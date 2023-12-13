Дальневосточные десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Бойцы ВДВ с Дальнего Востока уничтожили "Ланцетами" два танка и замаскированное самоходное орудие ВСУ в районе Клещеевки. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Военная техника украинских формирований была обнаружена в районе Клещеевки расчётами разведывательных БПЛА российских десантников.
"Для их уничтожения отдельное гвардейское соединение ВДВ с Дальнего Востока, входящее в состав Южной группировки войск, решило задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет"… Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что после поражения целей расчёты "Ланцетов" оперативно свернулись и убыли в безопасный район.
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