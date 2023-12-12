Байдена рассмешил вопрос о том, желает ли он победы Украины - 12.12.2023 Украина.ру
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Байдена рассмешил вопрос о том, желает ли он победы Украины
Байдена рассмешил вопрос о том, желает ли он победы Украины - 12.12.2023 Украина.ру
Байдена рассмешил вопрос о том, желает ли он победы Украины
Президента США Джозефа Байдена рассмешил вопрос журналиста о том, желает ли он победы Украины. Видеозапись со встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским распространили в соцсетях
2023-12-12T23:58
2023-12-12T23:58
новости
джо байден
владимир зеленский
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"Президент Байден, хотите ли вы, чтобы Украина выиграла?" - спросили у американского лидера журналисты. Байден, показывая пальцем, вероятно, на журналиста, которому хотел бы дать возможность задать следующий вопрос, рассмеялся. И не ответил. "Да или нет?" - попросил уточнить журналист. Байден зажмурился, улыбнулся еще сильнее, и покачал головой.Перед беседой с Зеленским в Овальном кабинете, Байден похлопал его по плечу и предложил не терять надежды.
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новости, джо байден, владимир зеленский
Новости, Джо Байден, Владимир Зеленский

Байдена рассмешил вопрос о том, желает ли он победы Украины

23:58 12.12.2023
 
© скриншотДжо Байден смеется в ответ на вопрос журналиста
Джо Байден смеется в ответ на вопрос журналиста
© скриншот
Читать в
Президента США Джозефа Байдена рассмешил вопрос журналиста о том, желает ли он победы Украины. Видеозапись со встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским распространили в соцсетях
"Президент Байден, хотите ли вы, чтобы Украина выиграла?" - спросили у американского лидера журналисты.
Байден, показывая пальцем, вероятно, на журналиста, которому хотел бы дать возможность задать следующий вопрос, рассмеялся. И не ответил.
"Да или нет?" - попросил уточнить журналист.
Байден зажмурился, улыбнулся еще сильнее, и покачал головой.
Перед беседой с Зеленским в Овальном кабинете, Байден похлопал его по плечу и предложил не терять надежды.
Вчера, 23:35
В Конгрессе заявили о невозможности принятия закона о помощи Киеву до Рождества Принять закон, предоставляющий больше военной помощи Украине до Рождества “практически невозможно”, заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, передаёт The Hill
 
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Заголовок открываемого материала
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00:25Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы Украины – Bloomberg
00:15Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского
23:59Зеленский заявил Байдену о притязаниях на замороженные активы РФ
23:58Байдена рассмешил вопрос о том, желает ли он победы Украины
23:35В Конгрессе заявили о невозможности принятия закона о помощи Киеву до Рождества
23:21Движение на одном КПП на польско-украинской границе разблокировано
22:59Украине выделят новый пакет военной помощи на $200 млн
22:50Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели
22:26Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении
22:07В Раде назвали главный принцип комплектации ВСУ – не качество, а количество
21:46Умеров заявил, что увольнение главкома ВСУ Залужного не планируется
21:22В ВСУ намерены призывать мужчин старше 40 лет
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