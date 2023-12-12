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ЕС может привлечь экстренное финансирование для Киева - Financial Times
ЕС может привлечь экстренное финансирование для Киева - Financial Times - 12.12.2023 Украина.ру
ЕС может привлечь экстренное финансирование для Киева - Financial Times
Дипломаты Евросоюза (ЕС) обсуждают предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины. Об этом пишет газета Financial Times
2023-12-12T09:16
2023-12-12T09:16
2023-12-12T09:17
венгрия
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евросоюз
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"Дипломаты ЕС обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета блока, поскольку Венгрия пообещала не поддаваться давлению с целью отказаться от своего вето на критически важный для Киева пакет помощи", - говорится в материале.Как пишет издание, позиция венгерского премьера Виктора Орбана сохраняется, несмотря на попытки Владимира Зеленского и ряда стран ЕС убедить его.Источники, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что европейские дипломаты начали частные переговоры о реализации и технических деталях потенциального финансового пакета между другими 26 членами ЕС. Это обеспечит Киев экстренным финансированием как минимум на год.При этом отмечается, что внебюджетный механизм потребует больше временных и финансовых затрат.По словам украинских и европейских чиновников, неспособность ЕС согласовать предлагаемый пакет финансирования серьезно повлияет на финансовую стабильность Украины."Это также станет самым вопиющим изменением поддержки (Украины - ред.) со стороны Брюсселя", - отмечает издание.Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС.
https://ukraina.ru/20231211/1051908356.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
венгрия, зарубежье, евросоюз, помощь, новости, украина
Венгрия, Зарубежье, Евросоюз, помощь, Новости, Украина
ЕС может привлечь экстренное финансирование для Киева - Financial Times
09:16 12.12.2023 (обновлено: 09:17 12.12.2023)
Дипломаты Евросоюза (ЕС) обсуждают предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины. Об этом пишет газета Financial Times
"Дипломаты ЕС обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета блока, поскольку Венгрия пообещала не поддаваться давлению с целью отказаться от своего вето на критически важный для Киева пакет помощи", - говорится в материале.
Как пишет издание, позиция венгерского премьера Виктора Орбана сохраняется, несмотря на попытки Владимира Зеленского и ряда стран ЕС убедить его.
Источники, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что европейские дипломаты начали частные переговоры о реализации и технических деталях потенциального финансового пакета между другими 26 членами ЕС. Это обеспечит Киев экстренным финансированием как минимум на год.
При этом отмечается, что внебюджетный механизм потребует больше временных и финансовых затрат.
"Никто не хочет этого делать, если в этом нет необходимости... Но было бы безрассудно не иметь плана Б", - отметил один из источников издания.
По словам украинских и европейских чиновников, неспособность ЕС согласовать предлагаемый пакет финансирования серьезно повлияет на финансовую стабильность Украины.
"Это также станет самым вопиющим изменением поддержки (Украины - ред.) со стороны Брюсселя", - отмечает издание.
Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС.