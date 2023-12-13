Ростислав Ищенко о том, как мертвые герои становятся свидетелями зверских преступлений киевского режима
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге
Пока киевский режим себя не проявляет, российская общественность не воспринимает всерьез заявления о борьбе с ним. Но когда украинская хунта кого-то убивает, то это подтверждает ее зверский характер. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Ранее в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Если же говорить о Дарье Дугине или Владлене Татарском, то при всем уважении, они также не были крупными политическими деятелями, рассказал политолог.
Большинство россиян не знали, что у Александра Дугина есть дочь, которая активно занимается политикой. Общественность узнала об этом, когда ее убили. И теперь она стала нашим мертвым героем, добавил он.
"О [российском военкоре Владлене] Татарском знали чуть больше людей, потому что он активно светился в интернете, но десятки миллионов про него не знали. Но когда его убили, про него тоже узнали десятки миллионов людей. И теперь он [тоже] наш мертвый герой", - подчеркнул Ищенко.
Можно сколько угодно говорить, что Россия воюет с преступным киевским режимом. Но если этот режим себя не проявляет, население не воспринимает этот лозунг всерьез. А когда киевская хунта кого-то убивает, то это подтверждает ее зверский характер, резюмировал собеседник Украина.ру.
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