https://ukraina.ru/20231212/1051924210.html

Пять сменщиков Зеленского. Как Запад перестраивает свою украинскую стратегию

Пять сменщиков Зеленского. Как Запад перестраивает свою украинскую стратегию - 12.12.2023 Украина.ру

Пять сменщиков Зеленского. Как Запад перестраивает свою украинскую стратегию

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин утверждает, что Запад собирается менять Зеленского на посту президента Украины для того, чтобы заморозить конфликт и превратить Украину в "санитарный кордон". Какие у Запада есть варианты?

2023-12-12T06:55

2023-12-12T06:55

2023-12-12T06:56

украина

россия

запад

владимир зеленский

валерий залужный

виталий кличко

кирилл буданов

алексей арестович

сво

андрей ермак

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Выбор марионетокДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что Запад собирается менять Зеленского на несколько возможных фигур, кандидатуры которых обсуждались в кулуарах встречи глав МИД ЕС, которая прошла в ноябре в Брюсселе. Речь идет о главкоме ВСУ Валерии Залужном, экс-советнике Офиса президента Украины Алексее Арестовиче*, мэре Киева Виталии Кличко, главе ГУР Кирилле Буданове и главе Офиса президента Андрее Ермаке, каждый из которых может стать "украинским Пилсудским", который создаст "санитарный кордон" между Россией и Европой.Когда ВСУ окончательно потеряют наступательный потенциал, потребуется основание для мирных переговоров, по крайней мере для прекращения огня. Зеленский будет делать все, чтобы этого не произошло, потому что лишение власти может вылиться для него в лишение как минимум полученных коррупционным путем средств, а как максимум свободы.Однако, если в США ему предложат гарантии безопасности и сохранение на счетах какой-то приемлемой части награбленного, он может и пойти на компромисс. Но вероятность все-таки невелика, поскольку Зеленский медийно поставил себя так, что переобуться будет сложно, он принял очень много неконституционных и несоответствующих международным нормам решений и даже законодательно запретил себе вести переговоры с РФ.Поэтому заменить его было бы оптимальным решением, если Западу нужна передышка для, скажем, поиска денег, производства снарядов и техники, подготовки личного состава ВСУ (который сейчас набирается из кого попало путем массовой насильственной мобилизации на улицах и в общественных местах), переформатирования системы пропаганды на Украине для мобилизации солдат. Любое новое лицо (даже если оно не слишком ново) — это как бы перезагрузка. На этом построена западная система выборов. В тех же США регулярно меняются президенты от двух партий с одинаковыми названиями (республика и демократия — в переводе с латыни и греческого означает одно и то же), но не меняется ключевая стратегия. Так и здесь. Диктатура на Украине имеет внешний источник и любые избранные власти в Киеве будут подчиняться Вашингтону, но выбрать марионеток надо, пусть даже исключительно в пропагандистских целях.Кандидаты не хуже, а даже лучшеА цели, по всей видимости, более широкие. Антигитлеровский заговор в 1944 году устроили не антифашисты, а матерые нацисты, на которых клейма негде было ставить. Но убрав чрезмерно одиозную фигуру Гитлера, они надеялись на сепаратный мир с США и Англией для того, чтобы освободить силы для борьбы с коммунизмом. Зеленский далеко не Гитлер, но смысл его гипотетического отстранения может быть подобным. Фигура, медийно представленная как более здравая и рациональная, готовая посмотреть на вещи реалистично и без шапкозакидательства, сможет объяснить населению, почему на какое-то время нужно остановиться. С одной стороны, распаленный военной пропагандой народ жаждет "границ 1991 года", уничтожить побольше "москалей" и победить Путина, но с другой — также ждет, чтобы ему приемлемо объяснили, почему победой (пусть временной) можно считать и то, что уже есть. Объяснили и перестали хватать на улицах мужчин, причем часто такого возраста, физической подготовки и состояния здоровья, которые не предполагают ведения эффективных боевых действий.Вопрос нардепа Марьяны Безуглой "а какой дальше план?" можно рассматривать не только как удар Зеленского по Залужному, но и в более широком контексте. Даже если у России не хватает сил для большого наступления, то уж точно хватает для удержания того, что есть. В такой ситуации стратегий может быть две: соглашаться с потерей части территорий для того, чтобы Украине сохранить государственность, а Западу стабилизировать свой "санитарный кордон" или договориться о снижении интенсивности боевых действий (может быть даже о перемирии), чтобы перезагрузить власть и выиграть время для производства снарядов и техники. Ну и оптимизировать затраты. В частности, для этого в Киев направили спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. О коррупции на военных поставках писали все грантовые СМИ на Украине и скрыть ничего не удалось. Одна закупка яиц по 17 гривен (42 рубля) за штуку уже стала притчей во языцех.Любой из вариантов связан с выборами, которые ничем хорошим для Зеленского не закончатся, по крайней мере, без прямой поддержки Запада. А с этим беда, даже если не принимать во внимание заявление Нарышкина. Зеленский явно перегнул палку в своем поведении. Общаться с международными институциями, которые оказывают тебе помощь, нужно на языке этих институций. Напор, хамство, скандальность и истеричная требовательность можно терпеть, если от этого есть очевидная выгода, но таковой больше нет. Решать новые вставшие перед Западом вопросы Зеленский не то, чтобы совсем не может, но эффективность его под сомнением. Поэтому и нет резона терпеть его, мягко говоря, экстравагантное поведение, если есть и другие кандидаты, ничуть не хуже.С кем будет говорить РоссияТот же Валерий Залужный, которого называют то генералом де Голлем, то маршалом Пилсудским (правда внешне он больше похож на председателя колхоза, но для Украины это даже хорошо), получает высокие рейтинги несмотря на то, что ни разу не заявлял о своих политических амбициях. Уже сто раз обсуждалось, что не уличенный ни в политическом радикализме, ни в коррупции военный, который к тому же прямо заявил, что контрнаступление завершено и не достигло своих целей, может своим авторитетом "поглотить" гнев радикальной общественности, желающей воевать "до последнего украинца" и желательно чужими руками.Гипотетически вместо Залужного можно рассмотреть и другого силовика — Буданова, но он кажется менее популярной фигурой. Кроме того, он публично признавал причастность Украины к терактам на территории РФ и сам, как глава ГУР, вполне может иметь к ним отношение. А тут еще журналист Сергей Иванов (который придумал "взорвавшийся кондиционер" в Луганске) выкладывает якобы слитые ему ведомством Буданова фотографии многомесячной слежки ГУР за убитым Ильей Кивой. Поэтому для попытки переговоров с Россией это не самый подходящий кандидат. Залужный лучше. Тем более, если считать инсайд Сеймура Херша о тайных переговорах Залужного с Герасимовым пусть даже не правдой, но целенаправленным вбросом.Кличко довольно популярен на Западе, его знают как выдающегося спортсмена, а как политика — не очень. В смысле известно, что он мэр украинской столицы, но и не более того. В России Кличко, конечно, знают как одного из лидеров Майдана, но это было давно, а с тех пор он запомнился только смешными фразами про "готовиться к земле" и "не только лишь все". А теперь мэр Киева публично сомневается, что занятые Россией территории можно вернуть Украине, критикует Зеленского за самодурство и авторитаризм (впрочем, довольно мягко, добавляя, что население все-равно должно сплотиться вокруг власти для отпора агрессии) и заявляет, что в нынешней ситуации хаоса именно мэры выражают реальное общественное мнение. Кличко не вызывает предельной ненависти, делает близкие к реальности заявления и легко может стать украинской ширмой для переговоров России с США. Другой вопрос, хватит ли ему популярности, чтобы победить на выборах и кого нужно поставить с ним в спарринг для гарантии его победы.Внесенного во все российские списки иноагентов, экстремистов и спонсоров терроризма Арестовича* вряд ли можно всерьез рассматривать как человека, призванного вести переговоры с Россией. Его нынешнее поведение, связанное с критикой языкового национализма и побегом заграницу, выглядит скорее, как прозрачный намек Зеленскому — у нас есть персонаж примерно твоего уровня, но выглядящий для электората более адекватно. Впрочем, никогда нельзя зарекаться, потому что российское руководство как внесло Арестовича* во все списки, так может при необходимости и вынести их них. Если уж Сталин решал вопросы с участником блокады Ленинграда Маннергеймом, кто сказал, что вопросы нельзя решать с одним из медийных организаторов Бучи? Их и с Зеленским на самом деле можно было бы решать, если бы он сам не закрыл для себя такой выход.Но это, опять же при условии, что Россия пойдет на такие переговоры. Что не факт.Самый безопасный вариантИнтересно выглядит вариант Ермака, для Зеленского, пожалуй, самый безопасный, а для американцев — вполне приемлемый из-за их тесных связей. Невозможно не заметить, что глава Офиса президента этой осенью ездил на переговоры с госсекретарем США Блинкеном вместо президента. Россия тоже может воспринимать Ермака как канал переговоров с Вашингтоном. У него неплохие рейтинги, если им вообще можно верить, и Зеленский может передать власть своей правой руке (хотя еще вопрос, кто чья рука) относительно безболезненно, получив все гарантии безопасности. В принципе, Зеленский мог бы уже сейчас передать все реальные полномочия Ермаку, оставив за собой только публичные выступления, и тем самым подсказать Западу "правильное" решение без издержек.Голосование Верховной Рады за отказ проводить выборы до окончания военного положения нельзя воспринимать как абсолют. Это инструмент, который использовал Зеленский в конкретной ситуации. Если он получит гарантии безопасности, все может измениться. Но, кстати, все может измениться и без таковых, если он продолжит упорствовать и вести себя неадекватно.Теперь, по большому счету, решение за российским руководством — нужно ему сейчас перемирие или нет. Оно будет выгодно для Запада, сомнений в этом нет. Однако не исключено, что оно может быть выгодным и для России. Все зависит от реальных военных и экономических возможностей, полная информация о которых, конечно, есть только у властей.*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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