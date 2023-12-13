Военный историк раскрыл, почему в бою все решает "святой чугуний", а FPV-дроны не заменят артиллерию - 13.12.2023 Украина.ру
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Военный историк раскрыл, почему в бою все решает "святой чугуний", а FPV-дроны не заменят артиллерию
Военный историк раскрыл, почему в бою все решает "святой чугуний", а FPV-дроны не заменят артиллерию - 13.12.2023 Украина.ру
Военный историк раскрыл, почему в бою все решает "святой чугуний", а FPV-дроны не заменят артиллерию
Один артиллерийский снаряд намного дешевле любого дрона. Поэтому артиллерия и "святой чугуний" до сих пор многое решают на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-12-13T04:10
2023-12-13T04:10
новости
артиллерия
россия
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украина
всу
дроны
прорыв
наступление
оборона
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Артиллерия всегда работает по принципу "быстро, дешево и много", при этом один снаряд дешевле любого дрона. Поэтому "святой чугуний" до сих пор многое решает на поле боя, рассказал историк.Если вы можете перепахать лесопосадку 200 стволами артиллерии, то никто не будет страдать фигней, выцеливая из FPV-дрона конкретный блиндаж. Если у армии РФ есть возможность нанести огневое поражение противнику, то она снесет всё, добавил он.Если у подразделения есть возможность быстро развернуть на позиции 100 стволов артиллерии, быстро нанести огневое поражение и добить FPV-дронами, а потом захватить позиции противника штурмовыми отрядами - это прекрасно, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1051922917.html
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новости, артиллерия, россия, вс рф, украина, всу, дроны, прорыв, наступление, оборона, снаряды, штурм, сво, спецоперация
Новости, артиллерия, Россия, ВС РФ, Украина, ВСУ, дроны, прорыв, наступление, оборона, снаряды, штурм, СВО, Спецоперация

Военный историк раскрыл, почему в бою все решает "святой чугуний", а FPV-дроны не заменят артиллерию

04:10 13.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Один артиллерийский снаряд намного дешевле любого дрона. Поэтому артиллерия и "святой чугуний" до сих пор многое решают на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Артиллерия всегда работает по принципу "быстро, дешево и много", при этом один снаряд дешевле любого дрона. Поэтому "святой чугуний" до сих пор многое решает на поле боя, рассказал историк.
Если вы можете перепахать лесопосадку 200 стволами артиллерии, то никто не будет страдать фигней, выцеливая из FPV-дрона конкретный блиндаж. Если у армии РФ есть возможность нанести огневое поражение противнику, то она снесет всё, добавил он.
"Никакие дроны артиллерию не заменят. Если вы сможете засыпать противника снарядами так, чтобы он голову не поднял, то все у вас получится. И формирование пяти артиллерийских дивизий прорыва – это очень правильный ход", - отметил Полищук.
Если у подразделения есть возможность быстро развернуть на позиции 100 стволов артиллерии, быстро нанести огневое поражение и добить FPV-дронами, а потом захватить позиции противника штурмовыми отрядами - это прекрасно, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Гоблин Пучков интервью - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 01:36
Дмитрий Goblin Пучков: Путин повторил успех Сталина, чтобы дойти до Одессы и подарить Польше "яд"Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin" в эксклюзивном интервью Украина.ру объяснил как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине и где должна проходить ее граница
 
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