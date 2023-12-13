Ростислав Ищенко объяснил, почему Зеленский должен повесить Буданова "прямо на Крещатике" - 13.12.2023 Украина.ру
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Ростислав Ищенко объяснил, почему Зеленский должен повесить Буданова "прямо на Крещатике"
Ростислав Ищенко объяснил, почему Зеленский должен повесить Буданова "прямо на Крещатике" - 13.12.2023 Украина.ру
Ростислав Ищенко объяснил, почему Зеленский должен повесить Буданова "прямо на Крещатике"
Чтобы проводить террористическую деятельность на территории РФ, киевский режим мог бы использовать преступников, которых выпустили после Майдана. Но вместо этого ответственность за все теракты на себя берет ГУР Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-13T04:30
2023-12-13T04:30
новости
ростислав ищенко
украина
терроризм
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
преступность
майдан
теракт
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Ранее в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. На Украине это вызвало бурное ликование. Там заявили, что это была спецоперация СБУ.Чтобы проводить террористическую деятельность на территории РФ, киевский режим мог бы использовать отморозков, которых выпустили после Майдана и которых действительно трудно контролировать, рассказал политолог.Глава ГУР Кирилл Буданов все время заявляет, что теракты - это дело рук Разведслужбы Министерства обороны Украины. Но его заявлений никто не боится. Поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно давно повесить Буданова прямо на Крещатике, отметил эксперт.Чтобы организовать убийство за рубежом, нужна целая куча согласований. Когда это случается, то ни от какого украинского террора никто дрожать не будет. Наоборот, люди выдвинут множество версий и свяжут покушение с личными качествами человека или его прошлым, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1051933908.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростислав ищенко, украина, терроризм, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, преступность, майдан, теракт
Новости, Ростислав Ищенко, Украина, терроризм, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, преступность, Майдан, теракт

Ростислав Ищенко объяснил, почему Зеленский должен повесить Буданова "прямо на Крещатике"

04:30 13.12.2023
 
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
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Чтобы проводить террористическую деятельность на территории РФ, киевский режим мог бы использовать преступников, которых выпустили после Майдана. Но вместо этого ответственность за все теракты на себя берет ГУР Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Ранее в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. На Украине это вызвало бурное ликование. Там заявили, что это была спецоперация СБУ.
Чтобы проводить террористическую деятельность на территории РФ, киевский режим мог бы использовать отморозков, которых выпустили после Майдана и которых действительно трудно контролировать, рассказал политолог.
"Украина могла бы сказать: "Государство у нас хорошее. А отморозки плохие. Вот они и убивают. Мы их осуждаем, но сделать ничего не можем, потому что все силы на фронт брошены". Вот тогда Киев мог бы кого-то затерроризировать", - указал Ищенко.
Глава ГУР Кирилл Буданов все время заявляет, что теракты - это дело рук Разведслужбы Министерства обороны Украины. Но его заявлений никто не боится. Поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно давно повесить Буданова прямо на Крещатике, отметил эксперт.
Чтобы организовать убийство за рубежом, нужна целая куча согласований. Когда это случается, то ни от какого украинского террора никто дрожать не будет. Наоборот, люди выдвинут множество версий и свяжут покушение с личными качествами человека или его прошлым, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 07:43
Воюет за ВСУ с перспективой пожизненного заключения. Чем занимается Надежда СавченкоНа днях на Украине вновь вспомнили о подзабытом деле против Героя Украины, обвиняемой в попытке взорвать Верховную раду и организовать государственный переворот
 
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