленькие группы людей. От трех до пяти человек, и в случае чего реагируем. Огневыми средствами "шугаем" - убегают. За неделю раза два. Тренируемся постоянно. Отрабатываем все огневые средства", - рассказал он. Коллектив работает слажено. Командир оценил готовность антидиверсионных групп на десять из десяти."В любом случае никакая ДРГ сюда не проникла и не проникнет", - резюмировал он.

https://ukraina.ru/20230811/1048620427.html

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новости, россия, вс рф, диверсанты, дрг, запорожская аэс, никополь, всу