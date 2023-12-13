Военный историк раскрыл, почему в бою все решает "святой чугуний", а FPV-дроны не заменят артиллерию
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Один артиллерийский снаряд намного дешевле любого дрона. Поэтому артиллерия и "святой чугуний" до сих пор многое решают на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Артиллерия всегда работает по принципу "быстро, дешево и много", при этом один снаряд дешевле любого дрона. Поэтому "святой чугуний" до сих пор многое решает на поле боя, рассказал историк.
Если вы можете перепахать лесопосадку 200 стволами артиллерии, то никто не будет страдать фигней, выцеливая из FPV-дрона конкретный блиндаж. Если у армии РФ есть возможность нанести огневое поражение противнику, то она снесет всё, добавил он.
"Никакие дроны артиллерию не заменят. Если вы сможете засыпать противника снарядами так, чтобы он голову не поднял, то все у вас получится. И формирование пяти артиллерийских дивизий прорыва – это очень правильный ход", - отметил Полищук.
Если у подразделения есть возможность быстро развернуть на позиции 100 стволов артиллерии, быстро нанести огневое поражение и добить FPV-дронами, а потом захватить позиции противника штурмовыми отрядами - это прекрасно, заключил собеседник издания Украина.ру.
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