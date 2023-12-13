Дальневосточные десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
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Дальневосточные десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ
Дальневосточные десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
Дальневосточные десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ
Бойцы ВДВ с Дальнего Востока уничтожили "Ланцетами" два танка и замаскированное самоходное орудие ВСУ в районе Клещеевки. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-13T07:07
2023-12-13T07:07
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Военная техника украинских формирований была обнаружена в районе Клещеевки расчётами разведывательных БПЛА российских десантников."Для их уничтожения отдельное гвардейское соединение ВДВ с Дальнего Востока, входящее в состав Южной группировки войск, решило задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет"… Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что после поражения целей расчёты "Ланцетов" оперативно свернулись и убыли в безопасный район.
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новости, россия, днр, сво, вдв, бпла, "ланцет", танки, всу, потери всу
Новости, Россия, ДНР, СВО, ВДВ, БПЛА, "Ланцет", танки, ВСУ, потери ВСУ

Дальневосточные десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ

07:07 13.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Бойцы ВДВ с Дальнего Востока уничтожили "Ланцетами" два танка и замаскированное самоходное орудие ВСУ в районе Клещеевки. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Военная техника украинских формирований была обнаружена в районе Клещеевки расчётами разведывательных БПЛА российских десантников.
"Для их уничтожения отдельное гвардейское соединение ВДВ с Дальнего Востока, входящее в состав Южной группировки войск, решило задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет"… Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что после поражения целей расчёты "Ланцетов" оперативно свернулись и убыли в безопасный район.
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Военный историк о том, как российские "Ланцеты" стали противоядием и "длинной рукой" бьют артиллерию ВСУПроблема контрбатарейной борьбы заключается не в низкой мобильности артиллерии, а в уязвимости орудия на стационарной позиции. Там, где армия РФ уступает в дальнобойности артиллерии, она применяет барражирующие боеприпасы "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
НовостиРоссияДНРСВОВДВБПЛА"Ланцет"танкиВСУпотери ВСУ
 
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