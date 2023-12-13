Ростислав Ищенко о том, как мертвые герои становятся свидетелями зверских преступлений киевского режима - 13.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231213/1051947198.html
Ростислав Ищенко о том, как мертвые герои становятся свидетелями зверских преступлений киевского режима
Ростислав Ищенко о том, как мертвые герои становятся свидетелями зверских преступлений киевского режима - 13.12.2023 Украина.ру
Ростислав Ищенко о том, как мертвые герои становятся свидетелями зверских преступлений киевского режима
Пока киевский режим себя не проявляет, российская общественность не воспринимает всерьез заявления о борьбе с ним. Но когда украинская хунта кого-то убивает, то это подтверждает ее зверский характер. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-13T04:00
2023-12-13T04:00
новости
украина
россия
дарья дугина
владлен татарский
убийство
терроризм
киевский режим
власти украины
герои
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/03/1044954534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab30131278491ae4f69e1980b5318ee9.jpg
Ранее в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Если же говорить о Дарье Дугине или Владлене Татарском, то при всем уважении, они также не были крупными политическими деятелями, рассказал политолог.Большинство россиян не знали, что у Александра Дугина есть дочь, которая активно занимается политикой. Общественность узнала об этом, когда ее убили. И теперь она стала нашим мертвым героем, добавил он.Можно сколько угодно говорить, что Россия воюет с преступным киевским режимом. Но если этот режим себя не проявляет, население не воспринимает этот лозунг всерьез. А когда киевская хунта кого-то убивает, то это подтверждает ее зверский характер, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1051915442.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/03/1044954534_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe4bf5baf236e060d73d7557471ef84c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, дарья дугина, владлен татарский, убийство, терроризм, киевский режим, власти украины, герои, общество, илья кива
Новости, Украина, Россия, Дарья Дугина, Владлен Татарский, убийство, терроризм, киевский режим, власти Украины, герои, Общество, Илья Кива

Ростислав Ищенко о том, как мертвые герои становятся свидетелями зверских преступлений киевского режима

04:00 13.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге
Цветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пока киевский режим себя не проявляет, российская общественность не воспринимает всерьез заявления о борьбе с ним. Но когда украинская хунта кого-то убивает, то это подтверждает ее зверский характер. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Ранее в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Если же говорить о Дарье Дугине или Владлене Татарском, то при всем уважении, они также не были крупными политическими деятелями, рассказал политолог.
Большинство россиян не знали, что у Александра Дугина есть дочь, которая активно занимается политикой. Общественность узнала об этом, когда ее убили. И теперь она стала нашим мертвым героем, добавил он.

"О [российском военкоре Владлене] Татарском знали чуть больше людей, потому что он активно светился в интернете, но десятки миллионов про него не знали. Но когда его убили, про него тоже узнали десятки миллионов людей. И теперь он [тоже] наш мертвый герой", - подчеркнул Ищенко.

Можно сколько угодно говорить, что Россия воюет с преступным киевским режимом. Но если этот режим себя не проявляет, население не воспринимает этот лозунг всерьез. А когда киевская хунта кого-то убивает, то это подтверждает ее зверский характер, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 02:08
Геннадий Подлесный: Нам есть чем удивить в этой войне и Украину, и СШАМы не можем приказать войскам прекратить продвижение в Донбассе и сесть в глухую оборону. Но наши десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы
 
НовостиУкраинаРоссияДарья ДугинаВладлен Татарскийубийствотерроризмкиевский режимвласти УкраиныгероиОбществоИлья Кива
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:00Ростислав Ищенко о том, как мертвые герои становятся свидетелями зверских преступлений киевского режима
03:50"Если не сбегут и не сдадутся": политолог рассказал, сколько еще продержится необученная армия ВСУ
03:46Блинкен раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву
03:44Продает коллекцию вин для ВСУ и гордится неонацистами. Чем занимается Арсен Аваков
03:25Как НАТО готовится к захвату Калининграда. Бесконечные учения и переброска армии США в Европу
03:13Профильный комитет Конгресса США одобрил расследование с целью импичмента Байдена
03:00Илья Мощанский: Россия загоняла ВСУ в "Тарутинском марш-маневре", чтобы к весне освободить пару городов
02:45Аккредитованного журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского
02:35Богдан Безпалько: Британия ударит "морским" кулаком, чтобы спасти ВСУ, но Россия заберет Харьков и Одессу
02:22Зеленский заявил о необходимости победы над Россией в воздухе
01:54Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:42Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден
01:29Зеленский отверг возможность территориальных уступок РФ
01:20США продолжат вооружать Украину, но без дополнительной помощи средства закончатся скоро – Байден
01:00Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины
00:45Будапешт готов снять вето на €50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства Венгрии
00:25Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы Украины – Bloomberg
00:15Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского
23:59Зеленский заявил Байдену о притязаниях на замороженные активы РФ
23:58Байдена рассмешил вопрос о том, желает ли он победы Украины
Лента новостейМолния