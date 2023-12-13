https://ukraina.ru/20231213/1052011699.html

Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы Украины – Bloomberg

Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы Украины – Bloomberg - 13.12.2023 Украина.ру

Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы Украины – Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом не смог ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте с Россией без западной помощи. Об этом сообщает агентство Bloomberg

2023-12-13T00:25

2023-12-13T00:25

2023-12-13T00:26

новости

украина

владимир зеленский

сво

сша

джо байден

военная помощь

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050085756_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_a9bdfeeb4a6b1d28e7fe95199dd4c770.jpg

Джо Байден отметил, что не хочет, чтобы Зеленский терял надежду, а также снова призвал Конгресс США принять дополнительный запрос по поддержке Украины до конца этого года. Ранее президента США Джозефа Байдена рассмешил вопрос журналиста о том, желает ли он победы Украины.

https://ukraina.ru/20231212/1052011439.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, сво, сша, джо байден, военная помощь, финансирование