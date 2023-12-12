Движение Красного Креста и Красного Полумесяца возглавила американка - 12.12.2023 Украина.ру
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Движение Красного Креста и Красного Полумесяца возглавила американка
Движение Красного Креста и Красного Полумесяца возглавила американка - 12.12.2023 Украина.ру
Движение Красного Креста и Красного Полумесяца возглавила американка
Президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) на четырёхлетний срок избрана американка Кейт Форбс. Об этом сообщает пресс-служба организации
2023-12-12T03:22
2023-12-12T03:22
красный крест
гуманитарная помощь
гуманитарный кризис
сша
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"Кейт Форбс, американская гуманитарная и деловая женщина, была избрана сегодня президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК)", - говорится в пресс-релизе.Отмечается, что Форбс стала второй женщиной в истории движения, избранной на этот пост. Четырёхлетний срок полномочий президента может быть продлён только один раз по результатам голосования национальных федераций."Сообщества по всему миру становятся свидетелями последствий изменения климата, геополитической напряжённости и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Мы знаем, что вызовы нашего современного мира требуют решения сразу нескольких вопросов. Сейчас самое время опереться на наши фундаментальные принципы, чтобы выполнить нашу миссию и сделать сообщества сильнее", - цитирует пресс-служба МФКК слова Форбс.
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красный крест, гуманитарная помощь, гуманитарный кризис, сша
Красный Крест, гуманитарная помощь, гуманитарный кризис, США

Движение Красного Креста и Красного Полумесяца возглавила американка

03:22 12.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПрезидент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер посетил станицу Луганская
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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Президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) на четырёхлетний срок избрана американка Кейт Форбс. Об этом сообщает пресс-служба организации
"Кейт Форбс, американская гуманитарная и деловая женщина, была избрана сегодня президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК)", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что Форбс стала второй женщиной в истории движения, избранной на этот пост. Четырёхлетний срок полномочий президента может быть продлён только один раз по результатам голосования национальных федераций.
"Сообщества по всему миру становятся свидетелями последствий изменения климата, геополитической напряжённости и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Мы знаем, что вызовы нашего современного мира требуют решения сразу нескольких вопросов. Сейчас самое время опереться на наши фундаментальные принципы, чтобы выполнить нашу миссию и сделать сообщества сильнее", - цитирует пресс-служба МФКК слова Форбс.
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