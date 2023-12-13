https://ukraina.ru/20231213/1052010460.html

Военный историк раскрыл, почему в бою все решает "святой чугуний", а FPV-дроны не заменят артиллерию

Военный историк раскрыл, почему в бою все решает "святой чугуний", а FPV-дроны не заменят артиллерию - 13.12.2023 Украина.ру

Военный историк раскрыл, почему в бою все решает "святой чугуний", а FPV-дроны не заменят артиллерию

Один артиллерийский снаряд намного дешевле любого дрона. Поэтому артиллерия и "святой чугуний" до сих пор многое решают на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-12-13T04:10

2023-12-13T04:10

2023-12-13T04:10

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Артиллерия всегда работает по принципу "быстро, дешево и много", при этом один снаряд дешевле любого дрона. Поэтому "святой чугуний" до сих пор многое решает на поле боя, рассказал историк.Если вы можете перепахать лесопосадку 200 стволами артиллерии, то никто не будет страдать фигней, выцеливая из FPV-дрона конкретный блиндаж. Если у армии РФ есть возможность нанести огневое поражение противнику, то она снесет всё, добавил он.Если у подразделения есть возможность быстро развернуть на позиции 100 стволов артиллерии, быстро нанести огневое поражение и добить FPV-дронами, а потом захватить позиции противника штурмовыми отрядами - это прекрасно, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231212/1051922917.html

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новости, артиллерия, россия, вс рф, украина, всу, дроны, прорыв, наступление, оборона, снаряды, штурм, сво, спецоперация