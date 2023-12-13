Такер Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом США при Трампе - 13.12.2023 Украина.ру
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Такер Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом США при Трампе
Такер Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом США при Трампе - 13.12.2023 Украина.ру
Такер Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом США при Трампе
Известный американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выразил сомнение в своей способности исполнять обязанности вице-президента США в случае победы на выборах в 2024 году экс-президента Дональда Трампа. Об этом Карлсон заявил во время выступления в соцсети X (бывший Twitter)
2023-12-13T06:50
2023-12-13T06:50
новости
сша
такер карлсон
дональд трамп
президентские выборы
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"Я знаю, что могу произносить хорошие речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет",- сказал Карлсон.По словам журналиста, раньше он "не делал ничего подобного".Ранее Карлсон заявил, что поддержит кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих в 2024 году выборах. Если же вина Трампа во вменяемых ему преступлениях будет признана официально, Карлсон намерен возглавить протесты в его поддержку.Дональд Трамп не скрывает своих симпатий в отношении Карлсона. По его словам, он допускает, что может рассмотреть кандидатуру журналиста в качестве своего вице-президента на президентских выборах.
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новости, сша, такер карлсон, дональд трамп, президентские выборы
Новости, США, Такер Карлсон, Дональд Трамп, президентские выборы

Такер Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом США при Трампе

06:50 13.12.2023
 
Трамп и Такер Карлсон
Трамп и Такер Карлсон
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Известный американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выразил сомнение в своей способности исполнять обязанности вице-президента США в случае победы на выборах в 2024 году экс-президента Дональда Трампа. Об этом Карлсон заявил во время выступления в соцсети X (бывший Twitter)
"Я знаю, что могу произносить хорошие речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет",- сказал Карлсон.
По словам журналиста, раньше он "не делал ничего подобного".
Ранее Карлсон заявил, что поддержит кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих в 2024 году выборах. Если же вина Трампа во вменяемых ему преступлениях будет признана официально, Карлсон намерен возглавить протесты в его поддержку.
Дональд Трамп не скрывает своих симпатий в отношении Карлсона. По его словам, он допускает, что может рассмотреть кандидатуру журналиста в качестве своего вице-президента на президентских выборах.
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НовостиСШАТакер КарлсонДональд Трамппрезидентские выборы
 
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