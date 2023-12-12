США успешно испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе – Boeing
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Агентство противоракетной защиты США и компания Boeing, являющаяся крупнейшим производителем авиационной, космической и военной техники, провели тестовый перехват баллистической ракеты в космосе. Об этом сообщает пресс-служба организации
По информации Boeing, успешный перехват был выполнен в рамках теста наземной ПРО серединной защиты, которая даёт больше времени и манёвра для уничтожения баллистических ракет.
"В ходе теста перехватчик выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трёхступенчатого полёта", - говорится в сообщении.
Напомним, что ядерная доктрина США, в отличие от России и Китая, предусматривает нанесение превентивного ядерного удара.
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