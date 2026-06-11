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В Брянской области в результате удара по автозаправочным станциям ранены семь человек

В Брянской области в результате удара по автозаправочным станциям ранены семь человек - 11.06.2026 Украина.ру

В Брянской области в результате удара по автозаправочным станциям ранены семь человек

Украинские формирования нанесли удар по автозаправочным станциям в городе Стародуб Брянской области. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в Брянск. Осколками повреждены пять гражданских автомобилей. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-11T20:46

2026-06-11T20:46

2026-06-11T20:46

украина.ру

брянская область

украина

брянск

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

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Информация о состоянии пострадавших и характере полученных травм уточняется.Накануне знаменитая панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." была разрушена украинской армией. Целенаправленный удар по зданию со знаменитым живописным полотном Франца Рубо был нанесён беспилотным летательным аппаратом Вооружённых сил Украины. Всё здание панорамы площадью 30 тысяч квадратных метров выгорело. Восстановление, по оценкам музея, займёт порядка пяти лет - Панораму обороны Севастополя после атаки ВСУ восстановят - в музее рассказали, за сколько.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, брянская область, украина, брянск, вооруженные силы украины, сво, спецоперация