Абоненты "Киевстар" не могут переключиться на другого оператора
12:56 12.12.2023 (обновлено: 12:57 12.12.2023)
Украинский национальный роуминг не работает, абоненты "Киевстар" не могут перейти на другого оператора, сообщил телеграм-канал SPRAVDI
"Нацроуминг не работает. Это временная проблема, над которой активно работают все специалисты компании "Киевстар", чтобы вновь вернуть связь своим абонентам. В ближайшее время они возобновят предоставление услуг", - цитирует источник Минцифры Украины.
Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошёл технический сбой. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.
Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора.
Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.
В Минцифры Украины решают, как в дальнейшем избежать подобных ситуаций.
Издание "Экономическая правда" 20 ноября со ссылкой на замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму сообщила, что крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. После конфискации власти страны намерены национализировать компанию.