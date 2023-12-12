https://ukraina.ru/20231212/1051933908.html

Воюет за ВСУ с перспективой пожизненного заключения. Чем занимается Надежда Савченко

Воюет за ВСУ с перспективой пожизненного заключения. Чем занимается Надежда Савченко - 12.12.2023 Украина.ру

Воюет за ВСУ с перспективой пожизненного заключения. Чем занимается Надежда Савченко

На днях на Украине вновь вспомнили о подзабытом деле против Героя Украины, обвиняемой в попытке взорвать Верховную Раду и организовать государственный переворот.

2023-12-12T07:43

2023-12-12T07:43

2023-12-12T07:43

эксклюзив

надежда савченко

украина

спецоперация

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6 декабря Офис генерального прокурора Украины сообщил, что судебное рассмотрение дела о подготовке террористического акта в отношении бывшего народного депутата Украины Надежды Савченко и бывшего руководителя общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана продолжается.Сама Надежда Савченко при этом с 2022 года служит в ВСУ, воюя за режим, который хочет ее упечь за решетку пожизненно по смехотворным обвинениям. Из нее сначала сделали символ Украины, избрали депутатом заочно, а затем с такой же легкостью сделали из нее террористку.Надежда Савченко – украинская военнослужащая, принимавшая участие во вторжении в Ирак под руководством США. В 2014 году принимала участие в боевых действиях против ДНР и ЛНР в рядах неонацистского батальона "Айдар". В июне 2014 года ее взял в плен батальон луганских ополченцев "Заря". На допросе в плену она призналась на видео, что "убивала сепаратистов" и была наводчицей. В июле, по ее словам, ее вывезли на территорию РФ. По версии российского следствия, Савченко сама сбежала на территорию РФ под видом беженки без документов, где и была задержана.В РФ ей было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. По версии следствия, она определила координаты журналистов и передала их украинским боевикам, совершивших минометный обстрел группы. Защищал ее скандально известный адвокат Марк Фейгин*. У российских органов также возникли подозрения относительно состояния психического здоровья Савченко, но психиатрическая экспертиза подтвердила ее вменяемость.На Украине тем временем экс-президент Петр Порошенко начал кампанию с целью ее освобождения. На Западе различные активисты бегали с плакатами "Free Savchenko". В СИЗО Савченко объявила голодовку, после которой заметно пополнела, так как отказалась только от приема твердой пищи, но продолжала употреблять жидкие витаминизированные смеси. В знак солидарности с ней голодовку объявили некоторые депутаты из Литвы, Польши, Чехии и Испании.Пока она находилась в СИЗО, ее приняли в ряды партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и выдвинули первым номером в списке на парламентских выборах.21 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области признал Надежду Савченко виновной в убийстве журналистов и приговорил к 22 годам лишения свободы. Однако 25 мая 2016 года она была помилована указом президента России по просьбе родственников погибших журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. За ней в тот же день прилетел самолет Петра Порошенко, который сам в ответ помиловал двух российских граждан, осужденных на Украине.В Киеве ее встретили с почестями, но Савченко вскоре начала делать политические заявления, которые не очень понравились политическому руководству страны. В 2016 году она заявила о своих президентских амбициях. В Раде она отметилась необычным поведением, в частности приходила в зал заседаний босиком.В Минске она тайно встречалась с лидерами ДНР и ЛНР, обсуждая обмен пленными и выполнение Минских соглашений, которые Киев выполнять не планировал в принципе. За переговоры и деятельность по обмену пленными Савченко в 2016 году исключили из "Батькивщины" и украинской делегации в ПАСЕ.В 2018 году Верховная рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, после чего она была задержана СБУ в сессионном зале. В 2019 году она баллотировалась в депутаты в Донецкой области, но набрала только, 1,2% (8 человек). В 2019 году она пыталась баллотироваться в президенты, но не смогла найти 2,5 миллиона гривен в качестве залога при регистрации.В 2018 году бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что она подозревается в организации переворота и теракта. По словам Луценко, в ходе теракта она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи в парламенте, обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет. С этой целью она якобы договорилась о поставках оружия с бывшим главой ДНР Александром Захарченко. Она также якобы планировала минометный обстрел Верховной рады с баржи на Днепре, штурм правительственного квартала тактическими группами, захват власти и установление военной диктатуры.Савченко в свое оправдание заявила, что многие украинцы хотели бы расправиться с депутатами и президентом. "Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду?", - спросила Савченко.Арестованная Савченко вновь объявила голодовку, но теперь уже в украинской тюрьме. В этот раз никакие европейские депутаты ее не поддержали. В апреле 2019 года, в ходе президентских выборов, Савченко отпустили из-под стражи, но дело против нее так и не закрыли. Мало того, уже при Зеленском против нее возбудили еще одно дело – о подделке Covid-сертификатов.Однако 24 февраля 2022 года бывшую депутатку, которая является старшим лейтенантом запаса, призвали в ряды ВСУ. Таким образом, если она и выживет в ходе боевых действий, у нее есть все шансы остаток своих дней провести в тюрьме по обвинению в том, что ей в принципе было бы не под силу совершить.* Признан в России иноагентом.

https://ukraina.ru/20180314/1020056867.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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эксклюзив, надежда савченко, украина, спецоперация