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Последние гастроли: зачем Зеленского зовут в США и чем это закончится для Украины - Селезнёв

Последние гастроли: зачем Зеленского зовут в США и чем это закончится для Украины - Селезнёв - 12.12.2023 Украина.ру

Последние гастроли: зачем Зеленского зовут в США и чем это закончится для Украины - Селезнёв

Социолог Денис Селезнёв рассказал о ситуации в Крыму, прокомментировал катастрофу в крымском метро и сокращение военной помощи США киевскому режиму, а также оценил "последние гастроли" Зеленского

2023-12-12T11:42

2023-12-12T11:42

2023-12-12T11:42

видео

владимир зеленский

украина

россия

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спецоперация

киев

метро

катастрофа

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00:35 – как СБУ удаётся вербовать агентов в Крыму? 05:05 – затопление киевского метро как яркий пример постмайданной Украины; 09:41 – военная помощь США на фоне социальной катастрофы в Киеве; 14:26 – признак того, что киевский режим готов к переговорам с Россией; 18:40 – иностранное турне Зеленского: на что надеется украинский президент?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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