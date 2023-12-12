https://ukraina.ru/20231212/1051962941.html

В ЕС рассчитали, как отдать Украине прибыль от замороженных активов России

В ЕС рассчитали, как отдать Украине прибыль от замороженных активов России - 12.12.2023 Украина.ру

В ЕС рассчитали, как отдать Украине прибыль от замороженных активов России

Новые предложения по использованию попавших под санкции российских активов в ЕС рассмотрят в ближайшее время

2023-12-12T13:37

2023-12-12T13:37

2023-12-12T13:37

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Во вторник Европейский Союз рассмотрит варианты применения налога на доходы от замороженных активов российского Центрального банка. Цель – помочь поправить финансовое положение Украины.С проектом предложение ознакомился Bloomberg. Документ определяет к каким именно замороженным средствам будет применяться эта мера, а также порядок их использования.Предложения включают рекомендации по защите организаций, владеющих активами, от юридических рисков и преследований, а также освобождение от ответственности владельцев небольших сумм.Сумма, о которой идет речь, составляет 260 млрд евро активов Центрального банка России в форме ценных бумаг и денежных средств. Налог на прибыль планируется перевести в бюджет ЕС в 2024-2027 годы. Согласно документу, исходя из текущих предположений по процентным ставкам, ЕС оценивает, что налогооблагаемые доходы могут достичь 15 млрд евро в течение следующих четырех лет.В документе говорится, что доходы, получаемые от замороженных активов, не причитаются России и не являются ее собственностью, поскольку они отличаются от самих основных иммобилизованных активов. При этом не может быть "законного ожидания", что доходы останутся у центральных депозитариев ценных бумаг и их акционеров, поскольку прибыль является результатом санкций и чрезвычайных обстоятельств, отмечается в проекте.

https://ukraina.ru/20231212/1051930422.html

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