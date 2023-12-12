https://ukraina.ru/20231212/1052011317.html

Байдена рассмешил вопрос о том, желает ли он победы Украины

Байдена рассмешил вопрос о том, желает ли он победы Украины - 12.12.2023 Украина.ру

Байдена рассмешил вопрос о том, желает ли он победы Украины

Президента США Джозефа Байдена рассмешил вопрос журналиста о том, желает ли он победы Украины. Видеозапись со встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским распространили в соцсетях

2023-12-12T23:58

2023-12-12T23:58

2023-12-12T23:58

новости

джо байден

владимир зеленский

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"Президент Байден, хотите ли вы, чтобы Украина выиграла?" - спросили у американского лидера журналисты. Байден, показывая пальцем, вероятно, на журналиста, которому хотел бы дать возможность задать следующий вопрос, рассмеялся. И не ответил. "Да или нет?" - попросил уточнить журналист. Байден зажмурился, улыбнулся еще сильнее, и покачал головой.Перед беседой с Зеленским в Овальном кабинете, Байден похлопал его по плечу и предложил не терять надежды.

https://ukraina.ru/20231212/1052011016.html

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2023

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новости, джо байден, владимир зеленский