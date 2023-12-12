https://ukraina.ru/20231212/1051922917.html

Дмитрий Goblin Пучков: Путин повторил успех Сталина, чтобы дойти до Одессы и подарить Польше "яд"

Дмитрий Goblin Пучков: Путин повторил успех Сталина, чтобы дойти до Одессы и подарить Польше "яд" - 12.12.2023 Украина.ру

Дмитрий Goblin Пучков: Путин повторил успех Сталина, чтобы дойти до Одессы и подарить Польше "яд"

Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin" в эксклюзивном интервью Украина.ру объяснил как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине и где должна проходить ее граница.

2023-12-12T01:36

2023-12-12T01:36

2023-12-12T01:36

интервью

ссср

владимир путин

дмитрий пучков

украина

россия

спецоперация

кино

нацисты

великая отечественная война

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8 декабря 1991 года в Белоруссии было подписано Беловежское соглашение. Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук заключили договор о создании Союза Независимых Государств и ликвидации СССР.— Дмитрий Юрьевич, в одном из интервью вы сказали, что распад Советского Союза — это геополитическая катастрофа. Было ли после этого в мире событие, которое вы могли бы охарактеризовать также?— Нет. Это я процитировал Владимира Владимировича (замечу, на всякий случай — это не я придумал). Да, распад СССР был геополитической катастрофой — это раз. Во-вторых, те, кто ее совершил — это национальные предатели и преступники.Дата 8 декабря 1991 года — чрезвычайно печальная, потому что мы лишились своей страны. А дальше уже… Самый примитивный пример — то, что сейчас происходит на Украине. Это является результатом "замечательных" действий указанных вами деятелей.— Есть мнение, что, начав спецоперацию 22 февраля 2022 года, Владимир Путин исправил историческую ошибку Иосифа Сталина (который в мае 1941 году не стал наносить превентивный удар по Германии, пока Гитлер был занят на Балканах). Как вы к этому относитесь?— Я бы не стал это классифицировать, как ошибку товарища Сталина.Советская армия была готова к войне только под Сталинградом. Туда пришла уже реформированная Красная Армия, которая победила в Сталинграде и в Берлине — до того она просто была не готова.Бросать неподготовленные советские войска в пасть противнику — немецкой армии, которая была на тот момент лучшей на планете Земля? Похоронил бы тогда наших солдат товарищ Сталин…Другое дело, что он из наших массовых поражений начала войны [Великой Отечественной войны] сумел извлечь пользу и перетащить на свою сторону злейших врагов коммунизма — Соединенные Штаты Америки и Великобританию — и заставил их воевать против Гитлера, с их помощью победив Германию. Это, я считаю, нечеловеческим достижением — когда из поражения можно извлечь пользу.То, что сделал Владимир Владимирович [начав спецоперацию 24 февраля 2022 года], с моей точки зрения, абсолютно правильно. Президент России совершенно правильно сказал: если видишь, что драка неизбежна — бей первым.— После 1985 года Cергей Горбачев открыл наши кинотеатры Голливуду. При этом перевод делали "на колене" под сурдинку Сороса. Людям внушали странные идеи, которые полностью искажали реальность. Например, в фильме К-19 утверждалось, что до Гагарина в космос полетел и погиб другой космонавт, потому что якобы не смог вовремя "задержать дыхание"... А сейчас стоит обращать внимание на старые и новые переводы фильмов из недружественных государств?— Кино — это инструмент идеологического воздействия. Везде. Кино требуется для того, чтобы формировать общественное сознание в том ракурсе, в каком это необходимо правящему классу.У нас многие почему-то забыли, что дедушка Ленин по этому поводу говорил. А там все ясно и понятно: начиная с того, что из всех искусств для нас важнейшим является кино, и заканчивая формированием общественного сознания. То, что наши враги снимают про нас всякую дрянь — абсолютная норма, потому что идёт идеологическая борьба. Они везде нас душат.Например, один из главных американских тезисов "У вас не должно быть никаких героев". Ни Гагарина, ни Ленина, ни Матросова, ни Жукова — у России героев быть не должно. Поэтому в фильмах США они все, простите, обгажены и оплёваны — наслаждайтесь…— А кто герои у них?— Только американцы. Вспомните фильм "Трансформеры", где на землю напали злые роботы. Кто их может победить? Только американская армия — никто другой не способен сломить зло. Это идеологический продукт, удивляться тут нечему.Удивляет другое. При советской власти, например, после окончания Второй мировой войны, когда на деньги Госдепа и под руководством ЦРУ в нашей стране заработали такие "замечательные" радиостанции, как "Голос Америки", "Радио Свободная Европа" ("Радио Свобода")* — их старательно глушили. Невозможно их было услышать — в больших городах точно не транслировали.Борис Николаевич Ельцин пришёл, после развала Советского Союза: добро пожаловать к нам. И на протяжении нескольких десятилетий эти западные станции заливали помои нашим гражданам в головы. А потом вдруг мы пришли к выводу, что это недопустимо, а те, кто с ними сотрудничает, это иноагенты.ЗдОрово! Но почему понадобилось 10 лет чтобы понять, что это враги?То же самое и в кино — они уже и не таятся. И что вы будете дальше делать: продолжать у них брать идеологический продукт и заливать в головы нашим детям? Это категорически неправильно.При этом своего-то [подобного кино] у нас нет. И хочется задать вопросы: что вы делали эти годы? Разоблачали сталинизм или коммунизм по лекалам доктора Геббельса? Ой, как интересно получилось… А в итоге своего ничего нормального не заснято, к сожалению.А должно быть всё своё — вообще всё.— С точки зрения исторической справедливости, где, на ваш взгляд, должна проходить граница Украины? И должна ли она быть внешней по отношению к России?— Мы уже некоторое количество времени пожили с гражданами, которые с Западной Украины — они нам никакие не сограждане. Этих наследников эсэсовцев и прочей нацистской мрази давайте Польше подарим — пусть она этот яд в себе переваривает.Как мне кажется (именно кажется), что наше — это Левобережье и Черноморское побережье от Одессы до Приднестровья. Но если оставить этот кусок наверху, то они оттуда будут продолжать гадить — под руководством Соединенных Штатов.Последние опять будут вооружать их [украинцев[, опять будут натаскивать. Поэтому не должно быть возможности ни вооружаться, ни натаскиваться — до западных границ.*Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20221221/1041997780.html

https://ukraina.ru/20221221/1041810745.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, ссср, владимир путин, дмитрий пучков, украина, россия, спецоперация, кино, нацисты, великая отечественная война, сталин