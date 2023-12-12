https://ukraina.ru/20231212/1051955508.html
Последние гастроли: зачем Зеленского зовут в США и чем это закончится для Украины - Селезнёв
Последние гастроли: зачем Зеленского зовут в США и чем это закончится для Украины - Селезнёв - 12.12.2023 Украина.ру
Последние гастроли: зачем Зеленского зовут в США и чем это закончится для Украины - Селезнёв
Социолог Денис Селезнёв рассказал о ситуации в Крыму, прокомментировал катастрофу в крымском метро и сокращение военной помощи США киевскому режиму, а также оценил "последние гастроли" Зеленского
2023-12-12T11:42
2023-12-12T11:42
2023-12-12T11:42
видео
владимир зеленский
украина
россия
сша
сво
спецоперация
киев
метро
катастрофа
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00:35 – как СБУ удаётся вербовать агентов в Крыму? 05:05 – затопление киевского метро как яркий пример постмайданной Украины; 09:41 – военная помощь США на фоне социальной катастрофы в Киеве; 14:26 – признак того, что киевский режим готов к переговорам с Россией; 18:40 – иностранное турне Зеленского: на что надеется украинский президент?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, владимир зеленский, украина, россия, сша, сво, спецоперация, киев, метро, катастрофа, сбу, крым, финансирование, демократическая партия, республиканцы, республиканская партия, видео
Видео, Владимир Зеленский, Украина, Россия, США, СВО, Спецоперация, Киев, метро, катастрофа, СБУ, Крым, финансирование, Демократическая партия, республиканцы, Республиканская партия
Последние гастроли: зачем Зеленского зовут в США и чем это закончится для Украины - Селезнёв
Социолог Денис Селезнёв рассказал о ситуации в Крыму, прокомментировал катастрофу в крымском метро и сокращение военной помощи США киевскому режиму, а также оценил "последние гастроли" Зеленского
00:35 – как СБУ удаётся вербовать агентов в Крыму?
05:05 – затопление киевского метро как яркий пример постмайданной Украины;
09:41 – военная помощь США на фоне социальной катастрофы в Киеве;
14:26 – признак того, что киевский режим готов к переговорам с Россией;
18:40 – иностранное турне Зеленского: на что надеется украинский президент?