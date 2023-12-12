https://ukraina.ru/20231212/1051930672.html
В США запрещают уран из России… с оговоркой
В США запрещают уран из России… с оговоркой - 12.12.2023 Украина.ру
В США запрещают уран из России… с оговоркой
Палата представителей Конгресса США вечером 11 декабря одобрила законопроект о введении вплоть до 2040 года запрета на импорт низкообогащённого урана из России. Инициативу "Закон о запрете импорта российского урана" при голосовании поддержало необходимое большинство конгрессменов
2023-12-12T02:09
2023-12-12T02:09
2023-12-12T02:09
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ядерное топливо
ядерная энергетика
антироссийские санкции
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Вместе с тем предлагаемое законопроектом ограничение импорта урана, произведённого в России или одним из зарегистрированных в РФ предприятий, может быть отменено в особой ситуации. Если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США, данная инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарём и главой минторга отменить данный запрет.Необходимость внесения в документ такой возможности ранее прокомментировала одна из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс."США находятся в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива для нашего существующего парка атомных электростанций", - сказала Роджерс.Напомним, что Соединённые Штаты в октябре в три раза увеличили закупки российского урана - до 43,25 тонны. Это вывело Россию на вторую позицию в его поставках в страну.
https://ukraina.ru/20231208/1051846629.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, конгресс сша, россия, ядерное топливо, ядерная энергетика, антироссийские санкции
Новости, США, Конгресс США, Россия, ядерное топливо, ядерная энергетика, антироссийские санкции
В США запрещают уран из России… с оговоркой
Палата представителей Конгресса США вечером 11 декабря одобрила законопроект о введении вплоть до 2040 года запрета на импорт низкообогащённого урана из России. Инициативу "Закон о запрете импорта российского урана" при голосовании поддержало необходимое большинство конгрессменов
Вместе с тем предлагаемое законопроектом ограничение импорта урана, произведённого в России или одним из зарегистрированных в РФ предприятий, может быть отменено в особой ситуации. Если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США, данная инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарём и главой минторга отменить данный запрет.
Необходимость внесения в документ такой возможности ранее прокомментировала одна из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс.
"США находятся в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива для нашего существующего парка атомных электростанций", - сказала Роджерс.
Напомним, что Соединённые Штаты в октябре в три раза увеличили закупки российского урана - до 43,25 тонны. Это вывело Россию на вторую позицию в его поставках в страну.