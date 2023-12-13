Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы Украины – Bloomberg
00:25 13.12.2023 (обновлено: 00:26 13.12.2023)
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом не смог ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте с Россией без западной помощи. Об этом сообщает агентство Bloomberg
"На встрече с Байденом в Овальном кабинете я спросила Зеленского, сможет ли он победить (в конфликте - ред.) против России без большей помощи США. Он ответил без слов, слегка пожав плечами", - уточнила журналист издания в социальной сети X.
Джо Байден отметил, что не хочет, чтобы Зеленский терял надежду, а также снова призвал Конгресс США принять дополнительный запрос по поддержке Украины до конца этого года.
Ранее президента США Джозефа Байдена рассмешил вопрос журналиста о том, желает ли он победы Украины.