Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы Украины – Bloomberg - 13.12.2023 Украина.ру
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Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы Украины – Bloomberg
Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы Украины – Bloomberg - 13.12.2023 Украина.ру
Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы Украины – Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом не смог ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте с Россией без западной помощи. Об этом сообщает агентство Bloomberg
2023-12-13T00:25
2023-12-13T00:26
новости
украина
владимир зеленский
сво
сша
джо байден
военная помощь
финансирование
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Джо Байден отметил, что не хочет, чтобы Зеленский терял надежду, а также снова призвал Конгресс США принять дополнительный запрос по поддержке Украины до конца этого года. Ранее президента США Джозефа Байдена рассмешил вопрос журналиста о том, желает ли он победы Украины.
https://ukraina.ru/20231212/1052011439.html
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новости, украина, владимир зеленский, сво, сша, джо байден, военная помощь, финансирование
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СВО, США, Джо Байден, военная помощь, финансирование

Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы Украины – Bloomberg

00:25 13.12.2023 (обновлено: 00:26 13.12.2023)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом не смог ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте с Россией без западной помощи. Об этом сообщает агентство Bloomberg
"На встрече с Байденом в Овальном кабинете я спросила Зеленского, сможет ли он победить (в конфликте - ред.) против России без большей помощи США. Он ответил без слов, слегка пожав плечами", - уточнила журналист издания в социальной сети X.
Джо Байден отметил, что не хочет, чтобы Зеленский терял надежду, а также снова призвал Конгресс США принять дополнительный запрос по поддержке Украины до конца этого года.
Ранее президента США Джозефа Байдена рассмешил вопрос журналиста о том, желает ли он победы Украины.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 23:59
Зеленский заявил Байдену о притязаниях на замороженные активы РФВо время встречи в Овальном кабинете Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский заявил своему американскому коллеге о притязаниях на 300 миллиардов замороженных российских активов
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСВОСШАДжо Байденвоенная помощьфинансирование
 
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Заголовок открываемого материала
00:45Будапешт готов снять вето на €50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства Венгрии
00:25Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы Украины – Bloomberg
00:15Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского
23:59Зеленский заявил Байдену о притязаниях на замороженные активы РФ
23:58Байдена рассмешил вопрос о том, желает ли он победы Украины
23:35В Конгрессе заявили о невозможности принятия закона о помощи Киеву до Рождества
23:21Движение на одном КПП на польско-украинской границе разблокировано
22:59Украине выделят новый пакет военной помощи на $200 млн
22:50Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели
22:26Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении
22:07В Раде назвали главный принцип комплектации ВСУ – не качество, а количество
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21:17Дмитрий Ефимов о Зеленском в США: Возможно, президент Украины договорится о небольших подачках
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