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ЕС может привлечь экстренное финансирование для Киева - Financial Times

ЕС может привлечь экстренное финансирование для Киева - Financial Times - 12.12.2023 Украина.ру

ЕС может привлечь экстренное финансирование для Киева - Financial Times

Дипломаты Евросоюза (ЕС) обсуждают предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины. Об этом пишет газета Financial Times

2023-12-12T09:16

2023-12-12T09:16

2023-12-12T09:17

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"Дипломаты ЕС обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета блока, поскольку Венгрия пообещала не поддаваться давлению с целью отказаться от своего вето на критически важный для Киева пакет помощи", - говорится в материале.Как пишет издание, позиция венгерского премьера Виктора Орбана сохраняется, несмотря на попытки Владимира Зеленского и ряда стран ЕС убедить его.Источники, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что европейские дипломаты начали частные переговоры о реализации и технических деталях потенциального финансового пакета между другими 26 членами ЕС. Это обеспечит Киев экстренным финансированием как минимум на год.При этом отмечается, что внебюджетный механизм потребует больше временных и финансовых затрат.По словам украинских и европейских чиновников, неспособность ЕС согласовать предлагаемый пакет финансирования серьезно повлияет на финансовую стабильность Украины."Это также станет самым вопиющим изменением поддержки (Украины - ред.) со стороны Брюсселя", - отмечает издание.Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС.

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венгрия, зарубежье, евросоюз, помощь, новости, украина