https://ukraina.ru/20231213/1051962954.html

Ростислав Ищенко объяснил, почему Зеленский должен повесить Буданова "прямо на Крещатике"

Ростислав Ищенко объяснил, почему Зеленский должен повесить Буданова "прямо на Крещатике" - 13.12.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко объяснил, почему Зеленский должен повесить Буданова "прямо на Крещатике"

Чтобы проводить террористическую деятельность на территории РФ, киевский режим мог бы использовать преступников, которых выпустили после Майдана. Но вместо этого ответственность за все теракты на себя берет ГУР Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-12-13T04:30

2023-12-13T04:30

2023-12-13T04:30

новости

ростислав ищенко

украина

терроризм

главное управление разведки украины (гур)

кирилл буданов

преступность

майдан

теракт

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Ранее в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. На Украине это вызвало бурное ликование. Там заявили, что это была спецоперация СБУ.Чтобы проводить террористическую деятельность на территории РФ, киевский режим мог бы использовать отморозков, которых выпустили после Майдана и которых действительно трудно контролировать, рассказал политолог.Глава ГУР Кирилл Буданов все время заявляет, что теракты - это дело рук Разведслужбы Министерства обороны Украины. Но его заявлений никто не боится. Поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно давно повесить Буданова прямо на Крещатике, отметил эксперт.Чтобы организовать убийство за рубежом, нужна целая куча согласований. Когда это случается, то ни от какого украинского террора никто дрожать не будет. Наоборот, люди выдвинут множество версий и свяжут покушение с личными качествами человека или его прошлым, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231212/1051933908.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, украина, терроризм, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, преступность, майдан, теракт